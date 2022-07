Open Air St.Gallen «Humortechnisch unterirdisch, liebevoll und aufregend» – so beschreibt sich die St.Galler Mundartband Dachs kurz vor ihrem Auftritt Am Samstag tritt Dachs erstmals auf der Sternenbühne im Sittertobel auf – und das in neuer Zusammensetzung. Im März verliess der Keyboarder die Band. Frontmann Basil Kehl stand alleine da. Mit seinem Herzensprojekt Dachs ist aber dank Schlagzeuger Peer Füglistaller und Gitarrist Mirco Glanzmann nicht Schluss. Im Gegenteil: Der grösste Auftritt der Band steht in St.Gallen kurz bevor. Wir haben Dachs davor getroffen. Aylin Erol Jetzt kommentieren 01.07.2022, 14.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Samstag um 12.45 Uhr ist es so weit und Dachs, bestehend aus Peer Füglistaller, Basil Kehl und Mirco Glanzmann tritt auf der Sternenbühne des OASG auf. Bild: Reto Martin

Am Samstagmittag steht Dachs erstmals am Open Air St.Gallen auf der Sternenbühne. Wie geht es euch? Nervös?

Peer Füglistaller: Ich bin überhaupt nicht nervös. Es ist so unverhofft dazu gekommen, dass Mirco und ich auf der Sitterbühne spielen können, an einem Festival, das wir selbst seit zehn Jahren besuchen – da bin ich nur voller Vorfreude.

Mirco Glanzmann: Ja, im Endeffekt wird das am Samstag ein Auftritt wie jeder andere. Es fühlt sich einfach speziell an, weil man mit dem OASG eben so viel verbindet.

Basil Kehl: Also ich bin schon sehr nervös. Es kommt einfach so viel zusammen: neue Bandzusammenstellung, Sternenbühne, und dass ich seit langem wieder mit Dachs auftrete. Aber natürlich freue ich mich auch sehr.

Aber ihr habt doch noch am Wochenende vor dem Open Air St.Gallen am Jugendfest in Wohlen gespielt.

Glanzmann: Ja, das war sozusagen unsere Hauptprobe. Hat alles gut funktioniert. Ich glaube, das Publikum fand unseren Auftritt auch ganz in Ordnung.

Seid ihr euch da nicht so sicher?

Kehl: Na ja, Wohlen war vielleicht nicht der richtige Ort, um herauszufinden, was das Publikum von unserem neuen Sound hält. Vor und nach uns spielten Metalbands und dann kamen wir und spielten halt Dachs. Immerhin klingen wir jetzt mit Gitarre und Schlagzeug ein bisschen dreckiger. Und ein paar sind nach dem Konzert auch zu uns gekommen und haben etwas Nettes gesagt.

Wie habt ihr euch auf das OASG vorbereitet?

Kehl: Wir haben wirklich sehr viel geprobt.

Man muss sich als Band wahrscheinlich auch zuerst ein bisschen kennen lernen.

Glanzmann: Gekannt haben wir uns ja zum Glück schon lange, da Peer und ich zusammen auch in einer anderen Band spielen. Und Basil kannten wir auch eine Weile, da sich unsere Bekanntenkreise teilweise überschneiden.

Kehl: Besser kennen lernen mussten wir uns jedoch schon. Wir haben ja jetzt plötzlich mega viel Zeit zusammen verbracht.

Die Vorfreude auf ihren Auftritt ist gross. Nervös ist nur Frontmann Basil Kehl (rechts). Bild: Reto Martin

Wie würdet ihr die neue Zusammensetzung von Dachs denn jetzt in drei Worten beschreiben?

Füglistaller: Intensiv und respektvoll.

Kehl: Humortechnisch unterirdisch, liebevoll und aufregend.

Glanzmann: Schön, ehrlich und ein bisschen komisch.

Wieso komisch?

Glanzmann: Der Basil verschickt immer so komische Sprachnachrichten.

Füglistaller: Oh ja!

Kehl: Das stimmt nicht! Aber das wird mir ja jetzt wohl niemand mehr glauben.

Ihr wart selbst schon oft am Open Air St.Gallen, habt ihr gesagt. Welche Dinge oder Erinnerungen kommen euch in den Sinn, wenn ihr ans Festival denkt?

Kehl: Also mir kommt sofort dieses gallische Dorf von Asterix und Obelix in den Sinn, wo sie einander einfach mal ein paar Fische um den Kopf werfen. Alle sind ziemlich einfach gestrickt, aber die Stimmung ist gut.

Füglistaller: Ja, das trifft es ziemlich gut.

Wird man euch, abgesehen von eurem Auftritt, noch auf dem Schlammgaller-Festivalgelände sehen?

Glanzmann: Auf jeden Fall. Ich habe mich schon auf ein paar Acts gefreut. Sam Fender zum Beispiel, aber der konnte ja nicht spielen wegen seiner Mandelentzündung.

Füglistaller: Mein Hauptfokus ist jetzt zwar unser Konzert. Aber den Rest des Festivals werde ich mich vielleicht treiben lassen. Campen werden wir aber ganz sicher nicht mehr.

Kehl: Ich freue ich mich auf Nativ und Batbait. Die weissen Schuhe sind montiert. *lacht*

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen