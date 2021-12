Subventionsskandal bei Bus Ostschweiz: So reagiert die Politik

Öffentlicher Verkehr «Alles schöngeredet»: So reagieren die St.Galler Parteien auf den Subventionsskandal bei Bus Ostschweiz Die Bus Ostschweiz AG soll zu hohe Subventionen bezogen haben. Die fragwürdige Verbuchungspraxis des Rheintaler Unternehmens führt in der Politik zu einer Debatte über die Rolle des Staates im öffentlichen Verkehr. Die St.Galler FDP fordert einen Verkauf der kantonalen ÖV-Beteiligungen – Grüne, Grünliberale und SP sind klar dagegen. Michael Genova Jetzt kommentieren 10.12.2021, 19.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Fahrzeug der Bus Ostschweiz AG in Wil. Bild: WZ

Es geht um eine Schadenssumme von 5,5 Millionen Franken. Subventionen in dieser Höhe soll die Bus Ostschweiz AG zu Unrecht bezogen haben, wie eine Prüfung der St.Galler Finanzkontrolle ergeben hat. Das Rheintaler Unternehmen soll vollständig abgeschriebene Busse an ein Tochterunternehmen verkauft haben.

Die Bus Ostschweiz AG ist zum grossen Teil in öffentlicher Hand: 40 Prozent der Anteile hält der Kanton St.Gallen, 40 Prozent die angeschlossenen Gemeinden. Zudem sitzen im Verwaltungsrat namhafte St.Galler Politiker, wie der ehemalige CVP-Nationalrat Thomas Ammann, der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder (CVP) sowie Jörg Tanner, Gemeindepräsident von Sargans, und ehemaliger GLP-Kantonsrat.

In der St.Galler Politik führt der Subventionsskandal zu einer Diskussion über die politische Aufsicht und kantonale Beteiligung an ÖV-Unternehmen:

Walter Gartmann, Präsident SVP Kanton St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Walter Gartmann, Präsident der St.Galler SVP und Kantonsrat, betont, dass er die Details des Falles nicht genau kenne. «Ich bin in erster Linie enttäuscht, dass auf Fragen zu diesem Thema im Kantonsrat im Jahr 2019 alles schöngeredet wurde.» Damals habe man keinen Subventionsbetrug in der Ostschweiz gesehen, so Gartmann. Auch dieser Fall zeige, dass «obwohl vor den Wahlen der Betrug bereits bekannt war, alles schön vertuscht bleibt, bis die Wahlen jeweils vorbei sind.» Auf die Frage, wie sinnvoll es ist, dass im Verwaltungsrat die Besteller mit politischen Vertretern Einsitz nehmen, antwortet Gartmann:

«Ich bin ein bekennender Gegner dieser Verpolitisierung. Vor allem Berufspolitiker sind hier fehl am Platz.»

In einem Verwaltungsrat brauche es Personen, die Praxiserfahrung aus Wirtschaft, Unternehmertum und Personalführung mitbrächten. Eine konstruktive Verbindung zur Politik begrüsse er zwar grundsätzlich, jedoch sehe er die wiederkehrende und «filzähnliche Jobzuweisung unter Parteifunktionären» als sehr kritisch an.

Daniel Bosshard, Präsident Grüne Kanton St.Gallen Bild: PD

«Ein unrechtmässiger Bezug von Subventionen bleibt unrechtmässig, auch wenn keine Einzelperson profitiert hat», sagt Daniel Bosshard, Parteipräsident der St.Galler Grünen. Jeder Franken, der unrechtmässig bezogen worden sei, müsse rückerstattet werden. Es gelte in diesem Fall aber zu berücksichtigen, dass das Geld in den Betrieb geflossen sei und dass weder Dividenden noch Boni ausbezahlt worden seien. Bosshard verweist darauf, dass der Bericht der Finanzkontrolle noch nicht öffentlich sei und dass auch noch die offizielle Stellungnahme der Bus Ostschweiz AG abgewartet werden müsse.

«Wenn es ein klares Fehlverhalten war, dann ist der Verwaltungsrat auf jeden Fall mit in der Verantwortung.»

Anscheinend hätten aber auch der Kanton - namentlich die früheren CVP-Volkswirtschaftsdirektoren Benedikt Würth und Bruno Damann - und das Bundesamt für Verkehr in der Vergangenheit zu wenig genau hingeschaut oder allenfalls die damals gängige Praxis stillschweigend toleriert.

Patrick Dürr, Präsident Die Mitte des Kantons St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

«Treffen die Vorwürfe zu, war die Verbuchungspraxis nicht in Ordnung, auch wenn der Gewinn gemäss Bus Ostschweiz AG vollumfänglich in den öffentlichen Verkehr geflossen ist», sagt Patrick Dürr, Präsident Die Mitte des Kantons St.Gallen. Die Bus Ostschweiz AG werde nun bis am 17. Dezember zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Auf die Frage, warum Mitte-Regierungsrat Bruno Damann als damaliger Volkswirtschaftsdirektor den Fall nicht schon früher publik gemacht habe, antwortet Dürr: Bereits bei seinem Amtsantritt im Jahr 2016 habe Regierungsrat Damann die Strukturen und Prozesse bei der Bus Ostschweiz AG hinterfragt und Prüfaufträge erteilt. Konkret habe er im Jahr 2019 in Absprache mit dem Bundesamt für Verkehr eine Sonderprüfung in Auftrag gegeben.

