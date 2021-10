Nach Vandalenakten und Einbrüchen: Twint in St.Galler Kirchen

OFFENE TÜREN Nach Einbrüchen und Vandalenakten in St.Galler Kirchen: Bald können Gläubige per Twint spenden Im Oktober wurde eine Kapelle in Rorschacherberg verwüstet, und in der katholische Kirche in Schänis habe Unbekannte die Opferstöcke geplündert. Das sind keine Einzelfälle. Für die Kirchen ist trotzdem klar: Sie bleiben offen. Chiara Gerster 21.10.2021, 14.00 Uhr

In Rorschacherberg haben Unbekannte in der Schlosskapelle Kirchenutensilien beschädigt. Bild: PD

Am 11. Oktober haben Unbekannte diverse Gegenstände aus der Schlosskapelle in Rorschacherberg geräumt und dabei beschädigt. Darunter waren eine Holzfigur, ein Weihwasserbehältnis und eine ausgehängte Fensterscheibe. Drei Tage später sind unbekannte Personen in die Katholische Kirche in Schänis eingebrochen und haben die Opferstöcke im Inneren aufgebrochen und ausgeraubt. Beide Gebetshäuser waren unverschlossen, berichtet die St.Galler Kantonspolizei.

Solche Vorfälle sind laut Polizeisprecher Florian Schneider keine Einzelfälle. Allein dieses Jahr seien der Polizei mindestens zwölf Fälle bekannt, bei denen Kirchen beschädigt oder beraubt wurden – davon sieben mit Opferstockrauben.

Twint in Rorschach und verstärktes Kässeli in Schänis



Pius Riedener, Kirchenverwaltungsratspräsident der Katholischen Kirche der Region Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl



Vandalenakte wie letzte Woche in der Kapelle auf dem Rorschacherberg sind bei der Katholischen Kirche der Region Rorschach das erste Mal vorgekommen. Deshalb seien auch noch keine neuen Schutzmassnahmen geplant, sagt Kirchenverwaltungsratspräsident Pius Riedener. «Weitere solche Vorkommnisse wären Grund genug für Überlegungen zur Installation von Überwachungskameras.»

Sebastian Wetter, Kaplan der Katholischen Kirche Schänis. Bild: PD

Die Katholische Kirche in Schänis hat schon früher Massnahmen ergriffen: Sie leert regelmässig ihre Opferstöcke. Trotzdem wurden die Kässeli ausgeraubt. Der Einbruch geschah während der Mittagspause – dann ist die Kirche meistens leer. «So etwas ist bei uns schon länger nicht mehr passiert», sagt Kaplan Sebastian Wetter. Einzelne Leute hätten höchstens zwischendurch etwas Münz aus dem Kässeli gefischt. «Wir verstärken nun die Opferstöcke.»

Eine Einschränkung der Kirchenöffnungszeiten bei Tag wäre nicht verhältnismässig, sagt Wetter:

«Der Schaden ist nicht gross, und uns ist wichtiger, dass die Kirche, als Ort des Gebets für alle offen bleibt.»

Dafür sei die Kirchgemeinde auch bereit, ein gewisses Risiko einzugehen.

In Rorschacherberg wurde eine Kapellenfensterscheibe ausgehängt und beschädigt. Bild: PD

In Rorschach sind Diebstähle ein grösseres Problem: Schon mehrfach wurden die Opferstöcke aufgebrochen – obwohl diese auch hier stets geleert werden. Deshalb geht die Kirchgemeinde nun mit der Zeit: «Wir sind dran, die Spenden-Kässeli mit Twint zu ergänzen», sagt Riedener. Er geht davon aus, dass dadurch in den Kirchen und Kapellen künftig weniger Bargeld gespendet werde. Das Bargeld könne aber auch direkt ins Pfarramt gebracht werden.

Riedener vermutet, dass sich besonders Randständige an den Spenden-Kässeli vergreifen. Während der Pandemie sei in Rorschach weniger Geld aus den Kirchen gestohlen worden als auch schon. «Vielleicht hat man sich in dieser Zeit besser um Menschen gekümmert, die zu wenig haben.»

