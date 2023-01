St.Galler Notfallversorgung: Ist die Volksinitiative gestorben?

Notfallversorgung St.Galler Notfallstationen sind am Anschlag, eine Notfallinitiative wollte Entlastung bringen – wo steckt diese eigentlich? Massiv mehr Fälle bringen Notfallstationen und Personal an ihre Grenzen. Wie können sie entlastet werden? Im Kanton St.Gallen wollte eine Volksinitiative Abhilfe schaffen. Doch um das Ansinnen ist es ruhig geworden. Wurde es klammheimlich aufgegeben? Regula Weik 1 Kommentar 17.01.2023, 12.00 Uhr

Notfallstation des Spitals Wil. Bild: Reto Martin (Wil, September 2022)

Patientinnen und Patienten machen ihrem Ärger Luft: Von massiver Überlastung und stundenlangen Wartezeiten ist die Rede. Die prekäre Situation auf den Notfallaufnahmen zeigt sich nicht nur im Kanton St.Gallen. Schweizweit sind die Notfallstationen der Spitäler am Anschlag. Am Wochenende schlug der oberste Notfallmediziner der Schweiz, Vincent Ribordy, Alarm: «Wir stehen am Rande des Zusammenbruchs.» Erste Spitäler mussten bereits die Reissleine ziehen. So bleibt die Notfallstation des Spitals Martigny vorerst über Nacht geschlossen. «So kann es nicht weitergehen», sagte Ribordy gegenüber der «Sonntags-Zeitung». Wie können die Notfallstationen entlastet werden?

Erwin Böhi, St.Galler SVP-Kantonsrat. Bild: Arthur Gamsa

Vor einigen Monaten kursierte im Kanton St.Gallen die Idee einer Notfallinitiative, um Entlastung zu bringen und den dezentralen, kleinen Notfallzentren zum Durchbruch zu verhelfen. Der Kopf dahinter: der Wiler SVP-Kantonsrat Erwin Böhi. Doch seither ist es um das Ansinnen ruhig geworden. Ist die Volksinitiative gestorben, bevor sie lanciert wurde?

SVP strebt Gesetzesänderung an

Er sei nach wie vor entschlossen, für eine Verbesserung der Notfallversorgung im Kanton zu kämpfen, erklärt Böhi auf Anfrage. Aber ja: Er habe die Notfallinitiative vorläufig auf Eis gelegt. Dies, nachdem die Regierung beschlossen habe, eine Motion seiner Fraktion gutzuheissen. Diese fordert mehr unternehmerischen Spielraum für die Spitalverbunde. Ob das Kantonsparlament folgt, ist noch offen. Der SVP-Vorstoss wurde in der Novembersession wegen einer Flut anderer Geschäfte auf eine nächste Session verschoben.

Die SVP-Motion hat bei den Bürgerlichen aber gute Chancen. Sie sind sich nämlich einig: Die St.Galler Spitäler müssen mehr unternehmerische Freiheiten erhalten, Wettbewerbsnachteile müssen beseitigt werden. Nur so hätten die St.Galler Spitalverbunde eine Chance, künftig positive Ergebnisse zu erzielen. Heute sind sie immer wieder auf Staatshilfe angewiesen.

Die SVP fordert in ihrer Motion denn auch eine Gesetzesänderung, «um den Spitalverbunden zu ermöglichen, ausserhalb der bestehenden Standorte ambulante Leistungen anzubieten, auch im Bereich der Notfallversorgung». Dieser «Notfallzusatz» ist Böhi wichtig. Er denkt dabei an Notfallpraxen oder Permanences.

Und so sagt er denn auch: «Hätte die Regierung Nichteintreten auf unsere Motion beantragt, wäre für mich die Volksinitiative aktuell geblieben. Das scheint nun nicht mehr notwendig zu sein.» Der Wiler geht davon aus, dass auch das Parlament dem SVP-Anliegen zustimmen wird.

Böhi hatte zuvor bereits mehrfach für dezentrale, kleine Notfallzentren gekämpft. Denn: Wo ein Spital geschlossen wird, da wird ein Gesundheits- und Notfallzentrum geschaffen. So war es ursprünglich für Flawil, Rorschach und Wattwil geplant gewesen; die Spitäler an den drei Standorten sind inzwischen geschlossen. Doch einzig in Wattwil gibt es heute ein Notfallzentrum, betrieben von der Ausserrhoder Privatklinik Berit. In Rorschach und Flawil ist von rund um die Uhr betriebenen Notfallzentren keine Rede mehr. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sähen keinen Bedarf dafür, argumentiert die Regierung.

Eine Notfallgebühr für Bagatellfälle?

Die Situation auf den St.Galler Notfallstationen beschäftigt nicht nur Böhi. Die langen Wartezeiten und die hohe Belastung für das Personal treiben aktuell auch Thomas Warzinek, Mathias Müller und Luzia Krempl-Gnädinger um, alle Mitglieder der Mitte und des Kantonsparlaments. Sie wollen von der Regierung wissen, ob für Bagatellfälle eine Notfallgebühr geprüft werde. Denn es sei eine Tatsache, dass die Notfallstationen an den Spitälern zu häufig wegen Bagatellen aufgesucht würden.

Die Regierung soll aber auch erklären, wie die Notfallversorgung für die Bevölkerung kurz- und mittelfristig verbessert werden kann. Ob das Angebot der Hausärztinnen und Hausärzte ausreichend ist. Ob sie mit den Angeboten der niedergelassenen Ärzte zufrieden ist. Und wie stark die Schliessung der Spitäler Rorschach, Flawil, Heiden und Appenzell Ursache für die Überlastung der Notfallstationen ist. Die Regierung hat den Vorstoss noch nicht beantwortet.

Die drei Mitte-Politiker stehen mit ihrer Einschätzung nicht alleine. Notfallmediziner Ribordy hatte in der «Sonntags-Zeitung» erklärt: «Den Menschen muss klar sein, dass sie nicht wegen jeder Kleinigkeit zu uns kommen müssen, sondern in vielen Fällen die Apotheken, Hausärzte und Permanence-Praxen helfen können.» Er könne sich auch vorstellen, dass wie bereits in Dänemark eine Beschränkung des freien Zugangs zu Notfallstationen eingeführt werde. Dort darf man nur noch nach einer telefonischen Ersteinschätzung und mit einem Termin in die Notfallaufnahme kommen.

