Ukraine-Krieg: Kanton St.Gallen ist auf Flüchtlinge vorbereitet

Notfallplan Krieg in der Ukraine: Der Kanton St.Gallen ist auf Flüchtlinge vorbereitet Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer sind auf der Flucht. Je nachdem, wie sich der Konflikt entwickeln wird, könnten es gemäss Schätzungen bald mehrere Millionen sein. Angesichts der steigenden Auslastung in den Asylzentren hat der Kanton St.Gallen bereits vor dem Krieg begonnen, seine Aufnahmekapazitäten zu erweitern. Enrico Kampmann 25.02.2022

Eine Familie an der polnisch-ukrainischen Grenze in Medyka flieht vor dem Krieg. Bild: Darek Delmanowicz / EPA

Seit die russischen Streitkräfte am Donnerstag mit der Invasion der Ukraine begonnen haben, zirkulieren nebst Videos von Militärhelikoptern und Kampfjets über Wohngebieten auch Aufnahmen von überfüllten U-Bahnstationen. Die ukrainische Zivilbevölkerung sucht hier Schutz vor den russischen Bomben. Diejenigen, die nicht in der U-Bahn kauern, versuchen zu fliehen.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew und an den westlichen Grenzübergängen sind die Strassen verstopft. Einwohnerinnen und Einwohner versuchen über sämtliche Verkehrswege das Land zu verlassen. Gemäss Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks sind im Land bereits 100’000 Menschen auf der Flucht. In den westlichen Nachbarländern der Ukraine, in Polen, Ungarn, Rumänien sowie der Republik Moldau sind bereits Tausende Flüchtlinge eingetroffen.

Die Europäische Union geht je nach Szenario von bis zu mehreren Millionen Vertriebenen aus, je nachdem, wie sich der Konflikt entwickeln wird. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Flüchtlingswelle könnte schon bald die Schweizer Ostgrenze im Kanton St.Gallen erreichen. Wie viele Flüchtlinge es tatsächlich sein werden, ist derzeit allerdings noch schwer absehbar.

Erstmals seit 2015 steigt die Zahl der Asylgesuche

Die Ostgrenze des Kantons ist bereits seit Monaten stark beansprucht. Am Grenzbahnhof Buchs kommen nach wie vor täglich bis zu 40 meist afghanische Migranten an. Rund 900 sind es seit vergangenem Sommer, fast alle mit Reiseziel Frankreich oder Grossbritannien. In der Schweiz beantragen die wenigsten von ihnen Asyl.

Dennoch steigt die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz erstmals seit 2015 wieder: Im vergangenen Jahr wurden rund 15’000 Asylgesuche gestellt, fast 4000 mehr als im Vorjahr, wie der Bund Mitte Februar mitteilte. Und für dieses Jahr rechnet das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit 16’500 neuen Asylgesuchen. Das Migrationspotenzial nach Europa sei angesichts der zahlreichen Krisen- und Konfliktherde im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afrika «weiterhin hoch».

Jürg Eberle, Leiter Migrationsamt St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Jürg Eberle, der Leiter des St.Galler Migrationsamts, sagt, Flüchtlingspolitik sei eine gesamtschweizerische Thematik, weshalb es in erster Linie Angelegenheit des Bundes sei. Bis jetzt habe das SEM die Kantone noch nicht informiert oder um konkrete Vorbereitungs- und Unterstützungshandlungen angefragt.

Doch sollte es tatsächlich zu einer grösseren Flüchtlingswelle an der Ostschweizer Grenze kommen, würde zunächst das SEM entscheiden, was mit den Fliehenden geschehe. Bei einer Aufnahme als Asylsuchende würden diese zunächst auf die Bundesasylzentren im ganzen Land verteilt.

Kanton St.Gallen erweitert Aufnahmekapazitäten

Der Kanton St.Gallen übernimmt gemäss dem Verteilschlüssel nach Bevölkerungsgrösse knapp 6 Prozent der Asylsuchenden, die je nach Stand des Verfahrens vom Kanton betreut oder den Gemeinden zugewiesen werden. Gegenwärtig sind die kantonalen Asylzentren mit ihren rund 460 Plätzen zu 85 Prozent belegt.

Angesichts der steigenden Auslastung in den kantonalen Asylzentren habe der Kanton bereits vor dem Krieg in der Ukraine begonnen, seine Aufnahmekapazitäten zu erweitern, sagt Eberle. So sollen im kürzlich still gelegten Pflegezentrum in Uznach vorübergehend Asylsuchende untergebracht werden. Das Migrationsamt steht diesbezüglich mit dem regionalen Zweckverband in Verhandlung. Uznach würde demnach für zwei Jahre zu einem sogenannten Asylzentrum mit Integrationscharakter. Zudem wurde Anfang Jahr wegen des grossen Flüchtlingsstroms ausserhalb von Buchs ein provisorisches Bearbeitungszentrum für die Abwicklung von administrativen Verfahren eröffnet.

Im Falle, dass die Flüchtlingszahlen alle Erwartungen übertreffen sollten und auch dem Kanton entsprechend viele Asylsuchende zugewiesen würden, käme ein Notfallplan zum Einsatz. Im Kanton St.Gallen gebe es zahlreiche Unterkünfte, die relativ schnell bezugsbereit wären, sagt Eberle, unter anderem Zivilschutzanlagen. An diesen Orten würde man die Flüchtenden vorübergehend unterbringen, bis sich andere Möglichkeiten abzeichneten. Während der europäischen Flüchtlingskrise 2015 seien diese Unterkünfte teilweise genutzt worden.

Indessen fordert die Schweizerische Flüchtlingshilfe, dass auch die Schweiz Schutz suchende Kriegsflüchtlinge aufnimmt. Eine entsprechende Petition mit der Forderung, 10’000 Flüchtlinge aufzunehmen, ist bereits lanciert worden.