Trotz dieser Vorfälle ortet der Katholische Konfessionsteil des Kantons St.Gallen kein grosses Problem: «Vandalismus und Opferstock-Plünderungen kamen und kommen immer wieder vor. Jeder Einzelfall ist natürlich bedauerlich», sagt Kommunikationsbeauftragte Sabine Rüthemann. Im Verhältnis zu den vielen Kirchen und Kapellen ihrer 142 Pfarreien sei es nicht auffällig häufig der Fall. Offene Türen findet auch Rüthemann wichtig:

«Allein in der Kathedrale St.Gallen werden rund 160'000 Kerzen pro Jahr angezündet.»

Dort seien aber immer Aufsichtspersonen vor Ort.

Beschädigungen von evangelischen Kirchen

Wie sieht die Lage bei der evangelischen Kirche aus? Gemäss Pfarrer Carl Boetschi, Beauftragter für Pastorales der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen sind Opferstockdiebstähle in den letzten zehn Jahren keine passiert. Der Grund dafür sei, dass die Opferstöcke unmittelbar nach den Gottesdiensten geleert und im offenen Zustand belassen werden. Was mal wegkommt, sei ein Gesangbuch oder eine Kerze. «Das sind Peanuts», sagt Boetschi.

Die knapp 90 evangelischen Kirchen des Kantons St.Gallen sind mit ganz wenigen Ausnahmen tagsüber von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Denn gemäss Boetschi und Weber ist der Gottesdienst nicht mehr die einzige Art, wie Menschen ihre spirituellen Bedürfnisse befriedigen.

«Sie suchen Stille und Einkehr. Kirchen sind Erinnerungs- und Erfahrungsräume.»

Allerdings gab es in letzter Zeit mehr Fälle, bei denen Eindringlinge Kirchen beschädigten. Zwei grössere Fälle ereigneten sich in Flawil: Zwei junge Frauen haben gemäss Boetschi und Weber zwei Brände in Kirchen gelegt und so hohe Schäden verursacht. Auch sei es zu kleineren Beschädigungen an kirchlichen Gebäuden gekommen – vor allem in städtischen und Agglomerationsgemeinden. Immer wieder werde auch Abfall auf dem Kirchenareal liegen gelassen. Boetschi sagt:

«Die Littering-Situation ist mit öffentlichen Parks oder Gebäudeeingängen vergleichbar.»

Zu Vandalenakten wie im Rorschacherberg kommt es auch in anderen Kirchen des Kantons immer wieder. Bild: PD

Um die Gebetshäuser vor Vandalenakten zu schützen, wurden in den evangelischen Kirchen bereits Massnahmen getroffen: Mesmer seien präsent, technische und elektronische Geräte werden weggeschlossen und Türen, die in andere Räume führen, würde verschlossen. An ganz wenigen Orten seien im Aussenbereich Überwachungskameras installiert worden. In zwei bis drei Kirchen im Kanton werden sogar sogenannte Mosquitos eingesetzt. Das sind Ultraschall-Störgeräuschsender, deren Ziel es ist, durch Schallwellen in hohen Frequenzbereichen «herumlungernde» Teenager zu vertreiben. «Nur Jugendliche nehmen den Ton wahr und werden dadurch abgeschreckt», sagt Boetschi.

Kein allzu grosses Problem aus polizeilicher Sicht

Für die St.Galler Kantonspolizei sind Diebstähle und Vandalenakte in Kirchen als kein allzu grosses Problem ein: «Die Zahlen sind nicht so gross, als dass polizeiliche Massnahmen ergriffen werden müssen», sagt Schneider, Polizeisprecher. Am Werk seien neben Gelegenheitskriminellen auch spezialisierte Einbrecherinnen und Einbrecher, die teilweise durch die gesamte Schweiz reisen und gezielt Kirchenkassen ausrauben.

Wie können sich Kirchgemeinden gegen solche Einbrüche schützen? Der Polizeisprecher sagt:

«Aus reiner Kriminalperspektive wäre es klar: Macht die Tür zu.»

Weil das aber gegen das Konzept der Kirche geht, findet auch Schneider: «Kirchentüren sollen weiterhin offen bleiben.» Für oder gegen eine Einschränkung der Öffnungszeiten müsse sich aber jede Kirchgemeinde selbst entscheiden.