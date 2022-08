Neues Schuljahr Vorfreude, Einhörner und eine Scheuersaugmaschine: Drei Ostschweizer Geschichten zum Schulanfang Diese Woche beginnt in der Ostschweiz das neue Schuljahr. Ein Ausserrhoder Lehrerpraktikant, zwei Thurgauer Mädchen und ein St.Galler Hauswart erzählen, was der Schulstart für sie bedeutet. Malena Widmer, Stefan Marolf und Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Fabian Eugster hat sich während der Vorbereitungstage bereits etwas eingelebt an der Sekundarschule Trogen. Bild: Reto Martin

Fabian Eugster träumte schon als Kind davon, Lehrer zu werden. Ob der Beruf auch wirklich zu ihm passt, will der 17-Jährige aus Wienacht-Tobel nun herausfinden: Er startet heute als Praktikant an der Sekundarschule Trogen. Dieses Schuljahr wird er dort den Unterricht begleiten, Lernende unterstützen und den Lehrerberuf kennen lernen. «Ich freue mich darauf, den Schülerinnen und Schülern helfen zu können und komplexe Sachverhalte verständlich zu machen», sagt Eugster. Auch den neuen Kontakten und dem Umgang mit den Lernenden schaut er mit Vorfreude entgegen. Und schliesslich findet er es auch schön, dass er durch sein Praktikum noch etwas in der Ostschweiz bleiben kann.

Fabian Eugster war bis vor kurzem selber Schüler. Bild: Reto Martin

Später zieht es ihn nämlich nach Zürich an die ETH. Dort möchte er Mathematik und Physik studieren. «Das wäre dann wie mein Grundstudium, ich könnte die Lehrerausbildung dazu machen oder doch in einen anderen Bereich einsteigen», sagt Eugster. Er sei auch offen, falls er in diesem Jahr merke, dass Lehrer doch nicht der richtige Beruf für ihn ist. Er fügt an:

«Ich glaube, ein Praktikum ist wirklich das Beste, um herauszufinden, ob der Beruf passt.»

Aber der junge Praktikant ist guten Mutes diesbezüglich und freut sich auf den ersten Schultag an der Sekundarschule Trogen. Die Vorfreude mische sich aber auch mit ein wenig Ungewissheit: «Schliesslich habe ich noch keine Berufserfahrung, und es ist noch ein bisschen unklar, was auf mich zukommt», gibt Eugster zu bedenken.

Die Vorbereitungen auf den ersten Schultag seien schon in den Sommerferien angelaufen, erzählt Eugster weiter. Zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern habe er den ersten Schultag geplant und die Zielsetzung für das kommende Schuljahr festgelegt. Das sei ein weiterer Aspekt, der ihm an seiner Praktikumsstelle gefalle: Er bekomme einen Einblick, wie es in den Teams aussehe und wie vorbereitet werde. Quasi einen Blick hinter die Kulisse, die er bis jetzt von der anderen Seite erlebt hat. Fabian Eugster besuchte bis vor kurzem selbst die Schule: Diesen Sommer hat er das Gymnasium in Trogen abgeschlossen. (maw.)

Die vierjährige Julia (vorne) startet in den Kleinen Kindergarten, ihre zwei Jahre ältere Schwester Ronja kommt in die erste Klasse. Bild: Belinda Schmid

Wer sich als Vierjährige traut, der Zeitung Fragen zu beantworten und vor der grossen Kamera für Fotos zu posieren, muss sich auch vor dem bevorstehenden Kindergarten-Start nicht fürchten. Julia Spring aus Müllheim kann den grossen Tag kaum erwarten. Papa Philipp Spring sagt: «Sie fragt schon seit einem halben Jahr, wann es endlich losgeht.»

Nervös sei sie nicht, sagt Julia. Und: «Ich freue mich auf alles.» Etwas zurückhaltender ist die zwei Jahre ältere Schwester Ronja. Sie kommt in die erste Klasse und weiss noch nicht so recht, was sie da erwartet. Trotzdem: Fünf Wochen Sommerferien sind genug. Ronja sagt:

«Es wurde schon ein bisschen langweilig.»

Dass die beiden Mädchen parat sind für den grossen Schritt, beweisen sie gleich selbst: Julia schreibt ihren Namen fehlerlos, Ronja kann schon lesen und rechnen. «Fünf plus vier?», fragt der Papa. «Neun», antwortet Ronja ohne Zögern und sagt: «Ich könnte schon fast in die zweite Klasse.»

Die beiden Schwestern sind bereit für den grossen Schritt. Bild: Belinda Schmid

War da der Vater, der selbst als Lehrer arbeitet, übereifrig? «Nein, Ronja hat sich das selbst beigebracht», sagt Philipp Spring. Die ersten Wörter habe sie vor etwa einem halben Jahr auf seinen T-Shirts entziffert. «Ich helfe natürlich, wenn sie fragt, aber die Initiative kam immer von ihr.»

Julia hat ihr Znünitäschli von ihrem Gotti geschenkt bekommen. Bild: Belinda Schmid

Während sich Ronja vor allem auf das Rechnen freut, bastelt Julia gern – und hat eine unübersehbare Vorliebe für Rössli. Im pinken Täschli mit Glitzersteinen und Einhorn – «ich habe es schon vor langer Zeit mit meinem Gotti gepostet» – hat sie Trinkflasche und Znünibox verstaut, selbstverständlich ebenfalls mit Einhornmotiv.

Ronjas Farbstifte sind für den ersten Schultag gespitzt. Bild: Belinda Schmid

Ronja muss sich mit ihrer Ausrüstung aber nicht verstecken: Das violette Set aus Thek, Turnsack und Etui ist brandneu, die Farbstifte in zwei unterschiedlichen Dicken sind gespitzt und die ebenfalls neuen Schmetterlings-Finken schon Tage vor dem Start bereit für ihren Einsatz. Einziger Wermutstropfen für den Papa: «Das Zeug war nicht ganz günstig.» (ste)

Hauswart Samuel Kessler reinigt mit einer Scheuersaugmaschine die Gänge des Oberstufenschulhaus Schönau im Westen St.Gallens. Bild: Benjamin Manser

Fertig ausschlafen, Badi-Pommes-frites essen oder bis zu später Stunde bei einem Glas Rotwein laue Sommerabende geniessen. Die Sommerferien sind zu Ende. Tausende Mädchen, Buben sowie deren Lehrpersonen in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden starten diese Woche ins neue Schuljahr.

Samuel Kessler bei den letzten Reinigungsarbeiten vor Schulstart. Bild: Benjamin Manser

Auch im Oberstufenschulhaus Schönau im Westen der Stadt St.Gallen beginnt nun wieder der Ernst des Lebens. Ohne die helfenden Hände von Hauswart Samuel Kessler und seinem Team wäre dies nicht möglich. Der 35-jährige Familienvater – aufgewachsen im Linthgebiet, wohnhaft im Appenzellerland – arbeitet seit drei Jahren in der «Schönau». Während fünf Wochen habe hier Hochbetrieb geherrscht. Schulstart, das bedeutet für Kessler und sein Hauswartteam vor allem eines: viel Vorbereitung. Er sagt:

«Ich arbeite, wenn andere Ferien machen.»

Kessler schiebt eine orange Scheuersaugmaschine durch den Gang. Er streift sich blaue Latexhandschuhe über, sprüht Reinigungsmittel auf den Lappen und reibt die Fläche trocken. Während der Sommerferien wurden die WC-Anlagen des Schulhauses neu gestrichen, die Schulzimmer mit digitalen Smartboards ausgestattet, eine Fensterfront ausgewechselt. «Die Aufgabe von mir und meinem Team war es in erster Linie, die Handwerker zu koordinieren.» Sprich: Abdecken, Zimmer ausräumen, wieder einräumen, reinigen, kontrollieren, dass alles mit rechten Dingen zugeht, wie Kessler sagt.

In den Sommerferien wurden die Schulzimmer mit digitalen Smartboards ausgestattet. Bild: Benjamin Manser

Funktioniert die Pausenglocke? Check. Brennt überall im Schulhaus Schönau das Licht? Check. Kessler ergänzt:

«Jetzt ist alles bereit, die Kinder können kommen.»

Samuel Kessler arbeitet, während andere Ferien machen. Und während andere arbeiten oder die Schulbank drücken, macht der Hauswart Ferien. «Am Montag bin ich mit meiner Frau und unseren beiden kleinen Söhnen bereits in unserem VW-Bus auf dem Weg nach Norwegen in die Campingferien», sagt der passionierte Mountainbiker. (bro)

