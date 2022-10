Höchstsumme erreicht: Säuli-Wetten an Olma nicht mehr möglich

Olma Höchstsumme erreicht: Nun kann gar nicht mehr auf Säuli gewettet werden Am Freitag hatte die Olma die zu bietende Höchstsumme fürs Säulirennen auf fünf Franken pro Person beschränkt – nun kann gar kein Geld mehr auf die schnellsten Säuli gewettet werden. Die Olma darf kein weiteres Geld mehr einnehmen. Laurien Inauen/FM1Today 23.10.2022, 10.27 Uhr

Das Säulirennen erfreut sich grosser Beliebtheit. Bild: Gian Ehrenzeller/ Keystone

Die Olma ist beim Umsatz des Säulirennens an ihre Grenzen gestossen. Die «maximale bewilligte Plansumme» im Rahmen des Geldspielgesetzes sei am Samstag erreicht worden, teilen die Olma Messen am Sonntagmorgen auf Instagram mit. Deshalb können am letzten Messetag heute Sonntag keine Geldsummen mehr auf Säuli gesetzt werden. «Wir bedauern, dass wir keinen weiteren Spielraum haben», schreibt die Olma.