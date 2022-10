Olma-Botschafter Der Appenzeller Simon Ehammer ist der Schweizer Sportler der Stunde – er sagt: «Magenbrot? Momol, das liegt schon drin» Schweizer Rekord im Weitsprung, Schweizer Rekord im Zehnkampf, Verlobung – 2022 war bisher ein besonderes Jahr für den 22-jährigen Simon Ehammer. Nun ist er auch Olma-Botschafter. Renato Schatz Jetzt kommentieren 18.10.2022, 19.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Ehammer (links) wurde am vergangenen Donnerstag als Olma-Botschafter vorgestellt. Rechts: Olma-Direktorin Christine Bolt. Bild: Michael Huwiler

«Simon steht für eine sportliche und bodenständige Ostschweiz», sagt Christine Bolt am vergangenen Donnerstag in der prall gefüllten Olma-Arena. Mit dem Sportlichen hat die Direktorin der Olma-Messen recht, mit dem Bodenständigen nur bedingt: So weit wie Ehammer ist nämlich noch nie ein Schweizer geflogen, 8,45 Meter nämlich. Im österreichischen Götzis war das, Ende Mai. Seither ist der 22-jährige Appenzeller schweizweit bekannt. Und seit Bolts Rede auch noch Olma-Botschafter.

Ehammer bekommt eine Plakette und viel Applaus. Er sagt am Mikrofon, er erinnere sich an die Massagestühle, die er früher in den Hallen getestet habe. Inzwischen kann er sich wahrscheinlich auch welche leisten. Anfang Jahr hat er seinen Job als Detailhändler beim Sportartikelgeschäft Baumann in Appenzell aufgegeben. Er ist nun Vollprofi. Und so gut, dass ihn Wettkampfveranstalter einladen, Flug und Hotel inklusive.

Routinen und Rituale

Das passiert, wenn man 8,45 Meter springt, was an den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr für Gold gereicht hätte. Und das als Zehnkämpfer, ohne Spezialist zu sein. Ende August gewinnt Ehammer dann Silber im Zehnkampf bei der Europameisterschaft in München. Mit 8468 Punkten – wieder Schweizer Rekord. Was kommt als Nächstes? Ein paar Tage später sagt Ehammer am Telefon:

«Die Grobplanung mache ich jeweils über vier Jahre, im Olympiazyklus.»

2024 steigen die Sommerspiele in Paris, im kommenden Jahr kann er sich dafür qualifizieren, «dann könnte ich ohne Druck ins Olympiajahr starten».

Ehammers Leben wird bestimmt von Routinen und Ritualen. Jeweils am Sonntag bekommt er den exakten Trainingsplan für die anschliessende Woche. Am Wettkampftag hört er immer dieselbe Playlist, am Tag davor bespricht er sich mit seinem Trainer über «unsere» Zielsetzung und «unsere» Herangehensweise. Wir, ein Team.

Im Laufe eines Jahres hätten etwa 15 bis 20 Trainerinnen und Trainer mit ihm zu tun. «Wir schauen uns Videos von meinen Sprüngen und Würfen an. Dann nehmen wir die Bewegungen auseinander und basteln sie wieder zusammen. Bis es funktioniert», sagt Ehammer. Wie eine Maschine.

Mitten in der Vorbereitung

Gewartet wird die Maschine in Gais, wo Ehammer mit seiner «Freundin – oder inzwischen Verlobten» Tatjana Meklau wohnt. Ja, viel ist passiert in diesem Jahr, vielleicht dauert es noch ein bisschen, bis Ehammer seine Rekorde und seine Heiratspläne realisiert.

Meklau ist aus Österreich, Ehammer zur Hälfte auch. Sie ist auch Spitzensportlerin, Skicross. Das hilft. Weil es Probleme gibt, die nur Sportlerinnen und Sportler nachvollziehen können. Ehammer sagt:

«Ich verstehe, wenn sie wieder losmuss, an einen Wettkampf. Und sie versteht es genauso, wenn bei mir das Training ruft.»

Das Training ruft gerade häufig. Ehammer befindet sich in der Vorbereitung auf die Hallensaison, die im Januar beginnt. Auch hier geht es um Routinen und Rituale, auch um Repetition: «Machen, machen, machen. Bis man in der Routine drin ist und nicht mehr überlegen muss.»

Und doch: «Mal ein Kaffee in der Stadt oder eine Runde Billard, das liegt schon drin.» Und Magenbrot? «Momol, das auch.» Seit er denken könne, gehe er an die Olma. Angefangen hat es auf dem Jahrmarkt. «Als ich älter wurde, sind auch die Messen spannender geworden – und die Säulirennen.» Ehammer hat es bis in deren Arena geschafft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen