Notfallzentren: Hält die St.Galler Regierung ihr Wort?

Notfallversorgung Hält die St.Galler Regierung bei den Notfallzentren ihr Wort nicht? – So kontert sie die Vorwürfe von Kantonsräten Die Spitäler Rorschach und Flawil sind schon länger geschlossen. Von rund um die Uhr betriebenen Notfallzentren ist an beiden Orten keine Rede mehr. Das widerspreche allen Ankündigungen der Regierung, sie breche ihr Versprechen. Diese Kritik wird in einem parlamentarischen Vorstoss laut. Die Regierung sieht es anders. Regula Weik Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Helikopterlandeplatz Kantonsspital St.Gallen. Archivbild: SGT

Der Zug für ein Notfallzentrum scheint in Flawil und Rorschach abgefahren. Die Chancen, dass sich daran noch etwas ändern wird, sind gering. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sehen dafür keinen Bedarf. Es brauche keinen 24-Stunden-Notfallbetrieb in ihren Regionen. Die Notfallstationen des Spitals Wil, des Kantonsspitals St.Gallen oder der Hirslanden Klinik Stephanshorn seien nahe genug.

Erwin Böhi, St.Galler SVP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Die aktuelle Situation stehe «klar im Widerspruch» zum Versprechen der Regierung, sagt dagegen SVP-Kantonsrat Erwin Böhi. Die Regierung habe wiederholt festgehalten: Überall dort, wo ein Spital geschlossen wird, wird ein neuartiges Gesundheits- und Notfallzentrum geschaffen. Die gesetzliche Grundlage sei eindeutig, so der Wiler.

«Diese Zentren müssen geschaffen werden.»

Und Böhi weiter: «Es darf kein Schlupfloch mehr geben, um die versprochenen Notfallzentren zu umgehen oder zu verhindern, wie das nun geschieht.» Gemeinsam mit Daniel Baumgartner (SP, Flawil) und Ruedi Mattle (parteilos Altstätten) ist er politisch aktiv geworden. In einem Vorstoss im Kantonsparlament fordern die drei eine Präzisierung des Gesetzes, um Unklarheiten auszuräumen und den bereits gefassten Beschlüssen Nachdruck zu verleihen.

Kein Widerspruch zu den Beschlüssen

Die Regierung will davon nichts wissen. Sie weist die Kritik zurück, sie halte sich nicht an die gemachten Versprechen. Die Spitalstandorte sollen über ein «auf den regionalen Bedarf abgestimmtes Notfallversorgungs- und Bettenangebot» verfügen. Dies sei so mit den Beschlüssen des Parlaments auch verankert worden. Schon früh habe sich gezeigt: Einheitlich ausgestaltete Gesundheits- und Notfallzentren lehnen die Regionen ab. Sie fordern Angebote, die den lokalen Bedürfnissen von Bevölkerung und Ärzteschaft angepasst sind. Ein 24-Stunden-Notfallbetrieb an allen ehemaligen Spitalstandorten sei weder medizinisch notwendig noch wirtschaftlich tragbar.

Wie reagiert Böhi darauf? Der SVP-Kantonsrat antwortet knapp:

«Die ganze Restrukturierung nimmt mehr Rücksicht auf die Ärzteschaft und weniger auf die Bedürfnisse der Bevölkerung.»

Das störe ihn am allermeisten.

Wirklich notwendig? Niedergelassen Ärzte verneinen

Die Frage, ob die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte die Situation falsch einschätzen, verneint Böhi. Er geht ein Stück weit mit ihnen einig: Weder in Flawil noch in Rorschach sei ein 24-Stunden-Notfallbetrieb notwendig. «Eine Art Notfallpraxis mit verlängerten Öffnungszeiten würde vermutlich genügen. Wichtig ist, dass es keine Voranmeldung braucht – anders als beim Hausarzt.»

Der Wiler könnte sich Permanences vorstellen, also zentral gelegene medizinische Einrichtungen mit langen Öffnungszeiten – «für nicht lebensbedrohliche Notfälle, einen tiefen Schnitt, einen verstauchten Daumen oder hohes Fieber».

Die kantonale Ärztegesellschaft beurteilt Böhis Vorschlag skeptisch. So sagte Vizepräsident Patrick Scheiwiler gegenüber «Medinside», dem Portal für die Gesundheitsbranche: «Aus meiner Sicht ist die Region zu klein, um eine Permanence effizient zu betreiben.» Die Vorhalteleistungen seien enorm, wenn man lange Wartezeiten verhindern wolle. Der Arnegger Hausarzt hält weiter fest: «Eine Permanence ersetzt nie einen guten Notfalldienst.» Sie biete lediglich Personen, die keinen Hausarzt wollen, die Möglichkeit eines «Out of hour»-Arztbesuchs.

Einzig das Toggenburg hat noch einen Notfallbetrieb

Auf die Frage, ob die Notfallversorgung in den Regionen Flawil und Rorschach derzeit nicht gewährleistet sei, antwortet Böhi: Die Notfallstation des Spitals Wil sei seit der Schliessung von Flawil überlastet. Und auf dem Notfall am Kantonsspital warteten Patientinnen und Patienten teils stundenlang. So sei es jedenfalls zu hören.

Böhi steht mit dieser Einschätzung nicht alleine da. Eine Operationspflegefachfrau, die am Spital Flawil gearbeitet hatte, bedauerte kürzlich in einem Leserbrief: Am Spital Flawil seien die Notfallpatienten meist zügig aufgenommen und vor dem Anschwellen bereits operiert worden. Das Spital Wil nehme Notfälle zum Teil wegen Überlastung nicht an. Sie hält denn auch fest: «Es ist nicht in Ordnung, dass die gemachten Versprechen der Regierung nun einfach ignoriert werden.»

Das ist nicht überall der Fall. Drei Spitäler wurden inzwischen in Kanton geschlossen – Rorschach, Flawil und Wattwil. Die Toggenburgerinnen und Toggenburger haben als Einzige weiterhin ein Notfallzentrum, betrieben von der Ausserrhoder Privatklinik Berit. Der dortige Ärzteverein hatte ein Notfallangebot rund um die Uhr während 365 Tagen für die Region als notwendig erachtet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen