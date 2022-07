Open Air St.Gallen: Liveticker zum Festival im Sittertobel

16:25 Uhr FREITAG, 1. JULI

Die Big Five der St.Galler Eventszene spannen zusammen, Festivalchef Christof Huber zieht positive Zwischenbilanz

v.l.: Nayla Stössel (Präsidentin CSIO St.Gallen), Christof Huber (OASG-Festivaldirektor), Christine Bolt (Olma-Direktorin), Katarina Botzenhardt (Kommunikationsverantwortliche St.Gallen Symposium), Beat Ulrich (CEO St.Gallen Symposium), Ivo Forster (CEO der FCSG Event AG), Cyrill Stadler (CFO OASG). Bild: Ralph Ribi

Die Big Five der St.Galler Eventszene spannen künftig stärker zusammen. Das haben Vertreterinnen und Vertreter von Open Air St.Gallen, Olma, CSIO, Symposium St.Gallen und FC St.Gallen am Freitagnachmittag im Sittertobel bekanntgegeben. Mehr dazu im St.Galler Stadt-Ticker.

Am Rande der gemeinsamen Medienorientierung berichtete OASG-Festivalleiter Christof Huber von einem gelungenen Auftakt. Er sprach von «grossen Emotionen» nach der langen Zwangspause. Man sei mit Badiwetter gestartet, aber ab 22 Uhr zog ein heftiges Gewitter über das Sittertobel. Huber sagte: «Bei uns ist zum Glück wenig passiert.» Weniger Glück hatte Les Eurockéennes de Belfort, ein viertägiges Festival in der gleichnamigen Stadt in Ostfrankreich. Es musste nach starken Gewittern und Geländeschäden sogar ganz abgesagt werden.

Freude daran, dass es im (fast) wettergeschützten Sittertobel nicht so weit kam, hatte nicht nur Huber, sondern auch die anderen Vertreterinnen und Vertreter der «Leading Events of St.Gallen». Etwa Olma-Direktorin Christine Bolt, die standesgemäss in Gummistiefeln erschien. Aber auch Ivo Forster, CEO der FC St.Gallen Event AG, der sich als langjähriger Festivalgänger nicht zweimal bitten liess. FCSG-Präsident Matthias Hüppi liess sich entschuldigen, er steckt mitten in Transferverhandlungen. (ghi)