Onlineshopping Päckliboom lockt Diebe an: Wie man sich vor Briefkastendieben schützen kann Seit Ausbruch der Coronapandemie ist es vermehrt zu Paketdiebstählen vor der Haustür gekommen. In der Ostschweiz ist die Fallzahl leicht angestiegen. Vor allem Elektroartikel sind bei Dieben beliebt. Siri Würzer 06.05.2021, 12.00 Uhr

Manche Diebe stehlen nur den Inhalt des Pakets und lassen den Karton im Milchkasten stehen, wie hier auf dem Bild zu sehen ist. Bild: Adrian Lemmenmeier

Endlich! Nachdem man durch einen Onlineshop gestöbert, Produkte in den virtuellen Warenkorb gelegt und die Bestellung abgeschickt hat, trifft die Nachricht vom Lieferdienst ein: Das Paket wurde deponiert. Wenn man das langersehnte Päckli allerdings nach dem Feierabend aus dem Milchkasten holen möchte, ist das Fach leer.

Solche Situationen sind seit Beginn der Pandemie immer öfter aufgetaucht. Corona hat einen Päckliboom ausgelöst, der bis heute anhält. Dies lockt auch Diebe an.

Seit Corona ist die Anzahl Paketlieferungen stark angestiegen

Die Anzahl der Pakete, welche die Post im Jahr 2020 verteilte, ist während Corona regelrecht explodiert. Stefan Dauner, Mediensprecher der Schweizer Post, schreibt auf Anfrage: «Im Jahr 2020 haben wir einen Allzeitrekord verzeichnet.» So verarbeiten die Mitarbeitenden der Post 182,7 Millionen Pakete – das sind 23,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

In den Kantonen Aargau, Solothurn, Basel-Landschaft sowie Basel-Stadt wurde im letzten Jahr der stärkste Anstieg von Paketdiebstählen verzeichnet, wie SRF Anfang Jahr berichtete.

«Gelegenheit macht Diebe»

Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen Bild: PD

Im Kanton St.Gallen wurden im Coronajahr 80 Paketdiebstähle bei der Polizei gemeldet. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch 59. Ein Zunahme stelle man aber bereits seit 2017 fest, schreibt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Er sagt:

«Die Häufung von Paketdiebstählen dürfte aus unserer Sicht tatsächlich mit dem vermehrten Onlineshopping zusammenhängen.»

Die Kantonspolizei rät deshalb, Pakete an einem sicheren Ort abzulegen oder im Idealfall bei den Nachbarn abgeben zu lassen. «Unbeaufsichtigte Pakete laden geradezu zum Diebstahl ein – oder wie man schon seit Jahrzehnten sagt: ‹Gelegenheit macht Diebe›.»

Mit mehr gelieferten Paketen werden mehr Waren gestohlen

Im Kanton Thurgau sieht die Lage ähnlich aus. Für das Jahr 2020 wurden 34 Paketdiebstähle erfasst, während es im Vorjahr 25 waren. In den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden konnte die Kantonspolizei keine Häufung von Fällen beobachten. Bei der Schweizerischen Post sieht man die Paketdiebstähle nicht als wachsendes Problem an. Stefan Dauner schreibt: «Wir stellen prozentual gesehen keine Zunahme von Diebstählen fest. Die Zahlen der letzten Jahre zeigen, dass die Verlustquote bei Paketen stabil im tiefen Promillebereich liegt.»

Ähnlich tönt es beim Online-Warenhaus Galaxus. Mit dem Ausbruch der Coronapandemie und speziell in der Vorweihnachtszeit mit Black Friday und Cyber Monday sei es zwar zu einem leichten Anstieg der absoluten Fallzahlen gekommen. David Kübler, Mediensprecher der Digitec Galaxus AG, schreibt:

«Dies vermutlich deshalb, weil mehr Pakete vor den Haustüren liegen. Gelegenheit macht eben Diebe.»

Die Zahl aller verloren gegangenen Artikel und Diebstähle befinde sich deutlich unter der Ein-Prozent-Marke. «Kleine Pakete, die schnell aus dem Milchkasten entwendet werden können, sind oftmals beliebter bei den Dieben.»

Wie kann man verhindern, dass ein Paket in die Hände von Dieben fällt?

Viele Lieferdienste bieten Möglichkeiten, um Kriminellen das Handwerk zu legen. Eine dieser Alternativen ist der Service «PickPost» der Schweizerischen Post. Damit können sich Kundinnen und Kunden ihre Pakete und eingeschriebenen Briefe an alternative Abholorte liefern lassen. So kann man zum Beispiel nach dem Einkaufen sein Paket in einer Migros-Filiale abholen. Eine weitere Möglichkeit ist «My Post 24». An den entsprechenden Automaten können Pakete rund um die Uhr abgeholt werden. Es ist auch möglich, online zu bestimmen, wann, wo und wie man seine Pakete empfängt. Auch der Kurier-Paketdienst DPD bietet entsprechende Optionen an.

Bei einer Sorte von Waren ist übrigens besondere Vorsicht geboten. Deborah Barbieri, die stellvertretende Leiterin Schadendienst von der Mobiliar Ausserrhoden, sagt:

«Es handelt sich bei fast allen Diebstählen um Elektronikartikel wie etwa Drohnen, Elektrozubehör und Laptops.»