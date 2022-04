Notfallzentren: Bricht die St.Galler Regierung ihr Versprechen?

Notfallversorgung Bricht die St.Galler Regierung ihr Versprechen? – SVP-Kantonsrat fordert Auskunft, weshalb in Flawil und Rorschach auf Notfallzentren verzichtet wird Die Spitäler Rorschach und Flawil sind schon länger geschlossen. Von rund um die Uhr betriebenen Notfallzentren ist an beiden Orten keine Rede mehr. Das stösst SVP-Kantonsrat Erwin Böhi sauer auf. Das Versprechen der Regierung sei ganz klar gewesen: Wo Spitäler geschlossen werden, gibt es Gesundheits- und Notfallzentren. Regula Weik Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Spital Rorschach ist Vergangenheit – das geplante Notfallzentrum scheint es bereits auch zu sein. Bild: Tobias Garcia (Rorschach, 27. Januar 2020)

Einen Notfall möchte niemand erleben. Und wenn es dennoch dazu kommt, soll die Notfallversorgung subito erfolgen. Wie emotional eine Notfallsituation und die Frage nach der raschen Versorgung sein können, wusste auch die St.Galler Regierung, als es um die Spitalschliessungen ging. Sie versprach denn auch: Überall dort, wo ein Spital geschlossen wird, schaffe man ein neuartiges Gesundheits- und Notfallzentrum. So war es für Flawil, Rorschach und Wattwil geplant, die Spitäler an den drei Standorten sind inzwischen geschlossen. Doch einzig in Wattwil gibt es heute ein Notfallzentrum, betrieben von der Berit Klinik.

Die Ausserrhoder Privatklinik stieg Anfang Monat im Toggenburg erstmals in die Grundversorgung ein. Klar ist: Mit dem Notfall lässt sich kein Geld verdienen. Das bestätigte auch Berit-CEO Peder Koch im Interview mit dieser Zeitung: «Aus wirtschaftlichen Gründen müssen wir nicht ins Toggenburg.»

Wirklich notwendig? Niedergelassene Ärzte verneinen

In Flawil und Rorschach dagegen scheint der Zug für ein Notfallzentrum abgefahren zu sein. Wenn er heute spät abends die hausärztliche Notfallnummer wähle, werde er «irgendwo nach St.Gallen umgeleitet» statt wie früher ins Spital Rorschach, beklagte sich vor wenigen Wochen ein Mann in Rorschach. Die Chancen, dass sich daran noch was ändert, dürften klein sein. Bereits vergangenen November hatte die Regierung auf einen Vorstoss im Kantonsparlament festgehalten: Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte der Region Rorschach sähen «keinen Bedarf für eine eigenständige Notfallanlaufstelle mit erweiterten Öffnungszeiten am zukünftigen Gesundheitszentrum – dies angesichts der Nähe zu den Notfallstationen am Kantonsspital St.Gallen und der Hirslanden Klinik Stephanshorn».

Ähnlich tönt es in Flawil. Auch dort heisst es: «Ein rund um die Uhr geöffnetes Notfallzentrum erachtet die Ärzteschaft aufgrund der Nähe zu St.Gallen und Wil als nicht notwendig.» In Flawil ist denn auch schon länger von einem Kompetenzzentrum für Gesundheit, Therapie und spezialisierte Pflege (GTP) die Rede – und nicht mehr von einem Gesundheits- und Notfallzentrum (GNZ).

Klammheimlich verzichtet – das ist Böhi suspekt

Erwin Böhi, St.Galler SVP-Kantonsrat aus Wil. Bild: Benjamin Manser

Die aktuelle Situation stehe «klar im Widerspruch» zum Versprechen, welches die Regierung während der Parlamentsdebatte und auch vor der Volksabstimmung von letzten Sommer abgegeben habe, sagt SVP-Kantonsrat Erwin Böhi. «Die Gesundheits- und Notfallzentren müssen eingerichtet werden, die gesetzliche Grundlage ist eindeutig.»

In der am Dienstag startenden Aprilsession will der Wiler mit einer Motion verlangen, dass der Begriff GNZ im Gesetz präzisiert wird:

«Es darf kein Schlupfloch mehr geben, um die versprochenen Notfallzentren zu umgehen oder zu verhindern, wie das nun geschieht.»

Weder in Flawil noch in Rorschach sei ein 24-Stunden-Betrieb notwendig, geht Böhi ein Stück weit mit den Ärztinnen und Ärzten in den beiden Regionen einig. «Eine Art Notfallpraxis mit verlängerten Öffnungszeiten würde vermutlich genügen. Wichtig ist, dass es keine Voranmeldung braucht – anders wie beim Hausarzt.» Dem Wiler schweben sogenannte Permanences vor, zentral gelegene medizinische Einrichtungen mit langen Öffnungszeiten, wie es sie in einigen Schweizer Städten gibt. «Für nicht lebensbedrohliche Notfälle, einen tiefen Schnitt, einen verstauchten Daumen oder hohes Fieber», so Böhi.

Auf die Frage, ob die Notfallversorgung in den Regionen Flawil und Rorschach derzeit nicht gewährleistet sei, antwortet er: Aktuelle Informationen der Regierung dazu gebe es nicht. Er wisse aber, dass die Notfallstation des Spitals Wil seit der Schliessung von Flawil überlastet sei. Darüber hinaus frage er sich schon:

«Weshalb verzichtet die Regierung mehr oder weniger klammheimlich auf die Notfallzentren, ohne die Öffentlichkeit darüber zu informieren?»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen