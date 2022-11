Olma-Rettung zum Zweiten: Unmut im St.Galler Kantonsrat

Olma-Messen «Zu spät auf den Wandel reagiert»: Unmut im St.Galler Kantonsparlament vor dem Entscheid über das Olma-Rettungspaket Nächste Woche entscheidet der St.Galler Kantonsrat über eine weitere Finanzhilfe für die Olma-Messen. Aber funktioniert deren Strategie? Daran gibt es Zweifel, quer durch die Parteien. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

Kanton und Stadt St.Gallen sollen die früheren Corona-Darlehen für die Olma-Messen in Eigenkapital umwandeln. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Was bleibt denn anderes übrig? Etwa so ist die Stimmungslage im St.Galler Kantonsparlament vor dem Entscheid über das Olma-Rettungspaket, der nächste Woche bevorsteht. Zum zweiten Mal innert kurzer Zeit braucht die Messegesellschaft finanzielle Unterstützung. Vor zwei Jahren hatte der Kanton den Olma-Messen, an denen er zu 9 Prozent beteiligt ist, wegen der Ausfälle während der Coronapandemie ein Darlehen von 8,4 Millionen Franken gewährt.

Dieser Kredit soll jetzt in Eigenkapital umgewandelt werden, womit die Olma-Messen dieses Geld nicht mehr zurückzahlen müssten. Voraussetzung ist, dass die Stadt St.Gallen ihr Darlehen in gleicher Höhe ebenfalls umwandelt und die Genossenschaft Olma-Messen zur Aktiengesellschaft wird. Zusätzlich plant das Messeunternehmen eine Kapitalerhöhung um weitere 20 Millionen Franken mit der Hilfe von Wirtschaft und Privaten – zurzeit sind sechs Millionen Franken zugesichert.

Es droht ein Schaden von über 400 Millionen

Marc Mächler, St.Galler Finanzchef (FDP). Bild: Benjamin Manser

Was passiert, falls die Olma-Messen Konkurs gehen, schilderte der Finanzchef Marc Mächler im Interview mit unserer Zeitung unverblümt: Das ganze investierte Geld des Unternehmens – 120 Millionen Franken – wäre sofort verloren. Hinzu komme der Verlust an Wertschöpfung, weil Kongresse und Events wegfallen würden. Der volkswirtschaftliche Schaden betrage dann über 400 Millionen Franken, so Mächler.

Gleichwohl gab es in den letzten Monaten Kritik am Rettungsplan für die Olma. Die SP bemängelte, den Olma-Kredit in Eigenkapital umzuwandeln, sei «ein altes Muster»: Die öffentliche Hand finanziere damit die Entwicklung einer bald privaten Aktiengesellschaft. Das werde parteiintern zu heftigen Diskussionen führen.

Bettina Surber, SP-Fraktionschefin. Bild: Michel Canonica

Die SP-Fraktion wird dem Geschäft im Kantonsrat nun aber trotzdem zustimmen. Der Grund sei «die Sorge um die Arbeitsplätze, um die Zulieferinnen und Zulieferer sowie um eine lange Wertschöpfungskette», schreibt die SP.

Grüne kritisieren Entscheid für Halle 1

Auch die Grünen werden der Vorlage nicht im Weg stehen, wie Kantonsrat Thomas Schwager sagt: «Wir stimmen zu – aber einzig darum, weil das Geld, das der Kanton bei den Olma-Messen investiert hat, ohnehin schon verloren ist.»

Thomas Schwager, St.Galler Grünen-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Die Misere sei nicht allein auf Corona zurückzuführen, sagt Schwager.

«Der Fehlentscheid ist schon viel früher passiert – beim Beschluss zum Bau der neuen Halle 1.»

Schon im Jahr 2018 sei absehbar gewesen, dass die Zeit der grossen Publikumsmessen zu Ende gehe, sagt Schwager. Muba, Züspa und Comptoir Suisse gebe es nicht mehr. Die Grünen zweifeln daran, dass der Zukunftsplan der Olma-Messen aufgehen wird. «Es wird Aufgabe der Geschäftsleitung sein, das Gegenteil zu beweisen.»

Boris Tschirky, St.Galler Mitte-EVP-Fraktionschef. Bild: Ralph Ribi

Zweifel hat auch die Mitte-EVP-Fraktion. Sie wird die Umwandlung des Kredits in Kapital zwar absegnen, «vielmehr aus Verantwortungsbewusstsein als aus Begeisterung». Die Olma-Messen seien für die Ostschweiz gesellschaftlich und regionalpolitisch von grosser Bedeutung, und die Eventbranche sei in der Coronapandemie hart getroffen worden. Jedoch:

«Der Sanierungsplan ist mit einigen Risiken und Stolpersteinen behaftet und teils zu optimistisch ausgestaltet.»

Die Mitte-EVP-Fraktion macht in ihrem Communiqué deutlich, dass sie nach dieser Vorlage keine weiteren staatlichen Finanzhilfen für die Olma-Messen mehr will. Sie behält sich vor, «ein allfälliges drittes Rettungspaket abzulehnen».

Strategie zu wenig klar: SVP hakt nach

Die SVP stimmt ebenfalls zu, allerdings mit Unbehagen. «Uns bereitet die Zukunft der Olma Sorge», sagt Fraktionschef Christoph Gull. Die Messebranche befinde sich in einem einschneidenden Wandel:

Christoph Gull, St.Galler SVP-Fraktionschef. Bild: Ralph Ribi

«Unseres Erachtens haben die Verantwortlichen zu spät auf diesen Wandel reagiert.»

Die SVP erkenne nach wie vor keine klare Strategie für die Positionierung der Olma-Messen, dies insbesondere auch vor dem Hintergrund des Neubaus der Halle 1, welcher neue Möglichkeiten und Perspektiven für das Unternehmen eröffne. «Die Phase der Coronapandemie hätte als Zeitfenster für die Vorbereitung der Neuorientierung dienen können, wurde unseres Erachtens jedoch verpasst.» In diesem Zusammenhang werde die SVP bei der Beratung der Olma-Vorlage im Parlament voraussichtlich «flankierende Aufträge» erteilen.

Gleichzeitig sagt Gull, die Olma-Messen seien vor der Pandemie nicht schlecht aufgestellt gewesen und seien von den coronabedingten Auflagen und Verboten hart getroffen worden. «Wir wollen der Olma jetzt nicht den Stecker ziehen.»

Regierung liess Pläne überprüfen

Die Regierung glaubt an die aktuelle Strategie der Olma-Messen, wie Finanzchef Mächler im Oktober sagte. Im Hinblick auf die politische Diskussion habe der Kanton die Strategie von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC durchleuchten lassen. «Die externen Experten bestätigten uns, dass die Annahmen der Olma aus heutiger Sicht realistisch sind.»

Christian Lippuner, St.Galler FDP-Fraktionschef. Bild: Benjamin Manser

Die FDP-Fraktion unterstützt die Umwandlung des Kredits – ohne Kritik. Fraktionschef Christian Lippuner sagt, in den zwölf Jahren vor der Pandemie hätten die Olma-Messen durchgehend stabile und positive Rechnungsergebnisse ausgewiesen. Doch dann sei Corona gekommen. «Dieser Umstand trifft die Olma zur Unzeit, da im Jahr 2018 mit der Überdeckung der Stadtautobahn und der baulichen Erweiterung ein Investitionsentscheid von grosser Tragweite gefällt wurde.»

Als der Kantonsrat im Jahr 2020 das erste Hilfspaket für die Olma beschlossen habe, sei noch nicht absehbar gewesen, wie lange die Pandemie den regulären Messebetrieb verunmöglichen werde, so Lippuner. Die jetzige «Flucht nach vorn» mit der Umwandlung in eine AG und der Ausweitung des Aktionärskreises sei angesichts der schon gefällten Entscheide der richtige Weg und die Beteiligung des Kantons an der Kapitalerhöhung sinnvoll.

Ähnlich argumentieren die Grünliberalen. «Die Umwandlung der Corona-Darlehen in Eigenkapital eröffnet den Olma-Messen die Chance, ihre Wachstumsstrategie umzusetzen.» Diese Wachstumsstrategie sei unausweichlich - wegen der neuen Halle.

