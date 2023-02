Olma in der Kritik: So will sie die neue Halle füllen

Olma-Messen Die Olma reagiert auf die Kritik, es fehle eine Strategie: So will sie die neue Halle füllen, so läuft die Kapitalerhöhung Das Messegeschäft weiter entwickeln, das Veranstaltungsgeschäft ausbauen, Zusatzgeschäfte aufbauen: Am Donnerstag informierten die Olma-Verantwortlichen über ihre Strategie und ihre Pläne. Die neue Halle ist in den ersten beiden Betriebsjahren bereits über 50 Prozent ausgelastet. Regula Weik Jetzt kommentieren 02.02.2023, 10.15 Uhr

Präsident Thomas Scheitlin und Direktorin Christine Bolt, wie sie die neuen Pläne bei der Pressekonferenz vorstellen. Bild: Ralph Ribi

Es geht um viel Geld. Und um eine neue Halle. Werden die Olma-Messen diese je füllen können? Haben sie überhaupt eine Strategie? Sind die richtigen Leute am Ruder? Aus politischen Kreisen wurde und wird heftig Kritik geübt. Skepsis und Misstrauen sind gross. Vorbehalte und Vorwürfe wurden im kantonalen wie im städtischen Parlament geäussert.

Am Ende überwog hüben wie drüben die nüchterne Betrachtung: Gehen die Olma-Messen Konkurs, ist das Geld auch weg. Und so helfen Kanton und Stadt den Olma-Messen in ihrer Finanzmisere und verzichten auf die Rückzahlung der Coronadarlehen. Dabei wird es bleiben, auch wenn das St.Galler Kantonsparlament Mitte Februar das Geschäft noch in zweiter Lesung beraten wird.

Doch damit sind die Olma-Messen finanziell noch nicht aus dem Schneider. Sie müssen auch bei Wirtschaft und Privaten auf Betteltour gehen, um 20 Millionen Franken zusammenzubringen. So wollen es Kanton, Stadt und Banken. Eigentlich wollen die Olma-Verantwortlichen an diesem Morgen über ihre Strategie, ihre Ideen für die neue Halle und den Buchungsstand orientieren. Doch ohne die angestrebte Kapitalerhöhung wird all dies Makulatur. Die Finanzfrage schwingt daher immer und überall mit.

Thomas Scheitlin, Verwaltungsratspräsident der Olma-Messen St.Gallen. Bild: Donato Caspari

Thomas Scheitlin, Verwaltungsratspräsident der Olma-Messen, verrät am Donnerstag vor den Medien: Ziel ist, bis zur Generalversammlung im April die Hälfte der geplanten Kapitalerhöhung beisammen zu haben, also zehn Millionen. Gleichzeitig erinnert er daran: Die Aktienzeichnung läuft noch über ein Jahr, nämlich bis Frühling 2024. Anfang April gebe es mehr Informationen zur Kapitalerhöhung und zum aktuellen Aktienstand, so Scheitlin. Damit fertig Finanzen – vorerst. Nun zur Strategie.

«Wir hätten einzelne Hallen viermal vermieten können»

Die Olma-Messen wachsen mit der neuen Halle massiv – von heute 30’000 auf künftig 43’000 Quadratmeter. Diese Fläche will belegt, genutzt, vermietet, belebt sein. Verantwortliche und Mitarbeitende haben in den vergangenen Monaten hinter den Kulissen wacker geweibelt und den Markt intensiv bearbeitet. Dies mit Erfolg: «Wir haben so viele Anfragen wie noch nie», sagt Christine Bolt, Direktorin der Olma-Messen. «Das Bedürfnis nach Livekommunikation ist definitiv zurück.»

Christine Bolt, Direktorin Olma Messen St.Gallen. Bild: Donato Caspari

Über 110 Veranstaltungen sind dieses Jahr bereits fix gebucht. Zum Vergleich: Vor der Pandemie fanden durchschnittlich 120 bis 130 Anlässe pro Jahr auf dem Olma-Gelände statt. «An einigen Tagen hätten wir einzelne Hallen viermal vermieten können», sagt Bolt. Die neue Halle soll Entlastung bringen. Und das ganze Jahr über eine permanente Auslastung, so jedenfalls das Ziel. Heute quillt der Kalender der Olma-Messen vor allem im Frühling und Herbst über.

Messen, Firmenanlässe und Festivals werden künftig in der neuen Halle stattfinden. Dadurch werden in der Halle 9 Kapazitäten frei, vor allem für Kongresse. Bolt sagt denn auch: «Mit der neuen Halle wird das Olma-Gelände grösser, es wird vor allem aber auch flexibler und es lässt Parallelveranstaltungen zu.»

Full-Service-Paket für Veranstalter

Grossanlässe aus Wirtschaft, Sport und Kultur sollen der neuen Halle eine gute Grundauslastung bringen. Daher wollen die Olma-Messen beim Veranstaltungsgeschäft zulegen. Doch es soll nicht einfach ausgebaut werden. Die Olma-Messen wollen künftig den Veranstaltern einen Full-Service bieten, von der Konzeption über die Durchführung bis zur Nachbearbeitung.

Scheitlin sagt: «Früher verkauften wir Quadratmeter, heute verkaufen wir Anlässe.» Bolt spricht von «Erlebnisinszenierung». Potenzial wittern die Olma-Messen auch bei eigenen, neuen Kongressen mit hiesigen Partnern wie Kantonsspital, Universität, Innovationspark oder Empa. Ein erfolgreiches Beispiel gibt es bereits: den St.Galler Demenzkongress mit der Ostschweizer Fachhochschule als Partnerin.

Eine weitere Säule der neuen Strategie ist die Weiterentwicklung des Messegeschäfts. Ist das sinnvoll? Haben traditionelle Messen noch eine Zukunft? «Es hat kein Messestandort in der Schweiz aufgegeben, weder Basel noch Zürich, Bern oder Luzern», antwortet Bolt. Was zutreffe: Einzelne Publikumsmessen seien verschwunden. «Da wollen wir auch gar keine Neuen erfinden.» Mit Olma und Offa hätten sie zwei starke Publikumsmessen im Portfolio.

Auf die Frage, wie das Messegeschäft denn gestärkt werden soll, antwortet Bolt: «Es sollen vermehrt Fachmessen in St.Gallen stattfinden.» So wird Anfang April erstmals die Gastia, die neue Fach- und Erlebnismesse für Gastfreundschaft, durchgeführt – mit regionalen Partnern im Boot. «Wir werden nicht jedes Jahr eine neue Fachmesse kreieren», sagt Bolt. Pläne für eine zweite gibt es, damit gestartet wird frühestens 2025. Sollen anderen Standorten auch Gastmessen abgejagt werden? Die Olma-Direktorin schliesst es nicht aus und spricht von akquirieren.

Eine erste Zwischenbilanz zeigt: Die neue Halle ist in den ersten beiden Betriebsjahren 2024 und 2025 bereits über 50 Prozent ausgelastet.

Baustelle der neuen Olma-Halle. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 25. November 2022)

Schliesslich setzen die Olma-Messen auf ein neues Geschäftsfeld. Sie wollen künftig mit Zusatzgeschäften neue Einnahmequellen erschliessen. Dazu gehört auch die Suche nach einem Namenssponsor für die neue Halle – finanziell ein gewichtiger Entscheid. Gespräche laufen, Verträge sind noch keine unterzeichnet. Noch bleibt Zeit. Offiziell eröffnet wird die neue Halle im März 2024.

Finanzziel: Umsatz auf 40 Millionen steigern

Um zurück in die schwarzen Zahlen zu finden und die neue Halle amortisieren zu können, müssen die Olma-Messen ihren jährlichen Umsatz in den nächsten Jahren gewaltig steigern – auf 40 Millionen Franken bis 2031. Bereits nächstes Jahr hoffen sie, das Vor-Corona-Niveau von 30 Millionen wieder zu erreichen.

Reines Wunschdenken? Bolts Antwort: «Unser Finanzplan ist ambitioniert, aber realistisch.» Das habe ihnen das Prüfungs- und Beratungsunternehmen PwC bestätigt; es begleitet die Olma-Messen während des Prozesses.

Kann die Olma-Direktorin Skepsis und Vorbehalte von Teilen der Politik und Bevölkerung nachvollziehen? «Es ist eine grosse Halle, es ist viel Geld, und es sind unsichere Zeiten. Ich verstehe den Respekt. Wir haben ihn auch.» Verwaltungsratspräsident Scheitlin ergänzt: «Der Prozess ist mit einem gewissen unternehmerischen Risiko behaftet. Das ist immer so, wenn ein Unternehmen wächst.» Das sei beim Bau der Halle 9 nicht anders gewesen. «Ihr seid ja verrückt», habe es damals geheissen. Doch die Rechnung ging auf: Die Olma-Messen machten über Jahre satte Gewinne – bis die Pandemie kam. Hat er einen Plan B? Scheitlin verneint. Ein bisschen verrückt. In der Vergangenheit half es.

