Ostschweizer Kinder spielen «Squid Game» auf dem Pausenplatz

Neues Pausenspiel Trotz Altersgrenze von 16 Jahren: Ostschweizer Primarschüler spielen brutale Netflix-Serie «Squid Game» auf dem Pausenplatz nach Die brutale Netflix-Serie «Squid Game» ist in vielen Ostschweizer Schulen ein Thema; Szenen werden nachgestellt. Erstaunlich ist: Die Kinder im Primarschulalter dürften die Serie noch gar nicht sehen. Die Lehrer sind wachsam. Ida Sandl und Chiara Gerster Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In dieser Folge von «Squid Game» geht es darum, eine Form aus einem Keks zu lösen, ohne ihn zu zerbrechen. Wer es nicht schafft, wird erschossen. Bild: Netflix

«Sonne, Mond und Sterne» ist ein harmloses Spiel: Ein Kind steht mit dem Rücken zu den anderen, dreht es sich um, darf sich niemand mehr bewegen. Wer nicht stillhält, muss zurück auf Feld eins. Auch in der Netflix-Serie «Squid Game» geht es um solche Kinderspiele. Sobald sich jedoch die überdimensionale Puppe umdreht, werden alle, die sich noch bewegen, erschossen.

«Squid Game» ist so brutal wie erfolgreich. Die Serie ist erst für Jugendliche ab 16 Jahren freigegeben, doch schon Primarschüler kennen sie und spielen die Szenen zum Teil auf den Pausenplätzen nach. Das ist momentan in vielen Ostschweizer Schulen der Fall. Michele Miani ist Schulleiter im Schreiber Schulzentrum in Kreuzlingen. Er sagt: «‹Squid Game› ist auf allen Stufen ein Thema, auch in der Primarschule.»

Die Lehrerinnen und Lehrer sehen genau hin

Vor zwei Wochen habe er von einer Lehrerin erfahren, dass die Kinder Szenen auf dem Pausenhof nachspielen. Brutale Strafen seien bisher noch nicht beobachtet worden. Pausenaufsicht und Klassenlehrpersonen seien aber sensibilisiert: «Wir halten die Augen offen», sagt Miani. Die Lehrpersonen wüssten, wie sie reagieren sollen, falls Kinder Gewalt gegen andere anwenden sollten.

Szene aus «Squid Game»: Die Spieler in grünen Trainern und die Aufpasser, die die Verlierer erschiessen. Bild: Netflix

Schulanlage Langdorf hat Streitprotokolle eingeführt

Auch in der Frauenfelder Schulanlage Langdorf werden Szenen aus «Squid Game» nachgespielt. Zu Gewalt ist es auch hier nicht gekommen. Sie habe das Thema im Lehrergremium aufgenommen, sagt Schulleiterin Isabella Walzthöny. «Wir schauen genau hin.» Seit letzter Woche wird in Langdorf zudem ein Streitprotokoll geführt. Darin werden Vorfälle gesammelt und es wird notiert, was passiert ist und wer dabei war. So behalten die Lehrpersonen den Überblick und die Schülerinnen und Schüler müssen sich mit ihrem Verhalten auseinandersetzen. Isabella Walzthöny sagt:

«Es ist schon erstaunlich, dass so viele Kinder überhaupt Zugang zu dieser Serie haben.»

Wie in Kreuzlingen und Frauenfeld halten es derzeit viele Thurgauer Schulen. «Wir haben das Thema im Konvent besprochen und beobachten die Situation aufmerksam», erklärt Eva Noger, die das Elisabetha Hess Schulzentrum in Weinfelden leitet. «Squid Game» sei vereinzelt unter den Primarschülern ein Thema. Dass Szenen nachgespielt würden, wurde bisher noch nicht beobachtet.

Rapperswil-Jona reagiert mit Prävention

Auch im Kanton St.Gallen ist «Squid Game» an den Schulen ein Thema. In der Schulgemeinde Wattwil-Krinau würden vor allem 3. bis 5. Klässlerinnen und Klässler immer wieder die Melodien aus der Serie nachpfeifen. «Viele Schülerinnen und Schüler erzählen in der Pause von ‹Squid Game›, um Aufmerksamkeit zu erregen», sagt Schulsozialarbeiter Renato Aloisio.

Die Schule habe schnell auf diesen aktuellen Trend mit negativen Tendenzen reagiert: Mit auffälligen Kindern sei das Gespräch gesucht worden. Betroffene Klassen seien darauf hingewiesen, die Serie nicht zu schauen und an Elterngesprächen wurde über einen sicheren Medienumgang und Altersbeschränkungen informiert. Zu Handgreiflichkeiten sei es nicht gekommen: «Dass Kinder Szenen aus der Serie nachspielen, habe ich bis jetzt zum guten Glück noch nie gesehen», sagt Aloisio.