«Die nun zur Diskussion stehenden ungerechtfertigten Subventionsbezüge sind offenbar das Ergebnis dieser von Regierungsrat Damann initiierten Untersuchungen», so Dürr.

Andrea Scheck, Präsident der St.Galler SP. Bild: PD

SP-Parteipräsidentin Andrea Scheck sieht in den aktuellen Finanzskandalen bei Transportunternehmen ein grundsätzliches Problem im Service Public. Die Betriebe, die Leistungen für die Bevölkerung erbringen, seien in den letzten Jahren immer mehr unter Druck gesetzt worden, sagt sie.

«Auch dieser Skandal war nur möglich, weil versucht wurde, Strukturen aus der Privatwirtschaft auf eine öffentliche Dienstleistung überzustülpen.»

Dabei seien die ÖV-Unternehmen in erster Linie öffentliche Betriebe, die der Allgemeinheit dienen müssten und dazu alle nötigen finanziellen Mittel bekommen sollten. «Die Politik muss diesen Grundauftrag wieder sicherstellen – ohne Konkurrenzdruck und Gewinnerwartungen», fordert Scheck.

Ramon Waser, Präsident der St.Galler Grünliberalen. Bild: Gert Bruderer

Die St.Galler GLP erwartet eine «lückenlose Untersuchung der Vorwürfe». Sollten diese von strafrechtlicher Relevanz sein, wäre folgerichtig auch eine juristische Aufarbeitung notwendig, sagt Ramon Waser, Präsident der Grünliberalen. Zuerst müsse man nun aber den finalen Bericht sowie die Stellungnahme der Bus Ostschweiz AG abwarten, bevor dem Verwaltungsrat Versagen vorgeworfen werden könne. Zur Frage der politischen Zusammensetzung des Verwaltungsrats sagt Waser: «Die GLP sieht grundsätzlich nicht nur Nachteile, wenn die Besteller im Verwaltungsrat vertreten sind.» Sie handelten im öffentlichen Interesse und seien auch so auch nahe am Puls des Geschehens.

Christoph Graf, Geschäftsführer der FDP Kanton St.Gallen. Bild: PD

Die St.Galler FDP meldete sich bereits am Donnerstag zu Wort und forderte eine «rasche und lückenlose» Aufklärung der Vorkommnisse bei der Bus Ostschweiz AG. Der Subventionsskandal zeige, dass es im öffentlichen Verkehr künftig eine Trennung zwischen Eigner und Besteller brauche. Die Freisinnigen fordern deshalb einen Verkauf der ÖV-Beteiligungen und reichten dazu einen politischen Vorstoss ein. Christoph Graf, Geschäftsführer der St.Galler FDP, ist überzeugt:

«Dadurch könnte sich der Kanton künftig besser auf seine aufsichtsrechtlichen Aufgaben konzentrieren.»

Heute sei der Kanton Aufsichtsbehörde, Eigner und Besteller in einem. Auch nach einer solchen Entflechtung würde der ÖV weiterhin staatlich subventioniert, betont er.

Zur Frage der politischen Aufsicht sagt Graf:

«Politikerinnen und Politiker sollten nicht in Verwaltungsräten öffentlicher Unternehmen sitzen.»

Und präzisiert: Solange der Staat Miteigentümer von ÖV-Gesellschaften sei, sei es nützlich, wenn er einen direkten Draht zu diesen Unternehmen pflege. Dies könne er beispielsweise über Amtsleiterinnen und Amtsleiter sicherstellen, die in den Verwaltungsrat delegiert würden. Sobald sich der Staat jedoch als Eigner zurückziehe, habe die Politik im Verwaltungsrat nichts mehr zu suchen.

Was halten die anderen Parteien von einem Rückzug des Kantons aus den ÖV-Unternehmen? Für SVP-Präsident Walter Gartmann kann dies eine Lösung sein, «sofern die FDP dann auch bereit wäre ihre politischen Vertreter aus diesen Organisationen konsequent zurückzuziehen.» Eher zurückhaltend reagiert Die Mitte: Parteipräsident Patrick Dürr weist darauf hin, dass ÖV-Beteiligungen jeweils erfolgten, um den Service Public sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund werde seine Partei die Antwort der Regierung auswerten und die entsprechenden Schlüsse ziehen.

Klar gegen einen Rückzug des Kantons sind hingegen Grüne, Grünliberale und die SP. Für SP-Präsidentin Andrea Scheck sind die Folgen eines solchen Schrittes klar: «Der Druck auf die Betriebe und Angestellten erhöht sich, ihr Angebot wird noch mehr der Profitabilität unterworfen.» Dadurch gingen Strecken verloren, die nicht rentieren, das Angebot würde reduziert und weniger Menschen könnten den ÖV benutzen. Auch Grünen-Präsident Daniel Bosshard sagt:

«Flächendeckend kann der ÖV nur funktionieren, wenn er in der Hand des Staates ist.»

Zudem sei es fraglich, wer die Beteiligungen überhaupt kaufen solle. Die Grünliberalen bezeichnen den FDP-Vorstoss als «vorschnelle Reaktion» und sprechen sich zum aktuellen Zeitpunkt gegen den Verkauf von ÖV-Beteiligungen aus: «Auch weil unklar wäre, in welche Hände diese Beteiligungen fallen würden, und der öffentliche Verkehr auch auf finanziell weniger lukrativen Strecken gewährleistet sein muss», sagt GLP-Präsident Ramon Waser.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen