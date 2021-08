St.Gallen: E-Fahrzeug für die Grünabfuhr kommt ab Mitte August

Entsorgung St.Gallen Volle Grüngutcontainer: St.Gallen erhält ein zweites Abfuhrfahrzeug – über 10'000 Haushalte nutzen den Service In diesen Tagen bekommt Entsorgung St.Gallen einen Elektrolastwagen für die Grüngutsammlung – es ist der erste im Fuhrpark der Stadtverwaltung. Wie nötig das zweite Fahrzeug ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Sandro Büchler 05.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Entsorgung St.Gallen sammelt Grüngut, was das Zeug hält: 1917 Tonnen Bioabfall kam 2020 zusammen. Bild: Ralph Ribi

81'900 Container voll Grüngut hat Entsorgung St.Gallen im vergangenen Jahr geleert. Seit Beginn der Grüngutabfuhr vor viereinhalb Jahren hat die Sammelmenge kontinuierlich zugenommen. 2020 wurden in der Stadt St.Gallen 1917 Tonnen Bioabfall eingesammelt und mit dem Abfuhrfahrzeug in die Vergärungsanlage nach Niederuzwil gebracht. Von Essensresten über fauliges Gemüse oder Obst bis hin zu Laub, Unkraut, Schnittrasen und Kleintiermist landet vieles in den grünen Kübeln.

«Diese sind voller als in den Jahren zuvor», sagt Armin Huser, Ressortleiter Logistik und Recycling bei Entsorgung St.Gallen. Ob das Plus beim Grüngut jedoch mit der Pandemie und Homeoffice zusammenhängt, bezweifelt er. «Im vergangenen Jahr wurde sicherlich mehr Gemüse in den Haushalten gerüstet, weil die Leute vermehrt zu Hause sind.» Und in den Gärten wurde mehr angepflanzt.

Doch ob dies einen Effekt auf die Sammelmenge hatte, sei schwierig abzuschätzen. Huser sagt: «In diesem Jahr etwa beeinflusst die Witterung die Sammelmenge auf ganz simple Weise. Nasses Gras ist schwerer.»

Reinigen, damit es nicht stinkt

Nicht nur mengenmässig hat die Grüngutabfuhr zugelegt. Von 2016 bis und mit 2020 hat auch die Zahl der Abonnements und damit die Zahl der angeschlossenen Haushalte stetig zugenommen. Vergangenes Jahr machten erstmals über 10'000 Stadtsanktgaller Haushalte mit beim Grüngutsammeln.

Huser sagt, ein Erfolgsrezept für mehr Abos sei der Reinigungsservice, den man dazubuchen könne.

«Viele befürchten, dass der Container stinkt mit all den Essensresten darin.»

Deshalb sei der Reinigungsservice beliebt. Rund zwei Drittel der Abos werden mit dem Putzservice verkauft, schätzt Huser. «Die Dienstleistung hat einige Hausverwaltungen dazu bewogen, die Grünguttonne zu abonnieren.»

Die Grüngutsammlung wurde bisher mit einem Fahrzeug bewerkstelligt. Ab Mitte August kommt ein zweites zum Einsatz. Bild: Sandro Büchler (4. August 2021)

Mehr Grüngut bedeutet auch mehr Arbeit für das Entsorgungsteam. «Es wird mehr gesammelt, deshalb dauern auch die Sammelfahrten länger.» An manchen Tagen seien die Entsorgungsmitarbeiter bis zum Eindunkeln unterwegs, sagt Huser. Das sei häufig am Mittwoch der Fall, wenn in Bruggen, im Riethüsli und in St.Georgen – wo viele Einfamilienhäuser stehen – der Bioabfall abgeführt wird.

«Damit die Arbeitstage nicht zu lang werden und um die gesetzlichen Arbeitszeiten einzuhalten, brauchen wir oftmals eine zweite Equipe, die gegen Abend übernimmt.» Huser sagt, er könne auf eine flexible Mannschaft zählen.

Neues Abfuhrfahrzeug fährt mit Strom statt Diesel

Höchste Eisenbahn also, dass Entsorgung St.Gallen ein zweites Abfuhrfahrzeug erhält. Vor einem Jahr sprach sich das Stadtparlament für einen Zusatzkredit von 294'000 Franken aus. Damit wird ein Elektrolastwagen inklusive Schnellladegerät und Warmwasseranschluss angeschafft – fast eine Million kostet das Gesamtpaket. Es ist aber der erste E-Lastwagen im städtischen Fuhrpark.

In diesen Tagen ist der E-Laster in St.Gallen eingetroffen. «Aktuell werden die Fahrer instruiert, Testfahrten gemacht», sagt der Logistikleiter. Und schliesslich muss das Fahrzeug noch entsprechend beschriftet werden. Ab Mitte August soll das Abfuhrfahrzeug im Einsatz stehen.

Huser ist froh um das zweite Sammelfahrzeug, denn dadurch können die langen Tagestouren aufgeteilt werden. Der E-Antrieb sei zudem geradezu prädestiniert für die Grüngutentsorgung: «Beim Strassensammeln ist es ein ständiges Stop-and-go, fahren, anhalten, leeren, wieder anfahren.» Ein Lastwagen, der mit Strom statt mit Diesel fährt, verursacht dabei weniger Lärm.

«Der Elektrolaster läutet die Zukunft des innerstädtischen Transports ein.»

Statt zu brummen, surrt das neue Abfuhrfahrzeug also leise über die St.Galler Strassen. Noch mehr als Huser sind die Chauffeure gespannt auf den E-Lastwagen. «Jeder will wissen, wie er sich anfühlt, wie er tönt», so der Ressortleiter. Er beginnt zu lachen und fügt an: Früher sei bei Neuanschaffungen die Zahl der PS stets ein Thema gewesen. «Das fällt jetzt weg.»