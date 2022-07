Notfallversorgung in St.Gallen: Kommt bald eine Volksinitiative?

Notfallversorgung Massiv mehr Fälle, lange Wartezeiten: Wie können die Notfallstationen entlastet werden? – In St.Gallen werden dafür vielleicht bald Unterschriften gesammelt Die Situation auf den Notfallstationen an den St.Galler Spitälern spitzt sich zu: Fallzahlen, Wartezeiten und die Belastung des Personals steigen stark. Ein Ende ist nicht in Sicht. Nun wird ein SVP-Kantonsrat aktiv. Es ist nicht das erste Mal. Regula Weik Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Notfallaufnahme am Kantonsspital St.Gallen. Bild: Nik Roth (St.Gallen, März 2020)

Patientinnen und Patienten machen ihrem Ärger Luft: Von massiver Überlastung und stundenlangen Wartezeiten ist die Rede, sei es am Kantonsspital St.Gallen oder am Spital Wil. Die prekäre Situation auf den Notfallaufnahmen zeigt sich nicht nur in St.Gallen. Auch in anderen Kantonen sind die Notfallstationen an den Spitälern übermässig belastet.

Die Zürcher Gesundheitsdirektion hat sich gar mit einem Appell an die Bevölkerung gerichtet, bei Bagatellfällen nicht gleich den Spitalnotfall aufzusuchen, sondern leichtere Verletzungen oder Beschwerden vom Hausarzt behandeln zu lassen.

Erwin Böhi, St.Galler SVP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Einer, der immer wieder die schwierige Situation der Notfallstationen im Kanton thematisiert, ist der Wiler SVP-Kantonsrat Erwin Böhi. Und er lässt nicht locker. Die Regierung halte schlicht ihr Wort nicht, sagt er. Sie hatte versprochen: Wo ein Spital geschlossen wird, wird ein neuartiges Gesundheits- und Notfallzentrum geschaffen.

So war es für Flawil, Rorschach und Wattwil geplant, die Spitäler an den drei Standorten sind inzwischen geschlossen. Doch einzig in Wattwil gibt es heute ein Notfallzentrum, betrieben von der Ausserrhoder Privatklinik Berit. In Rorschach und Flawil ist von rund um die Uhr betriebenen Notfallzentren keine Rede mehr.

«Die Bevölkerung wurde irregeführt»

Böhi will dies nicht einfach hinnehmen. Erst recht nicht, wenn er hört, wie sich die Situation auf den Notfallaufnahmen der grösseren Spitäler im Kanton verschärft hat. Er sagt:

«Mittlerweile ist klar, dass die Bevölkerung irregeführt wurde. Das darf man nicht einfach so akzeptieren.»

Er kämpft deshalb weiter für die Umsetzung der versprochenen, dezentralen, kleinen Notfallzentren - und dies, obwohl er bei seinem letzten Anlauf in der Junisession damit im Kantonsparlament gescheitert ist. Auf die Frage, wie er sich diese Haltung des Parlaments erklärt, antwortet er:

«Für die Passivität der Politik gibt es mehrere Erklärungen: von parteipolitischen Gründen über Gleichgültigkeit bis zu Abgehobenheit gegenüber den Bedürfnissen der Bevölkerung.»

Frage nochmals vors Volk bringen?

Auf parlamentarischer Ebene hat der Wiler Kantonsrat vorläufig alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Wird er das Notfallthema nun resigniert liegenlassen oder auf anderem Weg weiterkämpfen?

Es gebe schon noch eine Möglichkeit, um die früheren Beschlüsse und Versprechen durchzusetzen, erklärt Böhi auf Anfrage, nämlich eine Volksinitiative. Er habe bereits einen Entwurf für einen möglichen Initiativtext verfasst, dieser liege nun beim Kanton zur informellen Begutachtung.

«Sobald der Text bereit ist, werde ich verschiedene Personen und Organisationen anfragen, ob sie bereit sind, ein Initiativkomitee zu bilden.»

Gut möglich also, dass im Kanton St.Gallen bald Unterschriften für eine Verbesserung der Situation auf den Notfallstationen gesammelt werden.

