Reklamationen wegen stundenlangem Warten am Open Air St.Gallen

Open Air St.Gallen Sitter als Notausgang: Open-Air-Fans beschweren sich über stundenlanges Warten am Sonntag Am Sonntagabend ging das Open Air St.Gallen zu Ende. An den Ausgängen stiess das Festival an seine Grenzen, Besucherinnen und Besucher mussten teilweise stundenlang warten. Manche verliessen das Gelände durch die Sitter. Judith Schönenberger 04.07.2022, 17.14 Uhr

Weil die Warteschlangen vor den Ausgängen so lang waren, wählten einige Besucherinnen und Besucher den Weg durch die Sitter, um das Festivalgelände zu verlassen. Bild: Natascha Arsic

Am Sonntagabend ist das 44. Open Air St.Gallen zu Ende gegangen. Wer sich dann auf den Heimweg machen wollte, musste lange warten. Einige Besucherinnen und Besucher wateten deshalb durch die Sitter, um das Gelände zu verlassen. Auf der offiziellen Facebook-Seite des Open Air St.Gallen drücken einige Personen in den Kommentaren ihren Ärger über die lange Wartezeit aus. Für die einen ist es eine «Zumutung und eine Frechheit», für andere der «Frust des Jahres». Teilweise betrug die Wartezeit bis zu zweieinhalb Stunden, wie eine Frau berichtet. Und das, obwohl neben dem Ausgang bei der Abwasserreinigungsanlage auch der Helferausgang in Richtung Abtwil geöffnet war. Nora Fuchs, Mediensprecherin des Open Air St.Gallens, sagt:

«Bei einem ausverkauften Festival ist natürlich mit Wartezeiten zu rechnen. Wir entschuldigen uns dafür. Wir lassen diese Erfahrungen in die Planung für das Open Air 2023 einfliessen und wollen dafür Lösungen finden.»

Wie diese Lösungen konkret aussehen, könne sie jetzt – einen Tag nach dem Open Air – aber noch nicht sagen.

Am Sonntagabend stauten sich an den Ausgängen im Sittertobel die Besucherinnen und Besucher. Bild: Michel Canonica

Gemäss Fuchs mussten die Festivalgängerinnen und -gänger am Sonntag besonders zwischen 19 und 20.30 Uhr lange warten, um nach Hause zu kommen. Schon um 15 Uhr kam es zu einem kurzzeitigen Stau beim Ausgang.

«Dann konnten wir schnell reagieren und haben für kurze Zeit die gesamte Brücke bei der Rechenwaldstrasse für die Fussgängerinnen und -gänger geöffnet.»

Das sei aber jeweils nur möglich, wenn gerade keine Künstlerinnen und Künstler an- oder abreisen würden. Zudem wurde die elektronische Ausgangskontrolle am Nachmittag kurzzeitig nicht benutzt. Am Sonntagabend ab 18 Uhr wurde auf diese – wie üblich – ebenfalls verzichtet.

Forderung nach Ausgang in Richtung Abtwil

In den Facebook-Kommentaren fordern viele Personen, dass der Eingang in Richtung Abtwil wieder während des ganzen Open Airs geöffnet ist. Diesen gibt es bereits seit 2019 nicht mehr. «Bei diesem Eingang haben wir jeweils die ganze Infrastruktur aufgestellt, genutzt wurde er aber hauptsächlich am Donnerstag. Der grosse Aufwand hat sich deshalb gemessen am Nutzen nicht gelohnt», sagt Nora Fuchs. Dass der Eingang in Zukunft wieder zur Verfügung gestellt wird, schliesst sie aber nicht aus.

Einige Festivalbesucherinnen und -besucher reklamieren, dass Fussgänger ebenfalls in der Schlange für den Bus warten mussten. «Dessen ist sich die Festivalleitung bewusst und auch diesbezüglich werden wir eine Lösung finden», sagt Fuchs.

Die Schlange vor einem der zwei Ausgänge am Open Air St.Gallen am Sonntagabend. Bild: PD

Am Sonntagabend wählten schliesslich einige Besucherinnen und Besucher den Weg durch die Sitter. Wie viele das genau waren, kann Nora Fuchs zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Sie lobt die Kreativität der Festivalgängerinnen und -gänger und verweist auf viele positive Rückmeldungen. «Wir haben heute den Ticketverkauf für das Open Air 2023 lanciert und das Kontingent von 2500 Fantickets war innert dreieinhalb Stunden ausverkauft», sagt sie. Die lange Wartezeit am Sonntag scheint die Open-Air-Fans also nicht vergrault zu haben.

