Offa-Boxnacht «Angst gehört dazu wie die Nervosität»: Sie mag «Rocky Balboa», Ponys und Töffs – die junge Boxerin Xiana Campos im Porträt Die 17-jährige Xiana Campos ist Kleinkindbetreuerin und pflegt in der Freizeit ein Pony. Und sie boxt. Heute Abend steigt die Herisauerin zum zweiten Mal in ihrem Leben in den Ring. Janina Gehrig Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heute Samstag steigt Xiana Campos in der Olma-Halle in den Ring. Bild: Reto Martin

«Jab, Jab, Cross», ruft der Trainer. Und sie schlägt zu, zweimal mit der Linken, einmal mit der Rechten. Dann weicht sie zurück. Setzt erneut an. Rechts, links, dann ein Haken. Ihre Zöpfe peitschen durch die Luft. Der Trainer tänzelt um sie herum, drängt sie in eine Ecke. Sie duckt sich, macht einen Schritt zur Seite, schlägt wieder zu.

Wenn ihre Boxhandschuhe auf die Lederpratzen des Trainers knallen, hallt es durch das Dachgeschoss des Stadions Gründenmoos im Westen der Stadt St.Gallen. Xiana Campos übt den Kampf. Zwei- bis dreimal in der Woche während eineinhalb Stunden. Am Samstagabend steigt sie in den Ring. Zum zweiten Mal in ihrem Leben tritt sie als Amateurboxerin im Federgewicht an – zusammen mit drei weiteren Mitgliedern des Boxclubs St.Gallen, der das Meeting im Rahmen der Offa organisiert.

Mutig, stark und stur

«Bist du nicht ganz bei Trost?», hätten ihre Eltern gefragt, als sie ihnen eröffnete, dass sie Kampfsport machen wolle. Freunde machten sich lustig oder rümpften die Nase. «Es brauchte Überzeugungsarbeit», sagt Campos und lacht. Ihre Eltern wüssten, dass sie mutig, stark und stur sei. Dabei half auch, dass ihre Mutter die Präsidentin des Boxclubs, Géraldine Brot, persönlich kannte. Ihr Vater begleitete sie anfangs in die Trainings. Schliesslich sei er es gewesen, der sie für Kampfsport inspiriert hatte. «Als Kind habe ich oft bei seinen Trainings zugeschaut, die er als Sicherheitsfachmann bei den Securitas absolvieren musste», sagt Campos.

Zwei Jahre später eröffnete sie ihren Eltern erneut, dass sie es ernst meine mit dem Boxen. Es war im vergangenen Herbst, als sie bei einem Boxmeeting in der alten Kreuzbleichehalle mithalf, den Ring aufzubauen. Als das Podest aus Eisenstangen dann stand, dreieinhalb auf dreieinhalb Meter, mit Gummiseilen umspannt, und das Licht auf das Kampffeld fiel, «da wusste ich, dort rauf will ich auch». Sie liess sich ärztlich untersuchen und beim Verband Swiss Boxing registrieren.

«Frauen trauen sich häufig weniger zu»

Xiana Campos, 17 Jahre, ist Kleinkindbetreuerin in Ausbildung. Ein typischer Frauenberuf. Wenn sie nicht die Schulbank drückt, begleitet sie Babys und Kinder bis vier Jahre in den Schlaf, tröstet sie, wenn sie hinfallen, baut mit ihnen Holztürme, singt, tanzt und turnt mit ihnen und bereitet Birchermüesli für sie zu. In der Freizeit pflegt sie ein Pony, mit dem sie gerne Kunststücke übt. Ein typisches Mädchenhobby.

Wie kommt es, dass sie, die sich um Babys und Ponys kümmert, einen Sport ausübt, der mit harten Kerlen in goldigen Bademänteln, mit Platzwunden und gebrochenen Nasen in Verbindung gebracht wird? Dass sie keine Hemmungen hat, jemandem gnadenlos ins Gesicht oder in die Flanke zu schlagen? Xiana Campos nickt, schweigt und lacht. «Anfangs war ich sehr schüchtern», sagt sie.

«Jetzt bin ich stolz darauf, mich zu messen. Mich zwischen all den Typen zu beweisen, die teils schon etwas hochnäsig hier reinstolzieren.»

Zwar sei der Boxsport noch immer eine von Männern dominierte Welt. Aber Frauen könnten den Sport genauso gut ausüben. «Sie trauen sich aber häufig weniger zu», sagt Campos.

Neben Seilspringen, Rumpfbeugen und Sparring übt Xiana Campos die Schlagkraft mit dem Pratzentraining. Bild: Reto Martin

Rund 60 Mitglieder zählt der Verein, der 1930 gegründet wurde, darunter sind etwa zehn Frauen. Architekten, Autolackierer, Lehrerinnen, Maler, Polizisten. «Unsere Mitglieder sind zwischen 13 und 60 Jahre alt und kommen aus allen Schichten», sagt Geraldine Brot. Das Image des Sports, dessen Wettkämpfe früher verboten waren, habe sich in den letzten Jahren verändert. Der Sport sei für Frauen attraktiver geworden. «Das hat auch damit zu tun, dass wir viel Jugendarbeit leisten und Boxen auch unter den Sportkursen ist, welche die Stadt St.Gallen anbietet», sagt Brot. Der Verein sei wichtig für die Sozialkompetenz der Jugendlichen und die Integration von Secondos und Secondas. Was braucht es, um in den Ring zu steigen? Brot sagt:

«Ein gutes Auge, Willensstärke und ein Kämpferherz. Man muss immer wieder aufstehen, auch nach einem Niederschlag.»

«Die Gegensätze geben mir einen Ausgleich»

Über ein Dutzend Boxsäcke hängen von der Holzdecke des Dachstocks, an den Wänden Bilder, Zeitungsberichte, Urkunden, auf den Regalen Pokale. Draussen leuchten die Scheinwerfer auf die Fussballfelder des Gründenmoos, auf denen unter anderem die Nachwuchsspieler des FC St.Gallen trainieren. Warum spielt sie, die gerne mit Kindern spielt, nicht Fussball, Volleyball, Tennis? Jahrelang habe sie Schwimmsport gemacht, sagt sie. «Aber Boxen fasziniert mich wie kein anderer Sport. Dass man Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Technik kombinieren muss und dabei den ganzen Körper braucht», sagt die Herisauerin. Genauso, wie sie später angibt, würden sie die Entwicklungsschritte von Kindern faszinieren. Und dass ihr Traumberuf eigentlich Sozialpädagogin sei. «Die Gegensätze geben mir einen Ausgleich.» Hat sie keine Angst? Doch.

«Angst gehört dazu wie die Nervosität. Wenn du nicht aufpasst, bekommst du auf den Deckel.»

Sie hatte auch schon Nasenbluten - und zuckt mit den Schultern. «Wenn man sich nicht wehrt, kommt man nicht weiter.» Etwas Risiko einzugehen, gefällt ihr, die auch Töff fährt.

Boxclub St.Gallen Amateurboxsport seit 92 Jahren Der Boxclub St.Gallen wurde am 5. Juli 1929 in St.Gallen gegründet. Offiziell anerkannt wurde er im Jahr 1930. Der Verein bezweckt die Förderung des «sauberen und einwandfreien» Amateurboxsports, wie er auf seiner Website schreibt. Präsidentin des Clubs ist Géraldine Brot, die Tochter der St.Galler Boxlegende Hugo Brot. Zum 90-Jahr-Jubiläum, das wegen der Coronapandemie verschoben werden musste, organisiert der Club das Boxmeeting an der diesjährigen Offa. (jan)

Aber die 17-Jährige, die den Film «Rocky Balboa» mag, sagt auch Sätze wie: «Ich brauche diesen Sport nicht, um Aggressionen rauszulassen.» Und: «Wenn ich im Sparring merke, dass ich stärker bin, passe ich mich dem Gegner an.» Vielleicht hat sie auch den einen Satz, der daran erinnert, was im Ring gilt, bereits verinnerlicht? Er steht hier in der Trainingshalle unter dem übergrossen Bild der verstorbenen St.Galler Boxlegende und Géraldines Vater Hugo Brot: «Es geht nicht darum, einen Schwächeren zu besiegen, sondern sich selbst zu beherrschen.» Es geht im Boxen auch darum, nicht getroffen zu werden. Und, fügt sie an, schliesslich mache das Training, das aus Seilspringen, Treppenhüpfen, Liegestützen, Medizinballwerfen und Rumpfbeugen besteht, einfach Spass. «Obwohl ich seit drei Jahren regelmässig trainiere, habe ich jedes Mal Muskelkater danach.» Campos lacht unbeschwert.

Und doch geht es um alles oder nichts. «Boxen kann man nicht spielen. Boxen ist eine ernste Sache», heisst es im Film, der von den Klitschko-Brüdern aus der Ukraine handelt, beide wurden Weltmeister im Schwergewicht. In einer Sekunde kann der Kampf komplett drehen, mit einem einzigen Schlag vorbei sein. Boxen ist ein brutaler Sport, es gibt Profis, die erblindet sind, sich das Genick gebrochen haben.

Im Amateurboxen ist die Zahl der K. o. jedoch verschwindend klein, wie Andreas Anderegg, Präsident von Swiss Boxing, kürzlich gegenüber dem «Bund» sagte, als die Stadt Bern Kampfsportanlässe als nicht mehr unterstützungswürdig einstufte. Zudem sind die Regeln seit den Achtzigerjahren strenger geworden, Trainer und Richter sind darauf sensibilisiert, einen Match abzubrechen, um harte K.-o.-Schläge zu verhindern.

Grosseltern aus Spanien kommen zum Boxkampf und zur Erstkommunion

So kann Xiana Campos am Samstag nicht nur ihre Eltern, sondern auch ihre Grosseltern getrost zuschauen lassen, wenn sie in den Ring steigt. Diese sind aus Spanien angereist, um einen Tag später die Erstkommunion ihres jüngeren Bruders zu besuchen. Einmal zum Kampf, einmal in die Kirche. Wieder so ein Gegensatz, den sie charmant weglächelt.

Boxnacht: Samstag, 23. April, 19–24 Uhr, Olma-Halle 2.1, Türöffnung 18.45 Uhr. Tickets auf www.ticketino.com, Kasse Eingang G, Eintritt 35.– (Standardsitzplatz) / 55.– (Ring-Sitzplatz). Acht Staffelkämpfe, drei Profikämpfe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen