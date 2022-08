St.Gallen: Kostet der Besuch einer Notfallstation bald?

Notfallversorgung Mit einer Gebühr die Notfallstationen entlasten? – «Das ist eine völlig abwegige Idee», sagt ein St.Galler SVP-Kantonsrat und prüft stattdessen eine Volksinitiative Zürich will die Notfallstationen der Spitäler entlasten. Patienten sollen künftig eine Gebühr bezahlen, wenn sie wegen einer Kleinigkeit auf den Notfall gehen. Der Wiler SVP-Kantonsrat Erwin Böhi setzt sich seit Monaten für eine Verbesserung der St.Galler Notfallversorgung ein. Das hält er von der Zürcher Idee. Regula Weik Jetzt kommentieren 03.08.2022, 12.00 Uhr

Notfallstation am Kantonsspital St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (August 2017)

Erst haben einige Zürcher Spitäler Alarm geschlagen, dann hat sich der Kanton mit einem dringenden Appell an die Bevölkerung gerichtet. Die Notfallstationen der Zürcher Spitäler seien überlastet, Patientinnen und Patienten sollen doch, wenn möglich, zum Hausarzt gehen oder sich ans Ärztefon wenden; dieses ist kostenlos und 365 Tage im Jahr rund um die Uhr erreichbar. Um die Notfallaufnahmen an den Spitälern zu entlasten, unterstützt die Zürcher Gesundheitsdirektion denn auch die Einführung einer Gebühr für Bagatellfälle. Das fordert ein noch hängiger Vorstoss im Zürcher Kantonsparlament.

Auch an den St.Galler Spitälern ist die Situation auf den Notfallaufnahmen prekär. Einer, der sich seit Monaten für eine Verbesserung der Notfallversorgung einsetzt, ist der Wiler SVP-Kantonsrat Erwin Böhi. Was hält er von der Idee, mit einer Spitalgebühr die Notfallstationen zu entlasten?

Auswirkungen auf das Personal?

Das Zürcher Ansinnen stösst bei Böhi auf wenig Verständnis:

«Eine Gebühr für den Besuch des Notfalls zu verlangen ist eine völlig abwegige Idee.»

Denn:

«Der heute schon grosse Stress des Personals auf den Notfallstationen würde sich noch verschlimmern, wenn es zusätzlich Gebühreninkasso betreiben müsste.»

Zudem müsse man dann wohl noch öfter mit unzufriedenen und teilweise aggressiven Patienten rechnen.

Die Notfallstationen der Spitäler seien – auch in anderen Kantonen – schon länger an ihrer Belastungsgrenze, sagt Böhi.

«Das ist allen bekannt, die sich ernsthaft mit der Gesundheitspolitik beschäftigen.»

Das Spital Wil habe beispielsweise schon vor einigen Jahren darauf reagiert, indem eine spezielle Notfallpraxis für leichtere Notfälle eingerichtet wurde, um die eigentliche Notfallstation für schwere Fälle freizuhalten. «Doch seit der Schliessung des Spitals Flawil ist die gesamte Notfallabteilung in Wil völlig überlastet», so Böhi.

Zürcher Ärztepräsident würde woanders ansetzen

Auch in Zürich gibt es skeptische Stimmen. So sagte Josef Widler, Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft, Mitte Juli gegenüber der NZZ: Einerseits dürfte die rechtliche Umsetzung schwierig sein. Andererseits könnte die Gebühr auch Menschen vom Notfallbesuch abhalten, die dringend medizinische Hilfe benötigten.

Widler würde woanders ansetzen. Er fordert, den Ärztestopp zumindest bei den Hausärzten auszusetzen. «Grundversorger sind heute Mangelware», so der Zürcher Ärztepräsident in der NZZ. Immer mehr Hausarztpraxen müssten schliessen, weil kein Nachfolger gefunden werden konnte. Heute dürften ausländische Ärzte nur in Arztpraxen zu arbeiten beginnen, wenn sie schon mindestens drei Jahre in der Schweiz in einem Spital oder einer ambulanten Lehrpraxis angestellt gewesen seien. «Zumindest in der Grundversorgung muss sich das ändern, die Auflagen sind zu streng», so Widler. In einem Brief hat die Zürcher Ärztegesellschaft die Bundesparlamentarier aufgefordert, sich gegen den Zulassungsstopp bei den Ärzten starkzumachen.

Auch Bundesbern beschäftigt sich mit der Gebührenfrage

Um eine «Eintrittsgebühr» für die Notfallstationen umzusetzen, fehlt heute die rechtliche Grundlage auf nationaler Ebene. Doch das könnte sich schon bald ändern. Lange bevor sich nun Zürich damit beschäftigt, war das Thema bereits in Bern angekommen. Thomas Weibel, ehemaliger Zürcher Nationalrat der Grünliberalen, hatte schon vor Jahren in einer parlamentarischen Initiative verlangt: Die gesetzlichen Regelungen sollten so angepasst werden, dass alle Patientinnen und Patienten, die einen Spitalnotfall aufsuchen, eine Gebühr in der Grössenordnung von 50 Franken zu entrichten haben.

Weibel hatte sein Begehren 2017 eingereicht. Als Begründung hatte er angeführt: Die Gebühr schärfe das Bewusstsein für die unterschiedlichen Elemente des schweizerischen Gesundheitswesens. Sie leiste einen Beitrag zur Entlastung der Notfallstationen der Spitäler und könne auch zur Dämpfung der Kostenentwicklung im Gesundheitswesen beitragen. Der Nationalrat entscheidet voraussichtlich im Herbst darüber, wie die konkrete Umsetzung des Anliegens aussehen soll.

Prominente Ostschweizer mit im Boot

Weibel wird dann nicht mehr mitentscheiden können; 2019 war er nicht mehr zu den Wahlen angetreten. Unter den Mitunterzeichnenden seines Anliegens finden sich auch eine prominente Ostschweizerin und ein prominenter Ostschweizer: die Thurgauer SVP-Nationalrätin Verena Herzog und der ehemalige St.Galler SVP-Nationalrat Toni Brunner.

Böhi kämpft derweil auf einer anderen Schiene weiter. Er überlegt sich eine Volksinitiative; der Entwurf eines möglichen Initiativtextes liegt beim Kanton zur informellen Begutachtung. Falls er es schafft, ein Komitee zu bilden, werden im Kanton St.Gallen vielleicht schon bald Unterschriften für eine Verbesserung der Notfallstationen gesammelt.

