Über das Warten und Streiten am Open Air St.Gallen

Open Air St.Gallen Die Holzbeige wird zur «Bisi-Burg» und Festivalgänger kullern wie Orangen den Hügel hinunter: Über das Warten und Streiten im Sittertobel Der Ansturm war einfach zu gross. Oder der Wartebereich zu klein. Auf jeden Fall entschied sich das Open Air St.Gallen am Donnerstag dazu, das Gelände schon um 12 Uhr statt 17 Uhr zu eröffnen. Der Run blieb nicht aus. Das Warten hat für dieses Wochenende aber damit erst angefangen. Eine Reportage aus dem Wartebereich des OASG. Aylin Erol 30.06.2022, 21.01 Uhr

Schattenplätze sind während des Wartens beliebt. Es ist heiss – trotz späteren Platzregens. Bild: Michel Canonica

Am ersten Tag des Open Airs St.Gallen läuft alles drunter und drüber. Mediensprecherin Nora Fuchs lässt am Donnerstag bereits um 10 Uhr verlauten: «Bitte wartet in der Stadt!» Die Warteschlange vor dem Gelände hat sich nämlich schon am Dienstag, zwei Tage vor Türöffnung, gebildet. Am Donnerstagmorgen ist der gesamte Wartebereich rappelvoll. Wer im Lerchenfeld aus dem Bus steigt, muss nur noch wenige Schritte gehen, um sich in die wartende Masse einzugliedern.

Die «Bisi-Burg» wurde beim Warten erkoren

«Bitte die ganze Breite nutzen! Nutzt den ganzen Platz!», rufen die Sicherheitsleute stetig. Die Ankommenden tun wie geheissen und schlagen ihre Wartelager auf. Im Kreis hocken sie auf ihren Campingstühlen. Aus den Boxen dröhnen die Open-Air-Acts Jeans For Jesus, Dachs, Muse und Deichkind. Das Bier fliesst. Die eine oder andere Jasskarte klebt auf der Stirn. Es ist ein einziges Fest – inklusive der Schattenseiten.

Der Wartebereich ist um kurz vor 11 Uhr bereits komplett von Menschen bevölkert. Bild: Michel Canonica

Am Boden häufen sich Dosen und Flaschen. Der Geruch von Urin, Schweiss und Cannabis liegt in der Luft. Im Wald haben die männlichen Anstehenden eine Holzbeige zur «Bisi-Burg» erklärt. Es bilden sich bereits kleine Bächli.

Kein Wunder können es die Besucherinnen und Besucher kaum erwarten, bis das Festival endlich um 17 Uhr offiziell eröffnet wird. «Schreib, wir wollen, dass sie früher aufmachen! Sie müssen. Es hat keinen Platz. Die Leute stehen bald auf der Strasse», rufen ein paar Frauen, sobald sie den «Tagblatt»-Bändel sehen. Die Journalisten sollten Druck machen, damit sie schneller aufs Gelände können, finden sie.

Ein verfrühter Einlass

Schliesslich geht es auch ohne Druck. Um kurz nach 12 Uhr öffnet das Open Air St.Gallen ohne Vorwarnung vorzeitig seine Türen. Der Run beginnt. Zumindest direkt vor dem Eingang, wo es manche gemütlich nehmen, andere bereits rennen. Denn die besten Plätze sind begehrt. Indes verteilen Kuriere am Ende der Schlange noch ihre Pizzas. Bis hier die Menge in Bewegung kommt, dauert es noch eine halbe Stunde.

Auch in diesem Jahr sieht man am OASG die unterschiedlichsten Wägeli, bemalten Grüntonnen und sonstige kuriose Gepäckstücke. Rennen war mit diesen allerdings je nachdem schwierig. Bild: Michel Canonica

Dann aber packen die Besucherinnen und Besucher hastig ihre Lager zusammen, lassen dabei viel liegen und hechten den Hügel hinab. Manch einen – und ja, es wurden nur Männer in diesem Zustand gesichtet – trifft der plötzliche Geländeeinlass völlig unvorbereitet. Betrunken stolpern sie über ihr prall gefülltes Wägeli. Wie Orangen kullern die Männer dabei über den dreckigen Teer, den Hügel hinab. Doch was des einen Fall ist, ist des anderen Glück. Und so wird jeder Sturz, jedes überforderte Zusammenpacken von den Nachrückenden genutzt, um zu überholen.

Streitereien auf dem Zeltplatz

Endlich auf dem Gelände angekommen, ergiesst sich auch schon der erste Platzregen, während der Kampf um die besten Campingplätze losgeht. «Nein, hier kommt noch ein Zelt!» – «Ich sehe aber keins!» – «Das kommt eben später.» – «Zu spät. Wir waren zuerst da! Reservieren geht nicht.» Zack, wird ein Zelt hingepflanzt. Streitereien mit den Nachbarn gibt es eben auch im Sittertobel.

Doch wie die St.Galler Mundartband Dachs schon in ihrem Song «Selecta Automat» besingt: «Irgendwenn got d’Sunne’n’uf.» Der Regen legt sich, die Zelte sind aufgestellt – mögen es noch so komplexe Konstruktionen sein – und es kann kurz ausgeatmet werden, bis das nächste Warten ansteht: vor den WCs, vor den Bühnen, an den Essensständen, bei den Duschen.