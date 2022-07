Open Air St.Gallen: So ticken die Festivalbesuchenden

Open Air St.Gallen Freunde fürs Leben, Fernweh und Flirts – so ticken die Festivalgängerinnen und Festivalgänger Was erleben die Open-Air-Besucherinnen und -Besucher zwischen Zeltstadt, Sitterbühne und Day Dance? Zwei Frauen und drei Männer erzählen, was ihnen durch den Kopf geht. Aufgezeichnet von Jolanda Riedener 02.07.2022, 12.00 Uhr

Eliane Wyss, 22, Balgach: «Ich will Skorpione essen»

Eliane Wyss und ihre Freunde aus dem Rheintal bauen sich eine regelrechte Festung. Bild: Ralph Ribi (1. Juli 2022)

Die erste Nacht auf dem Open-Air-Gelände habe ich gut geschlafen. Das Strohbett war bequem und trocken, das hat auch mit unserem Zeltplatz zu tun. Seit Jahren bauen wir uns ein Zuhause im steilen Gelände und bringen einiges an Material mit. Dafür halten wir jeweils extra eine Open-Air-Sitzung ab.

Ich bin das fünfte Mal am Open Air St.Gallen. Es ist schon besonders, nach zwei Jahren wieder mitten in der Menschenmasse zu sein. Es ist ein Ausnahmezustand. Ich freue mich auf Muse und darauf, mit Kollegen und meinem Freund Spass zu haben.

Danach beginnt für mich ein neues Kapitel: Ich mache die Berufsmatura in Richtung Soziales, um vielleicht später ein Studium in sozialer Arbeit anzugehen. Die KV-Lehre habe ich abgeschlossen, aber ein Bürojob ist auf dauer nichts für mich. Ich rede gerne persönlich mit den Leuten und nicht nur übers Telefon.

Zuerst gehe ich aber noch für einen Monat nach Asien: Mit meinem Freund bereise ich Bangkok und Vietnam. Dort will ich unbedingt einen Skorpion essen. Es nimmt mich mega wunder, wie der schmeckt. Und für heute wäre es toll, der Ovowagen käme noch vorbei, das wäre ein super Zmorge.

Thomas Tarantini, 26, Bern: «Fürs OASG zurück in die Heimat ist Pflicht»

Der Wahlberner und gebürtige Wittenbacher freut sich auf Muse. Bild: Ralph Ribi (1. Juli 2022)

Fürs Open Air zurück in die Heimat zu Verwandten, Familie und Freunden: Das ist ein Muss für mich. Das Open Air St.Gallen ist mir heilig. Auch wenn ich seit zwei Jahren in Bern lebe, fürs Open Air werde ich immer nach St.Gallen kommen. Das ist in Stein gemeisselt. Neben der Stimmung und den vielen Begegnungen komme ich auch wegen der Musik. Das Line-up entspricht ganz meinem Geschmack. Hier entdecke ich auch neue Bands.

Auf Muse freue ich mich besonders, während ihrem Konzert werde ich ganz vorne vor der Bühne stehen. Ich mache auch selber Musik, spiele Klavier und habe einmal in einem Chor gesungen. Am Open Air treffe ich Freunde aus der Kanti. Dieses Jahr hat ein Kanti-Gspändli mit Mischgewebe auf der Bühne gestanden. Das war schon speziell. Es ist auch spannend zu sehen, an welchem Punkt im Leben die ehemaligen Mitschüler stehen und was sie so machen.

Sich in Bern einzuleben und das auch noch während der Pandemie, war nicht so leicht. Arbeitskollegen, das Wohnen in einer WG und andere St.Galler, die schon länger in der Stadt wohnen, haben mir geholfen, ein soziales Umfeld aufzubauen. Auch dank meiner Mitgliedschaft im Handballverein habe ich Freunde gefunden. Dieses Jahr besuche ich das erste Mal das Gurtenfestival - als Berner Pendant zum Open Air St.Gallen.

Aline Fürst, 24, Bern: «Mein Zelt war schon vor mir hier»

Bisher besuchte Aline Fürst mit ihren Freunden das Openair Gampel, dieses Mal zieht es sie nach St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (1. Juli 2022)

Ich bin gerade erst vor fünf Minuten aufs Gelände gekommen. Mein Zelt ist aber schon hier, das haben mir meine Freunde mitgenommen. Unsere zehnköpfige Gruppe hat einen Pavillon aufgestellt. Auch meine Schwester ist mit Freunden hier, alle zum ersten Mal. Nach den zwei Jahren Pandemie, in denen das nicht möglich war, ist dies das erste Mal, das ich wieder an einem Festival bin.

