Doppelspurausbau Buchs und Altstätten – die Totalsperre beginnt

Öffentlicher Verkehr Es verkehren vorerst keine Züge mehr zwischen Altstätten und Buchs – die wichtigsten Fragen und Antworten zur Totalsperre Durch die achtmonatige Sperre der Bahnstrecke zwischen Altstätten und Buchs entstehen Einschränkungen im Zugverkehr und Verschiebungen im Fahrplan. Was gebaut wird und worauf Sie sich als Bahnreisende oder -reisender einstellen müssen, lesen Sie hier. Nina Steiner Jetzt kommentieren 27.02.2023, 05.00 Uhr

Leerer Bahnhof Altstätten: Während der achtmonatigen Totalsperre verkehren zwischen Altstätten und Buchs keine Züge. Bild: Belinda Schmid

Im Rahmen des Ausbauschritts 2025 des Bundes wird zwischen Herbst 2022 und Frühling 2025 die Bahninfrastruktur im St.Galler Rheintal ausgebaut. Dafür werden 250 Millionen Franken investiert. Der Ausbau soll die steigende Verkehrsnachfrage abfangen. Ab Dezember 2024 sollen Fernverkehrszüge zwischen St.Gallen und Sargans im Halbstundentakt verkehren können.

Dafür braucht es zusätzliche Doppelspurabschnitte. Zwischen Altstätten und Buchs werden die Bahngleise während einer achtmonatigen Totalsperre verdoppelt. Zusätzlich erneuern die SBB die bestehenden Gleise entlang der Ausbauten, damit die Züge auch in Zukunft sicher und pünktlich verkehren können.

Die Bahnstrecke zwischen Altstätten und Buchs ist vom 27. Februar bis 29. Oktober aufgrund des Doppelspurausbaus gesperrt. Es verkehren dort in dieser Zeit also keine Züge. Dadurch können die Bauarbeiten rund ein Jahr früher abgeschlossen werden, als wenn die Arbeiten unter laufendem Betrieb durchgeführt würden, schreiben die SBB. «Wir setzen alles daran, dass wir den Terminplan einhalten können», so SBB-Mediensprecher Martin Meier.

«Die SBB haben zusammen mit den ÖV-Partnern in der Region ein umfangreiches Ersatzbuskonzept erarbeitet», sagt Meier. Das Ziel sei es, den Fahrgästen trotz längerer Fahrzeit und zusätzlichem Umsteigen ein zuverlässiges ÖV-Angebot zu bieten.

Die S4 und die IR13 fallen acht Monate lang aus. Bahnersatzbusse (EV2) verkehren anstelle der S4 im Halbstundentakt zwischen Altstätten (Abfahrt xx:24 und xx:56 Uhr) und Buchs (Abfahrt xx:24 und xx:54 Uhr) mit Halt an folgenden Ersatzhaltestellen: Sekundarschule Oberriet, Rüthi Dorf, Post Sennwald, Bahnhof Salez-Sennwald.

Anstelle der IR13 und RE fährt ein Bus (EV1) pro Stunde zwischen Altstätten (Abfahrt xx:01 Uhr) und Buchs (Abfahrt xx:24 Uhr) mit Zwischenhalt an der Sekundarschule Oberriet.

Zusätzlich verkehrt ein Schnellbus pro Stunde (EV3) ohne Halt direkt via Autobahn zwischen St.Margrethen (Abfahrt xx:26 Uhr) und Buchs (Abfahrt xx:54 Uhr).

Zwischen Buchs und Sargans verkehren der IR13/RE und die S4 mit leicht angepassten Fahrzeiten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Züge Anschlüsse auf die Bahnersatzbusse bieten. In Sargans besteht zudem mehr Umsteigezeit zwischen dem IR13 und dem IC3.

Während der Totalsperre wird die Gültigkeit der Fahrausweise so angepasst, dass für Fahrten zwischen Sargans und St.Gallen via Uznach statt St.Margrethen keine Mehrkosten entstehen.

Die Railjet-, Nightjet- und EC-Züge von und nach Österreich halten nicht in Sargans.

SBB-Mediensprecher Martin Meier sagt: «Die Fahrten mit den Bussen dauern länger als mit den Zügen.» Zudem müsse für das Umsteigen vom Bahnersatzbus auf den Zug und umgekehrt mehr Zeit eingerechnet werden. Die Reisezeit wird um bis zu 30 Minuten verlängert, zusätzliches Umsteigen sowie alternative Reiserouten sind nicht vermeidbar. Die SBB empfehlen, vor der Fahrt jeweils den Online-Fahrplan oder die SBB-Mobile-App zu prüfen und genügend Reisezeit einzuplanen.

Auf jeden Fall werde man durch die SBB rechtzeitig über die Bauarbeiten informiert. Um die Sicherheit der Bauarbeiter zu gewährleisten, kann es zu Nachtarbeiten bei gesperrtem Gleis und ausgeschalteter Fahrleitung kommen. Wo und wann die Nacharbeiten stattfinden, wird jeweils auf der SBB-Website publiziert.

«Wir haben die Logistikwege für den Transport des Materials entlang der Bahnlinie sowie Materiallager erstellt. Zudem haben wir den Bauablauf getestet und optimiert», erklärt der SBB-Mediensprecher.

Als Nächstes wird der Bahnhof Rüthi zum Kreuzungsbahnhof umgewandelt sowie die Spur zwischen Oberriet und Oberriet Nord ausgebaut.

Vom 30. Oktober 2023 bis zum 25. Oktober 2024 finden Arbeiten zwischen Sargans und Buchs primär während des laufenden Zugbetriebs statt. Es kommt zusätzlich zu Nacht- und Wochenendsperren.