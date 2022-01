Der Verein OhO konnte wieder vielen Ostschweizern helfen

«Ostschweizer helfen Ostschweizern» «Die Not in der Ostschweiz ist oft versteckt»: Präsidentin Odilia Hiller freut sich, dass OhO so vielen Familien helfen konnte Im Jahr 2021 hat «Ostschweizer helfen Ostschweizern» 2,55 Millionen Franken an Spenden sammeln können. Dank der Unterstützung des Vereins konnten sich bedürftige Menschen unter anderem neue Matratzen, Karatelager und ein Fitnessabo finanzieren. Elia Fagetti 22.01.2022, 05.00 Uhr

Die eingegangenen Spenden sind zum Vorjahr gestiegen. Bild: Belinda Schmid

«Vielen Dank für Ihre Spende für unseren Gefrierschrank», schreibt ein Ehepaar in einem Dankesbrief. «Die auf diese Weise gezeigte Solidarität ist oftmals ein Licht in der dunklen Zeit», sagt das Frauenhaus St.Gallen. Gerade für Opfer häuslicher Gewalt sei Unterstützung sehr wichtig. Wie schon vergangenes Jahr erreicht die Spendenaktion «Ostschweizer helfen Ostschweizern» (OhO) immer mehr Menschen und hilft ihnen aus Notlagen heraus.

Mit gut 2,55 Millionen Franken ist auch 2021 wieder ein grosser Spendenbetrag beim Verein eingegangen. Die Spenden überstiegen das Ergebnis vom Vorjahr um mehr als 83'000 Franken. Von den rund 2000 eingegangenen Gesuchen wurden knapp 88 Prozent bewilligt. Sämtliche Gesuche werden durch den ehrenamtlichen Beirat geprüft und entschieden. Die Arbeit des Vereins zielt explizit darauf ab, einzelnen Personen und Familien zu helfen.

Gerade über Weihnachten ist die Freude der Empfänger gross. «Herzlichen Dank für das Weihnachtsgeld. Ich kann es kaum erwarten, die Bücher zu lesen», steht auf einer Karte. Aus dem Toggenburg schreiben zwei Personen, dass sie dank der finanziellen Unterstützung nicht nur eine finanzielle Entlastung erfahren, sondern auch eine psychische.

Matratzen, Lager, Bücher und vieles mehr

«Sie ist eine Wohltat für meinen Rücken», schreibt jemand über die neue Matratze, die er dank OhO bekam. Für manche ist die Behandlung von Gesundheitsproblemen nur schwer finanzierbar. Diese steigern sich, je länger nichts unternommen wird. In einem Brief aus Goldach bedankt sich jemand für die Unterstützung bei den Zahnarztkosten. «Das ist wenigstens eine Last weniger von vielen», steht im Brief. Solche Reaktionen zeigen, wie Hilfe das Leben der Betroffenen zum Guten verändern kann.

Dies veranschaulicht auch ein weiteres Beispiel aus Frauenfeld. Aus gesundheitlichen Gründen ist ein Mann arbeitsunfähig. Auch versicherungstechnisch sei er schlecht abgedeckt. Damit er seine körperliche und psychische Gesundheit aufrechterhalten kann, treibt er regelmässig Sport. Dies tut er im Fitness-Center und dafür kam OhO auf. Am Ende seines Briefes schreibt er: «Dass ich dies auch zukünftig weiter tun kann, verdanke ich Ihrer Unterstützung und dafür bin ich Ihnen von ganzem Herzen dankbar».

Viele Kinder von Armut betroffen

Odilia Hiller ist Präsidentin des Vereins «Ostschweizer helfen Ostschweizern». Bild: Michel Canonica

Seit November vergangen Jahres ist Odilia Hiller, Regionalleiterin und stellvertretende Chefredaktorin des Tagblatts, neue Vereinspräsidentin. Sie sagt:

«Mir wurde in den Beiratssitzungen bewusst, dass viele Annehmlichkeiten, die wir für selbstverständlich halten, nicht jedem vergönnt sind.»

Die Not in der Ostschweiz sei oft versteckt. Offensichtliche Armut sehe man nur sehr selten auf den Strassen. Ebenfalls nachdenklich macht Odilia Hiller, dass viele Kinder davon betroffen sind: «Wenn wir den Kindern den Sportverein zahlen, dann fallen sie nicht aus dem sozialen Raster.» Ein Beispiel zeigt dies sehr anschaulich: Dank der Spende von OhO konnte ein kleiner Junge an einem Karatelager teilnehmen. «Das bedeutet ungemein viel für ihn», steht im Dankesschreiben.

Spenden können Sie unter: www.tagblatt.ch/oho/spenden oder bei der St. Galler Kantonalbank, IBAN: CH16 0078 1600 1582 4200 0