Ostschweiz fordert besseres Bahnnetz: Jetzt wehrt sich der Bund

Bahnnetz Jammert die Ostschweiz auf hohem Niveau? Der Bund wehrt sich gegen Kritik am Bahnausbau Ostschweizer Regierungen und Bundesparlamentarier sind unzufrieden mit den Plänen für den Ausbau des Bahnnetzes. Das Bundesamt für Verkehr kontert: So schlecht komme die Region gar nicht weg. Adrian Vögele 1 Kommentar 06.10.2022, 12.00 Uhr

Die Ostschweiz verlangt markante Verbesserungen am Bahnnetz – auch zu Ggunsten der internationalen Züge nach München. Bild: Ralph Ribi

Die Ostschweiz schlägt momentan einen scharfen Ton an, wenn es um den Ausbau ihres Bahnnetzes und ihrer Zugverbindungen geht. Gegen die Absicht der SBB, das künftige Angebot auf der Rheintallinie zu reduzieren, protestierten St.Galler Politiker im Sommer lautstark in Bern. Die Sparpläne wurden dann abgeblasen. Inzwischen wehrt sich der Kanton St.Gallen zusammen mit dem Thurgau, beiden Appenzell, Glarus, Schaffhausen und Graubünden auch ganz grundsätzlich gegen das Vorgehen des Bundes beim Bahnausbau: Im aktuellen Bericht zu den Ausbauprogrammen sei die Ostschweiz zu wenig berücksichtigt. Und das, obwohl Investitionen in die Strecken jetzt erst recht dringend seien, weil sich kürzere Fahrzeiten wegen den Problemen mit den neuen Doppelstockzügen (FV-Dosto) nicht wie geplant umsetzen lassen.

Die Verkehrsdirektoren verlangen unter anderem, dass St.Gallen endlich zu einem Vollknoten mit halbstündlichen Anschlüssen vom Fern- auf den Regionalverkehr wird und Abstriche bei der Frauenfeld-Wil-Bahn rückgängig gemacht werden. Parallel dazu läuft im Bundesparlament eine Offensive der Ost- und Westschweiz, die beide vom Problem mit dem FV-Dosto betroffen sind. Die Forderung: Neue Bahnstrecken zwischen Lausanne und Bern sowie St.Gallen und Winterthur. Auch auf dem Netz der Appenzeller Bahnen sehen Parlamentarier Handlungsbedarf.

Kredit für Winterthur–St.Gallen wird nicht gekürzt

In Bern hat man langsam, aber sicher genug von dieser vielstimmigen Kritik. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) meldet sich bei unserer Zeitung und schreibt, die Aussagen der Ostschweiz seien «teilweise nicht ganz korrekt». So sei die Leistungssteigerung und Beschleunigung zwischen Winterthur und St.Gallen immer noch vorgesehen, ohne finanzielle Kürzungen:

«Hier sollen keine Mittel gestrichen werden.»

Gemäss BAV-Kommunikationsschef Andreas Windlinger steht dafür weiterhin ein Kredit von 470 Millionen Franken zur Verfügung. Bis jetzt wurde dieses Geld nicht angetastet, aber das könnte sich bald ändern: Bund und SBB suchen nach einem Plan B für die Fahrzeitverkürzung zwischen St.Gallen und Winterthur – weil die Neigetechnik der neuen Doppelstockzüge nicht wie gewünscht funktioniert. Welche baulichen Eingriffe an der Strecke allenfalls nötig werden und was sie genau kosten, ist offen.

Weitere Wünsche frühestens ab 2033

Auf der Linie der Frauenfeld-Wil-Bahn will der Bund auf bereits beschlossene Ausbauten für den durchgehenden Viertelstundentakt verzichten. Den Entscheid habe man in Absprache mit den betroffenen Kantonen gefällt, schreibt Windlinger. «Grund waren massive Mehrkosten. In den Hauptverkehrszeiten soll der Takt aber verdichtet und die geplante Haltestelle Wil West realisiert werden.»

Für den nächsten Bahnausbauschritt 2026 stellen die sieben Kantone diverse Forderungen, zum Beispiel Investitionen für eine stündliche direkte Schnellzugverbindung von St.Gallen via Romanshorn, Konstanz und Schaffhausen bis nach Basel, eine Behebung von Engpässen zwischen Zürich und Chur sowie verschiedene Ausbauten auf dem Netz der Appenzeller Bahnen und der Rhätischen Bahn.

Beim BAV hält man das nicht für realistisch. Schon die Baustellen der bereits beschlossenen Projekte würden das Bahnnetz sehr stark belasten. Eine «flächendeckende Massnahmenliste» könne man darum nicht bieten. Das betreffe nicht nur die Ostschweiz, sondern alle Regionen, so Windlinger:

«Gemäss SBB können weitere, bisher noch nicht beschlossene Ausbauten wegen der Belastung des Netzes realistischerweise erst ab circa 2033 in Angriff genommen werden.»

Das BAV zeigt Verständnis für den Ärger der Ostschweiz, die wegen der Probleme mit den Doppelstockzügen den Vollknoten St.Gallen gefährdet sieht. Windlinger schreibt allerdings auch: «Die Bahn wurde in den vergangenen Jahren in der Ostschweiz bereits stark ausgebaut und der Ausbau geht weiter.» Beispiele seien die S-Bahn St.Gallen, die Verbindung St.Gallen-Konstanz, der Ausbau des Bahnhofs Wil oder die Doppelspur im Rheintal.

