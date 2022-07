Nordostschweizer Jodlerfest Trommelwirbel, Alphornklänge und wehende Fahnen: Appenzell verwandelt sich am Wochenende in ein Jodlerdorf – die Reportage In den Gassen von Appenzell ertönt lauter Trommelwirbel, Fahnen werden geschwungen und Rugguserli angestimmt. Das kann nur eines bedeuten: Das Jodlerfest in Appenzell hat begonnen. Nach 40 Jahren ist das Dorf erneut Austragungsort des Nordostschweizer Jodlerfestes. Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 01.07.2022, 19.49 Uhr

Eine grosse Menschenmenge füllt den Landsgemeindeplatz in Appenzell. Die Stimmung ist ausgelassen. Bild: Tobias Garcia

Es ist kurz nach zwei Uhr nachmittags, der Himmel ist von Wolken verhangen, der Boden noch nass vom Regenschauer von vor wenigen Minuten. Der weiche Ton eines Alphorns erklingt in den Gassen von Appenzell. Dem Geräusch folgend geht es vorbei an Essens- und Getränkeständen, bis man beim Gymnasium ankommt. Im Innenhof steht ein grosses, weisses Zelt mit aufgestellten Sitzbänken. Falls es nochmals zu regnen beginnt, bleiben wenigstens die Köpfe des Publikums trocken.

Noch ist nicht viel los auf dem Gelände. Hie und da spaziert ein Teilnehmer in Tracht mit seiner Alphorntasche an den Zuschauenden vorbei. Nach einer halben Stunde ist das Festzelt gefüllt, kein Sitzplatz mehr frei. Die erste Alphorngruppe beginnt mit ihrem ersten Lied, tiefe Naturklänge ertönen aus den Instrumenten. Eine sechsköpfige Jury beobachtet konzentriert das Geschehen.

Appenzell verwandelt sich für die nächsten drei Tage in ein Musikdorf. Nach 40 Jahren kann das Nordostschweizer Jodlerfest erneut im Innerrhoder Dorf stattfinden. Über 45’000 Besuchende werden erwartet und über 3000 Aktive aus den Sparten Alphorn, Jodel Fahnenschwingen nehmen an den 570 Wettvorträgen teil.

Die Alphornbläserin Corinne Speck spielt zusammen mit ihrem Vater und einem weiteren Musiker während der Eröffnungsfeier. Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia

«Den ersten Ton traf ich sofort»

Drei davon sind Marianne Domide, Ruedi Amstutz und Lilo Bucheli, die gemeinsam ihr Alphornstück präsentieren. Ruedi Amstutz steht in der Mitte, die beiden Frauen neben ihm. Und dann setzen sie den ersten Ton an. Man merkt an der Stärke des Beifalls, dass die drei einen guten Auftritt hingelegt haben. Aber Lilo Bucheli sagt:

«Ich wäre froh gewesen, wenn wir die Töne so hingebracht hätten wie beim Einspielen.»

Nervosität spiele trotz 40 Jahren Erfahrung im Alphornspielen trotzdem noch eine Rolle. Vorbereitet haben sich die drei seit etwa einem Jahr, die Wochen vor dem Auftritt dann mit intensiveren Proben. «Man sagt, im Januar solle man das Stück auswendig können», sagt Bucheli.

Auch Bernhard Bösch vom Nordostschweizer Jodlerverband (NOSJV) erntet nach seinem Einzelauftritt viel Applaus. Sein Lied hat er im März angefangen zu üben. Eigentlich hätte er bereits am Eidgenössischem Jodlerfest in Basel 2020 mitmachen wollen, es wurde aber zweimal abgesagt. Dieses Jahr hat es nun geklappt - und er fühlt sich gut nach seinem Auftritt. «Man muss ja zufrieden sein», sagt er lachend. Mit der Leidenschaft des Alphornspielens begann er vor acht Jahren. «Als ich das erste Mal ein Alphorn ausprobierte, traf ich den ersten Ton sofort», sagt Bösch.

Per Zufall auf das Fest gestossen

Es ist kurz vor vier, im Dorfzentrum reihen sich Schaulustige an den Strassenrändern. Darunter ist auch ein Mann mittleren Alters mit seinen Eltern. Er wohnt schon länger in Appenzell, seine Eltern sind aus Holland zu ihm nach Appenzell in die Ferien gekommen. «Wir haben per Zufall mitbekommen, dass hier ein Marsch stattfinden wird. Um vier Uhr oder?», fragt er. Da ertönt auch schon lauter Trommelwirbel in den Gassen. Das holländische Elternpaar schaut zuerst verdutzt, dann neugierig. «Wir sind schon gespannt», sagt die Frau mit holländischem Akzent. Und dann schreiten Offizielle und Mitwirkende am Publikum vorbei. Zuvorderst die Musikgesellschaft Harmonie, dann folgen die Sennen sowie das ganze Organisationsteam des Jodlerfestes. Ein Fahnenschwinger wirft seine Fahne hoch in die Luft. «Kannst du noch höher?», ruft jemand im Publikum. Gemeinsam marschieren sie zum Landsgemeindeplatz zur Eröffnungsfeier.

Die Fahnenschwinger zeigen ihr Können während ihres Marsches durch die Gassen Appenzells. Bild: Tobias Garcia

Auf der Bühne stehen Moderator Emil Koller und OK-Präsident Philipp Haas, flankiert von Landammann Roland Dähler und NOSJV-Präsident Jörg Burkhalter. Der Landammann freut sich auf die grosse Menschenmasse. «Es ist ein Mega-Event», sind seine ersten Worte und fügt hinzu:

«Das Jodlerfest gibt dem Dorf Appenzell eine enorme Ausstrahlung.»

Es scheint, als sei dies dem Publikum bewusst. Nach mehreren Reden der Organisatoren gibt es während der Eröffnungsfeier immer wieder kurze musikalische Unterbrüche. Einmal wird Alphorn gespielt, einmal ein Rugguserli gesungen. OK-Präsident Haas stimmt höchstpersönlich ein Lied an: «En Appenzeller zaured mit frohem, freien Sinn...» - und seine Jodlergruppe singt mit.

