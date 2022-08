Der Klimawandel macht Hochstammbäumen stark zu schaffen

Obstanbau «Geht es so weiter, sterben unsere Bäume immer schneller ab»: Der Klimawandel macht Hochstammbäumen in der Ostschweiz stark zu schaffen Die Zwetschgenernte ist in diesem Jahr besonders gut. Anders sieht es bei den übrigen Hochstammbäumen aus. Viele leiden unter der starken Trockenheit und besonders dem Klimawandel. Ohne zusätzliche Bewässerungsanlagen sieht es in Zukunft schwierig aus. Ein Experte nimmt Stellung. Valentina Thurnherr Jetzt kommentieren 11.08.2022, 18.00 Uhr

Besonders die alten Hochstammbirnbäume sind bei Trockenheit gefährdet. Bild: Prisma By Dukas Presseagentur Gm

In den vergangenen Wochen hat die anhaltende Trockenheit nicht nur dem Menschen, sondern auch den Tieren und der Natur zu schaffen gemacht. Besonders anfällig auf die steigenden Temperaturen ist der regionale Obstanbau. Hochstammbäume reagieren besonders stark auf die Frühlings- und Sommertrockenheit.

Urs Müller, Leiter Obst, Gemüse, Beeren am Arenenberg. Bild: Donato Caspari

«Die Trockenheit ist grundsätzlich ein Problem», sagt Urs Müller, Leiter Obst, Gemüse, Beeren am Thurgauer Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg in Salenstein. «Allerdings nicht nur, weil sie in diesem Jahr besonders stark ist, sondern weil es in den vergangenen Jahren immer mehr zu Frühlings- und Sommertrockenheit gekommen ist.» Den Klimawandel merke man extrem im Obstanbau. «Wir haben viel früher Austriebe und im Frühling mehr Frostschäden.» Der Anbau von Obst sei im Wandel. «Wenn die Bauern wie jetzt zu wenig Wasser für die Kulturen haben, sieht es schwierig aus für die Zukunft», sagt Müller.

«Regional sind ausserdem starke Unterschiede festzustellen. Im oberen Thurgau, St.Gallen, Muolen und Egnach werden die Bäume sehr intensiv gepflegt.» Sobald es aber Öko-Obstbau sei, was der Bund mit seinen Direktzahlungen vermehrt anstrebe, sei die Pflege weniger gut. «Diese Bäume werden weniger bis gar nicht geschnitten und sind anfälliger auf Schädlinge wie Mäuse», sagt Müller. «Gut gepflegte Bäume haben eher eine Chance, die momentane Wetterlage zu überstehen.»

Hochstammbirnbäume prägten einst das Landschaftsbild im Thurgau

«Besonders alte Birnbäume sind anfällig», sagt Urs Müller. Die Wurzeln reichen zwar tief in den Boden, sind aber weniger verzweigt als zum Beispiel bei Apfelbäumen.

«Die Trockenheit reicht sehr weit runter, und besonders alten Birnbäumen machen zusätzliche Schädlinge wie Viren, zum Beispiel der Birnenverfall, stark zu schaffen.»

Das sei auch der Grund, weshalb einige Bäume bereits jetzt ihre Blätter verlieren, die sie aber bräuchten, um wichtige Nährstoffe zu lagern.

Birnbäume verschwinden indes immer mehr aus dem Landschaftsbild des Thurgaus, das sie viele Jahre geprägt haben. Das hänge teils damit zusammen, dass die Birnen hauptsächlich als Most verarbeitet und von Menschen weniger als Nahrungsmittel genutzt wurden, sagt Müller. «Irgendwann hat man gemerkt, dass Äpfel für die Herstellung von Most viel interessanter sind und sich auch als Tafelobst eignen.»

Der Feuerbrand Der Erreger des Feuerbrands ist ein Bakterium. Bei befallenen Pflanzen welken plötzlich die Blätter und Blüten vom Blattstiel und färben sich braun oder schwarz. Aufgrund des Wasserverlustes krümmen sich die Triebspitzen hakenförmig nach unten. Die Pflanze sieht wie verbrannt aus. Junge Triebe können innerhalb von zwei bis drei Wochen sterben. Bei älteren Pflanzen kann sich die Erkrankung innerhalb eines oder mehrerer Jahre ausbreiten, ehe sie absterben. Das Bakterium ist extrem ansteckend und wird über Vögel, Insekten und den Wind verbreitet. So kann ein einziger befallener Baum eine ganze Region verseuchen. (vat)

Ein vom Feuerbrand befallener Birnbaum. Bild: Keystone

Mittlerweile verschwinden die Birnbäume immer mehr, da keine Nachfrage besteht. «Die paar, die es noch gibt, decken den Bedarf ab.» Meist gebe es Ende Jahr sogar einen Überschuss. «Ich selbst habe noch ungefähr 200 Birnensorten zu Hause, um alte Ressourcen zu erhalten», sagt Müller. «Mir tut es jedes Mal weh, wenn wieder einer abstirbt.» Was leider zwangsläufig der Fall sei, da Birnbäume im Vergleich zu Apfelbäumen eine um 50 Prozent höhere Anfälligkeit auf Feuerbrand haben. Während man bei anderen Obstbäumen Massnahmen ergreifen könne, das Bakterium aufzuhalten, gibt es bei Birnbäumen fast keine Chance auf Rettung. «Diese Umstände bringen uns hier in der Beratung auch etwas in ein Dilemma», sagt Urs Müller.

«Wir können einem Bauern nicht raten, er solle Birnbäume pflanzen, wenn er davon ausgehen muss, dass die Früchte keinen Absatz finden und in ein paar Jahren dem Feuerbrand zum Opfer fallen könnten. Das ist sehr bedauerlich.»

Niederstammbäume sind weniger gefährdet

Etwas weniger gefährdet sind Niederstammbäume, die ein viel kürzeres Wurzelwerk aufweisen als Hochstammbäume. In solchen Anlagen wurden Steinobstbäume wie Zwetschge und Kirsche schon immer intensiv gepflegt und bewässert. Apfelbäume hingegen sind lange Zeit ohne zusätzliche Bewässerung ausgekommen. Erst vor etwa fünf Jahren hielten auch dort die ersten Änderungen Einzug. «Wir hatten in den vergangenen Jahren gehäuft sehr trockene Frühlinge und Sommer», sagt Urs Müller. «Mittlerweile gibt es schon einige Bauern, die Bewässerungsteiche gebaut haben, um auch die Apfelbäume bewässern zu können.» Aktuell werde darüber diskutiert, ob das in Zukunft vermehrt nötig sein werde.

«Denn eines ist klar, den Klimawandel können wir nicht aufhalten, und wir merken ihn in der Obstbranche, bei den Beeren und im Gemüseanbau.»

Zudem ziehe das immer wärmere Klima neue Schädlinge an. «Wenn es so weitergeht, werden unsere Bäume immer schneller absterben.»

Apfelbäume sollen in Zukunft ebenfalls regelmässig bewässert werden. Bild: Donato Caspari

Bewässerungsteiche Verläuft der Klimawandel weiter wie bisher, werden Bauern in Zukunft noch mehr auf Bewässerungsanlagen angewiesen sein, um ihre Pflanzen optimal zu steuern. Verschiedene Produzenten haben bereits Bewässerungsteiche gebaut oder aber die Wasserzuleitungen werden optimiert. Die Speisung erfolgt in Zeiten mit genügend Wasser, welches dann bei Trockenheit zur Bewässerung eingesetzt werden kann. Solche Teiche brauchen jedoch eine Bewilligung und können nicht überall einfach angelegt werden. Zudem ist ein Teich auch ein grosser Kostenfaktor. Die andere Möglichkeit wäre, Wasser vom Netz zu sehr hohen Preisen einzukaufen – was sich die meisten Bauern aber nicht leisten können. (vat)

Vielerorts wird zurzeit darüber berichtet, wie gut die Zwetschgenernte in diesem Jahr ausfällt. «Zwetschgen vertragen die Trockenheit in der Regel besser. Fehlt aber zu einem wichtigen Zeitpunkt das Wasser, kann das Auswirkungen auf die Grösse der Früchte haben.» Auch bei den Äpfeln kann die Witterung Auswirkungen auf die Früchte haben. «Wir messen seit mehreren Jahren die Grösse der Früchte», sagt Müller. «Normal ist ein Zuwachs von vier Millimetern pro Woche in der Hauptentwicklungszeit.» Wegen der warmen Temperaturen und des wenigen Niederschlags hätte die Zellteilung nach der Blütezeit ungestört vonstattengehen können.

«Anhand der Messungen machte es den Anschein, dass wir in diesem Jahr besonders grosse Äpfel haben würden. Durch die lang anhaltende Trockenheit ist das Wachstum in den letzten Tagen aber erstmals deutlich tiefer als normal.»

Wenn das so weitergehe bis September und Oktober, könne es sein, dass einzelne Sorten im Fruchtwachstum stehen bleiben. «Wir sind also selbst gespannt, wie sich das noch entwickelt», sagt Müller.

