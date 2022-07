Open Air St.Gallen «Ich bin schon ein bizli betrunken»: Hinter den Döner- und Pommesbuden können Festivalgänger ihr Cannabis analysieren und ihren Alkoholpegel bestimmen lassen Synthetische Cannabinoide können einen auf einen Horrortrip schicken. So bietet die Stiftung Suchthilfe am Open Air neben Atemalkoholtests auch Cannabisanalysen an. Nächstes Jahr soll das Angebot auf Kokain erweitert werden. Janina Gehrig Jetzt kommentieren 02.07.2022, 15.18 Uhr

«Wir lassen ihn noch eine Stunde schlafen», sagen die Sozialarbeiterinnen hinter dem Stand. Beliebt für ein Schläfchen ist die Lounge der Stiftung Suchthilfe am Openair St. Gallen. Reto Martin

Vor den Essensständen bei der Sternenbühne haben sich kleine Seen gebildet. Endlich hat der Dauerregen das Sittertobel hinter sich gelassen. Der Mann mit den Rastas zieht das getrocknete Kraut aus der Tüte. «Ist es nur CBD-Hanf?», fragt sein Gegenüber hinter der Theke. «Nein, das ist zur Tarnung, falls die Bullen aufkreuzen.» Er lacht, verzieht dann sein Gesicht. «Ein Gramm, das reut mich schon.» Es ist kurz vor 16 Uhr. Der zweitletzte Stand hinter Döner Kebab, Pommes und Momos gehört der Stiftung Suchthilfe. Hier, hinter roten Bänkli, kann anonym Proben abgeben, wer wissen möchte, wie viel THC und CBD in seinem Gras steckt. Im forensischen Labor der Kantonspolizei St.Gallen wird es analysiert. Das Resultat liegt eine Woche später vor.

Regine Rust, Geschäftsleiterin der Stiftung Suchthilfe Michel Canonica

«Ein Gramm ist schon ein Opfer. Die meisten kommen deshalb erst am Sonntag mit den Resten, die sie während des Festivals nicht verraucht haben», sagt Regine Rust, Geschäftsführerin der Stiftung Suchthilfe. Seit 1997 betreibt die Suchtfachstelle einen Stand auf dem Gelände des Open- Airs und bietet Drogenanalysen an. Früher für alle Arten von Suchtmitteln, seit 2003 ausschliesslich für Cannabisprodukte. Beliebt ist auch der Atemalkoholtest, der bis 0,3 Promille kostenlos ist.

Soeben bläst ein Mann ins Röhrchen. Seine Fahne ist meterweit zu riechen. 1,34 Promille zeigt das Gerät an. «Ich bin schon ein bizli betrunken.» Er hätte auf weniger getippt, sagt der 26-Jährige, der seit morgens um 8 Uhr laut eigenen Angaben vier Bier, drei Gin-Tonics und zwei Wodka-Orange getrunken hat. Die Sozialarbeiterinnen reden mit ihm über seinen Konsum, er gibt bereitwillig Auskunft.

Nächstes Jahr soll auch Kokain analysiert werden können

Rust zieht ein paar Zettel aus der Box. Es ist eine Umfrage zum Thema Drug Checking. Das Bedürfnis nach «cleanem Konsumieren» sei gross. «Ich vermute, nächstes Jahr werden wir das Angebot aufgrund der hohen Nachfrage wieder auf Kokain erweitern», sagt sie. Zumal St.Gallen gemäss der europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht im Kokainkonsum den zweiten Platz belegt, wie im März publik wurde. Einzig in der belgischen Hafenstadt Antwerpen waren für das Jahr 2021 mehr Kokainrückstände im Abwasser gefunden worden als in St.Gallen.

Jedes Festival hat seine Droge. Während an Festivals mit elektronischer Musik eher Ecstasy konsumiert werde, seien an Hip-Hop-Konzerten «Purple Dranks» beliebt - codeinhaltige Medikamente wie Hustensäfte, die in Limonade gemischt werden. Dabei habe man nach dem Heroinelend der 1990er Jahre gedacht, Opioide seien als Drogen von der Bildfläche verschwunden. Konstant hoch sei am Open Air St.Gallen der Konsum von Alkohol. Rust sagt:

«Die Leute trinken insgesamt weniger. Auch werden wir nicht mehr belächelt, wenn wir alkoholfreie Drinks anbieten»

Sie zeigt auf die Getränkekarte des Stands. Besorgniserregend zugenommen habe jedoch das Rauschtrinken - besonders unter jungen Menschen und Frauen. Dass ausgerechnet Cannabis wieder in den Fokus gerückt ist, dessen Duft über der Zeltstadt im Sittertobel so wenig wegzudenken wäre wie die Gitarrenklänge zum nächtlichen Grillfeuer, liegt an den synthetischen Cannabinoiden.

Wie viele Promille zeigt der Atemalkoholtest an? Das Resultat überrascht viele. Reto Martin

Halluzinationen und Kreislaufzusammenbrüche

Die Wirkstoffe grassieren seit 2019 in der Schweiz. Meist werden sie von Kriminellen in Form von Pulver, Öl oder Flüssigkeit auf legal angebautes CBD-Gras gesprüht und als THC-haltiges Cannabis verkauft. Vergiftungen, Horrortrips mit Kreislaufzusammenbrüchen und Halluzinationen sind die Folge. Der Konsum von Cannabis könne deshalb hochriskant sein. Rust sagt:

«Ein Joint kann tödlich enden.»

«Wir wollen wissen, wie verbreitet diese Stoffe in St.Gallen sind.» Joints, die nicht aus vertrauenswürdigen Quellen stammten, sollten deshalb nach ein paar Zügen zur Seite gelegt werden, um deren Wirkung abschätzen zu können, rät Rust.

Allerdings, vermutet sie, stamme das meiste Gras in St.Gallen aus Eigenanbau. Was zumindest der Mann mit den Rastas bestätigt. Er baue Marihuana an wie andere Wein, sagt er, der sich früher auch psychedelische «Kaktuschips» hergestellt habe.

«Ein Blick auf mein Nachtschattengewächs, und ich weiss, was ihm fehlt. Ich kiffe täglich und nur Gras, das ich kenne.»

Seines, schätzt er, habe einen THC-Anteil von 16 Prozent. «Ab wann ist eine Sucht eine Sucht?», fragt er eine Mitarbeiterin der Stiftung und liefert seine Definition gleich nach: «Wenn ich den Konsum nicht mehr finanzieren kann und anderen damit schade.» Er zieht an seinem Joint, bedankt sich und zieht weiter.

Manche kommen später an ein Beratungsgespräch

Mittlerweile sind ein paar Konzerte über die Bühnen gegangen. Es ist 23 Uhr, die Nacht hat sich übers Tobel gelegt. Leute mit Bierbecherstapeln stapfen durch den Schlamm. Auf dem roten Bänkli vor dem Stand der Suchthilfe sitzen ein paar Frauen, den Pappteller Risotto auf den Knien. Auf dem Sofa hat es sich ein Mann bequem gemacht. «Wir lassen ihn noch eine Stunde schlafen», sagen die Sozialarbeiterinnen hinter dem Stand, während sie ein neues Röhrchen ins Gerät für den Atemalkoholtest vorbereiten.

«Habt ihr auch eine Beratung für Sexsüchtige?», ruft ein junger Mann dazwischen. Wenig später zeigt das Gerät 0,8 Promille. «Krass», sagt der 49jährige Bündner und bezahlt fünf Franken.

«Vor zehn Jahren hätte ich so noch autofahren dürfen.»

Lange Zeit habe er als DJ gearbeitet. «Da hat es zwei bis drei Penalties pro Woche gegeben.» Jetzt ärgere er sich nur noch über die «Scheibe», die der Alkohol ihm vor den Kopf setze. Nun trinke er selten. «Aber wenn, dann richtig.»

Findet das Thema Sucht an einem Festival, an dem alle Hemmungen fallen sollen, überhaupt Anklang? Wird es verharmlost? Tatsächlich biete ein Festival häufig die Umgebung, um erstmals mit einem Rauschmittel in Kontakt zu kommen, sagt Rust. Und natürlich geht es hier auch ziemlich lustig zu und her. Die Stiftung Suchthilfe sei jedoch nicht konsumfeindlich. «Die Menschen konsumieren nun mal und die meisten ohne Probleme. Aber sie sollen wissen, was und wie viel Risiko sie damit eingehen und wo sie Hilfe bekommen.» So kommen einige, die erstmals im Tobel von der Stiftung hören, später an ein Beratungsgespräch.

0,0 Promille können nur wenige vorweisen, die sich hier testen lassen. Sie dürfen am Wettbewerb für das Gratisticket 2023 teilnehmen. So tut es die 24jährige Autoverkäuferin Géraldine Frei. Sie habe anderntags um 9 Uhr einen Coiffeurtermin und fahre ihren Freund nach Hause ins Rheintal. «Ich schlafe besser ohne Alkohol», sagt sie, lacht - und steck sich eine Zigarette an.