Anders sieht es in der Schulgemeinde Rapperswil-Jona aus: Dort spielen die Kinder und Jugendlichen auf dem Pausenplatz bereits ähnliche Spiele wie in «Squid Game» – Gewaltanwendungen seien keine bekannt. Laut Schulsozialarbeiter Ady Baur plant die Schule Präventionsveranstaltungen in den Klassen, um den Hype zu thematisieren. Auch Eltern und Lehrpersonen werden durch ein Informationsblatt über das «frühzeitige Erkennen von möglichen kritischen Auswirkungen durch die Serie» aufgeklärt.

Medienpädagoge Merz erhält Anfragen von Schulen

Wie sehr die Netflix-Serie die Schulen beschäftigt, spürt auch Thomas Merz. Er ist Prorektor und Medienpädagoge an der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Dass sich Lehrerinnen und Lehrer mit so akuten Fragen direkt an ihn wenden, kommt normalerweise selten vor. Im Moment erhält Merz jedoch besorgte Anfragen, wie man sich verhalten solle, wenn schon Drittklässler von «Squid Game» erzählen.

Prorektor und Medienpädagoge Thomas Merz. Bild: PD

Nachspielen an und für sich hält Merz nicht für problematisch. Im Gegenteil: «Es kann für die Kinder eine wichtige Form sein, das Gesehene zu verarbeiten.» Anders sieht es aus, wenn die Kinder sich dabei gegenüber den Mitspielern brutal verhalten. Darüber dürfe man auf keinen Fall hinwegsehen.

«Und wenn Kinder die Serie nachspielen, heisst das ja auch, dass sie eine Serie sehen, für die bewusst eine Altersgrenze von 16 Jahren gilt.»

Ob «Squid Game» im Unterricht behandelt werden soll, macht Merz davon abhängig, wie stark die Serie eine Klasse beschäftigt. Geht es nur um einzelne Kinder, sei es besser, sie direkt anzusprechen, um nicht die Neugierde der Ahnungslosen zu wecken. Lehrpersonen sollten dann auch die Eltern darauf hinweisen, was ihr Kind sich ansieht.

Tipps für die Eltern: Klare Regeln setzen und sie auch begründen

Den Eltern rät Merz zu klaren Regeln in Bezug auf digitale Medien: etwa eine limitierte Bildschirmzeit und eindeutige Verbote bestimmter Filme oder Sendungen. Bedenken, dass Verbote das Gegenteil bewirken könnten, hört Merz nur in Bezug auf Mediennutzung: «Niemand käme auf die Idee zu sagen, es sei kontraproduktiv, Diebstahl zu verbieten.» Allerdings sollten Eltern dem Kind erklären, warum es etwas nicht sehen darf. Sperren oder andere technische Möglichkeiten seien zwar sinnvoll, viele Kinder würden aber Wege finden, sie zu umgehen.

Gewalt ist in den Medien allgegenwärtig – auch ohne «Squid Game»

Grundsätzlich geht es für Thomas Merz um die Frage, wie Kinder in einer digital geprägten Gesellschaft gesund aufwachsen können. Auch ohne «Squid Game» ist Gewalt in den Medien allgegenwärtig. Deshalb sei es wichtig, den Kindern viele Erlebnisse in der realen Welt zu ermöglichen. Etwa, indem man zusammen etwas unternehme, das Spass macht und Gemeinschaftsgefühl vermittelt. «Das ist sehr viel nachhaltiger und stärkt die Kinder auch, wenn sie dann mit verstörenden Sendungen wie ‹Squid Game› in Kontakt kommen.»

Informationen mit Tipps für Schulen, Eltern und Erziehungsberechtigte zum Hype «Squid Game» finden sich auch auf der Website der Perspektive Thurgau.

Darum geht es bei «Squid Game» Etwa 500 Menschen, die in ärmlichen Verhältnissen leben oder hochverschuldet sind, werden zum «Squid Game» eingeladen. Sie treten bei vermeintlich harmlosen Kinderspielen wie Seilziehen oder Murmeln gegeneinander an, dem Sieger winken 33 Millionen Euro. Doch wer verliert oder die Regeln missachtet, wird erschossen. Schon beim ersten Durchgang stirbt etwa die Hälfte der Teilnehmer. Die Überlebenden weigern sich, weiterzumachen. Sie kehren zurück in ihr auswegloses Leben, doch schon nach wenigen Tagen, entscheiden sich viele dazu, weiterzuspielen. (red)