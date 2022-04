Die Offa ist zurück: Die Veranstalter zeigen sich zufrieden

Offa Weniger Besucher und Aussteller: Die Offa ist nach zweijähriger Pause zurück Rund 80'000 Besucherinnen und Besucher strömten an die 44. Offa. Das sind weniger als vor der Pandemie, doch die Veranstalter sind zufrieden. Meret Bannwart 24.04.2022, 18.00 Uhr

Der Stand der Sonderschau der Standortförderung: Wie möchte die Stadt St.Gallen Neuzuzüger anziehen? Ralph Ribi

Am Sonntag hatte die Offa das letzte Mal für dieses Jahr ihre Türen für Besucher und Besucherinnen geöffnet. Während fünf Tagen präsentierten 430 Aussteller und Partner an der 44. Frühlings- und Trendmesse St. Gallen ihre Waren und Angebote. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz.

Messeleiterin Bea Mauchle erklärt:

«Nach fünf stimmungsvollen Tagen sind wir müde und glücklich. Wir haben richtig gespürt, wie die Menschen die Offa vermisst haben.»

Besonders habe ihr gefallen, dass die Messe einmal mehr zum Treffpunkt aller Generationen wurde: «An der Offa kommt man zusammen, entdeckt, probiert und geniesst gemeinsam eine unbeschwerte Zeit – ganz egal, wer man ist oder woher man kommt.»

Weniger Aussteller als vor der Pandemie

Nachdem die Offa 2020 und 2021 pandemiebedingt ausgefallen war, strömten in den vergangenen Tagen rund 80'000 Besucherinnen und Besucher auf das Olma-Gelände. «Wir haben damit 85 Prozent der Gästezahl von vor der Pandemie erreicht. Wir sind damit sehr zufrieden, denn viele gewöhnen sich erst langsam wieder an grosse Menschenansammlungen», sagt Katrin Meyerhans, Bereichsleiterin Messen. Die Besucherzahl zeige, dass die Offa ein fester Eintrag in den Kalendern der Ostschweizerinnen und Ostschweizer sei.

«Wir wissen zudem, dass die meisten auch kommendes Jahr wieder kommen werden», sagt sie. Dies zeige die Publikumsbefragung. Und: 87 Prozent von ihnen hätten die Messe in den vergangenen fünf Jahren mehrmals besucht. Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit waren dieses Jahr 15 Prozent weniger Aussteller als an der letzten Offa 2019 dabei.

Polizei spürt «Wildpinkler» auf

Mit der Offa endete am Sonntag auch die 37. Pferdemesse. «Es ist schön, dass wir trotz der kurzen Vorbereitungszeit eine interessante und vielseitige Pferdemesse zeigen konnten», freut sich Estela-Maria Hummel, Leiterin Pferdemesse. Das sei nur dank der perfekten Zusammenarbeit der Arbeitsgruppe und aller Helferinnen und Helfern möglich gewesen.

Auch die Stadtpolizei St. Gallen zieht ein positives Fazit. Gesamthaft gab es an Offa und Jahrmarkt lediglich vier Interventionen – dies hauptsächlich wegen Auseinandersetzungen oder Hilfeleistung. Dieses Jahr hätten keine Personen in Gewahrsam genommen werden müssen, so die Stadtpolizei.

Wie in den vergangenen Jahren sei das Gebiet des Frühlingsjahrmarktes, insbesondere auch Seitenstrassen, auf «Wildpinkler» überprüft worden, schreibt die Stadtpolizei in ihrer Bilanz. Dabei hätten zehn Personen gebüsst werden müssen, weil sie im öffentlichen Raum urinierten, anstatt die WC-Anlagen zu nutzen.