Es ist auch das erste Jahr, dass ich am Open Air St.Gallen bin. Normalerweise gehen wir ans Openair Gampel, dieses Jahr hat mir das Line-up aber nicht zugesagt. Hier freue ich mich am meisten auf Patent Ochsner. Aber auch auf Annenmaykantereit. Livemusik ist definitiv mein Ding. Ansonsten bin ich recht entspannt und nehme es, wie's kommt. Erwartungen habe ich keine. Ausser hier eine coole Zeit und Spass haben.

Am Montag muss ich zwar wieder arbeiten, das stört mich aber nicht. Im Sommer habe ich noch zwei Wochen Ferien und reise unter anderem nach Paris und Budapest. Ich arbeite in der Reisebranche, da ist es gut, wenn man rumkommt und Tipps aus erster Hand geben kann.

Sandro Eugster, 32, Thal: «Ich habe hier schon viele Frauen kennengelernt»

Frisch geduscht und gut gelaunt: Sandro Eugster aus Thal . Bild: Ralph Ribi (1.Juli 2022)

Dieses Jahr ist bestimmt das letzte Mal, dass ich mit dem Zelt ans Open Air komme. Dafür bin ich langsam zu alt. Morgens brauche ich einfach meine Dusche. Vor allem, wenn ich wie heute um 8 Uhr aufwache. Dann ist noch nicht viel los und die sieben Franken gebe ich gerne aus, um wieder frisch zu sein. Vier Tage ohne duschen, das gäbe es bei mir nicht.

Dieses Jahr bin ich wohl schon das 12. Mal am Open Air St.Gallen. Dabei gebe ich sicher mehr als 1000 Franken über alle Tage hinweg aus. Essen und Getränke schleppe ich nicht mehr aufs Festivalgelände. Seit ich gut verdiene, kann ich das Geld auch ausgeben. Klar könnte ich dafür eine Woche in die Ferien.

Immerhin hat mich meine Erfahrung am Open Air gelehrt, am Montag freizunehmen. So kann ich mich erholen, bis ich wieder am Schreibtisch sitze. Wenn ich einen Ausgleich zum Bürojob brauche, gehe ich klettern oder bouldern.

Das Line-up interessiert mich eigentlich nicht. Ich bin sowieso die ganze Zeit im «Stars and Stripes». Was mich nervt, ist, dass es den Bacardi-Dome dieses Jahr nicht mehr gibt. Aber auch im «Stars and Stripes» haben die Leute gute Laune. Im Sittertobel habe ich schon viele Frauen kennen gelernt. Auch dieses Jahr. Aber die eine war noch nicht dabei.

Colin Leikauf, 22, Zürich: «Uns hält zusammen, dass wir uns Zeit füreinander nehmen»

Colin Leikauf mit dem Grillator: Das Gerät ist an jedem Open Air der Clique dabei. Bild: Ralph Ribi (1. Juli 2022)

Am Donnerstag sind wir um 8 Uhr in Zürich auf den Zug gegangen, haben dann aber beim Anstehen gemerkt, dass wir eigentlich schon fast zu spät dran sind. Immerhin hat unser Grillator die Wartezeit verkürzt. Seit drei Jahren kommen wir ins Sittertobel. Mein erstes Open-Air-Billett habe ich von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen. Das war mega.

Das Open Air St.Gallen gefällt uns wegen der angenehmen Stimmung. Wir haben immer eine schöne Zeit hier. Am meisten freue ich mich darauf, wenn ich nach einem Konzert von der Sitterbühne die paar Meter zu unserem Zeltplatz hochlaufen kann und von hier übers Festivalgelände schauen kann. Hier haben wir es uns gemütlich gemacht.

Unsere Gruppe ist wie eine grosse Familie. Wir sind alle in Otelfingen aufgewachsen, hatten nur zehn Minuten von Tür zu Tür. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und im selben Turnverein. Heute leben fast alle in Zürich, den Kontakt haben wir aber aufrechterhalten. Dafür bin ich mega dankbar. Auch meine Freundin kenne ich von früher. Was unsere Gruppe zusammenhält ist, dass wir uns Zeit füreinander nehmen und viel zusammen machen.

Vor allem während den zwei Jahren, als wir wegen der Pandemie unsere sozialen Kontakte einschränken mussten, haben wir uns noch mehr schätzen gelernt. Statt den geplanten gemeinsamen Ferien haben wir Wochenendtripps in der Schweiz unternommen.

Nach dem Open Air St.Gallen geht es am Donnerstag ans Electric Love Festival nach Salzburg - natürlich mit der ganzen Clique.