Lage am Ostschweizer Kinderspital hat sich entschärft

NOTFALLVERSORGUNG Die Lage am Ostschweizer Kinderspital hat sich seit dem Sommer entschärft – aber die Situation bleibt fragil Das Ostschweizer Kinderspital leidet im Vergleich zu vielen anderen Schweizer Spitälern nicht unter akutem Personalmangel. Es kann manchmal sogar Kinder von anderen Spitälern aufnehmen, die überlastet sind. Dennoch bleibe die Situation angespannt, sagt Franziska von Arx-Strässler, die Leiterin Pflege und Betreuung. Jetzt kommentieren 07.11.2022, 12.00 Uhr

Die 75 Planbetten im Kinderspital sind fast durchgehend belegt, teils werden sogar zehn bis 15 weitere Betten betrieben. Bild: Benjamin Manser

Im grössten Kinderspital der Schweiz herrscht Ausnahmezustand. Am Zürcher Universitäts-Kinderspital werden Kinder abgewiesen oder in andere Institutionen verlegt, weil keine Betten mehr frei sind. Die Eltern müssen mit ihren kranken Kindern «von Zürich nach Baden, Aarau oder Luzern reisen, ‹in Ausnahmefällen› sogar bis nach Chur», schreibt der «Tagesanzeiger» am Freitag.