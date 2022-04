Sportvision Ost: Grösster St.Galler Sportverband ist enttäuscht

Neue Sportanlagen Kritik an Sportvision Ost: Grösster Sportverband des Kantons St.Gallen fühlt sich bei Bauvorhaben benachteiligt Der Kanton St.Gallen will einen Quantensprung in der Sportförderung schaffen. Auf dem Areal Gründenmoos in St.Gallen etwa sind neue Anlagen geplant, die auch der Bund mitfinanziert. Der St.Galler Turnverband mit seinen 24'000 Mitgliedern sieht sich allerdings übergangen – und geht zusammen mit dem Boxverband in die Offensive. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Anders als etwa im Rheintal oder in Wil (Bild) fehle in der Region St.Gallen Infrastruktur für den Turnsport, stellt der St.Galler Turnverband fest. Bild: Benjamin Manser

Die Ostschweiz soll im Sport eine wichtigere Rolle spielen - auf nationaler Ebene: Dieses Ziel verfolgt der Kanton St.Gallen zusammen mit Gemeinden, Sportverbänden und weiteren Interessengruppen. Die «Sportvision Ost» sieht diverse neue Einrichtungen und Initiativen zur Förderung des Spitzen- und Breitensports vor. So soll das Sportfeld Gründenmoos in der Stadt St.Gallen zu einer Drehscheibe für Sommer- und Hallensportarten werden. Auf der Anlage sind Investitionen im Umfang von rund 100 Millionen Franken vorgesehen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Sportarten Reiten, Handball, Tennis und Unihockey, zusätzlich sollen aber auch andere Sportlerinnen und Sportler das Areal nutzen können.

Diese Auswahl gefällt nicht allen. Der St.Galler Turnverband - er vertritt über 150 Vereine mit über 24'000 Turnerinnen und Turnern und ist damit der grösste Sportverband im Kanton - sieht seine Bedürfnisse in der «Sportvision Ost» und auch im Sportanlagenkonzept der Stadt St.Gallen zu wenig berücksichtigt. Gleiches gilt für den Boxverband St.Gallen. In der Region rund um die Stadt St. Gallen samt beiden Appenzell, dem Oberthurgau und der Region Rorschach fehle für das Turnen eine Infrastruktur, wie sie in den Regionen Wil, Sargans und Rheintal schon vorhanden sei, bemängelt der Turnverband in einer Mitteilung. Auch der Boxsport im Raum St.Gallen liege diesbezüglich weit hinter anderen Regionen der Schweiz. Die Verbände sind darum diese Woche in die Offensive gegangen und haben ihre Pläne für ein gemeinsames Sportzentrum präsentiert. Es soll 8 bis 14 Millionen Franken kosten. Wo es gebaut werden könnte, ist allerdings offen. Die beiden Verbände bitten Kanton und Stadt St.Gallen, «einen geeigneten Platz zu ermöglichen», wie sie in der Mitteilung schreiben.

Bundesgelder sind bereits bewilligt

Hubert Lehner, Präsident St.Galler Turnverband. Bild: PD

Der Turnverband hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, doch noch auf dem Gründenmoos unterzukommen oder ein anderes Areal in der Stadt St.Gallen zu erhalten, wie Präsident Hubert Lehner auf Anfrage sagt. Er weist darauf hin, dass der Bund bereits eine finanzielle Beteiligung am neuen Sportfeld Gründenmoos beschlossen hat - maximal fünf Millionen Franken. In der Botschaft des Bundes vom März 2021 sind für den St.Galler Sport-Campus auch der Turn- und Kampfsport explizit erwähnt. Das Fördergeld wurde vom Parlament abgesegnet und steht nun für die Periode 2022 bis 2027 bereit. «Wir stehen also zeitlich unter Zugzwang», sagt Lehner.

Das Hallenkonzept der beiden Verbände sieht ein Gebäude mit 5000 Quadratmetern Fläche für Kunstturnen, Rhythmische Gymnastik, Boxen, Akrobatik und Breitensport vor. Den letzten Punkt betont Lehner: Zu 50 Prozent solle die Infrastruktur dem Breitensport zur Verfügung stehen. In der Stadt St.Gallen beispielsweise würden 7,6 Prozent der Bevölkerung Turnsport oder Gymnastik betreiben.

Stadtrat sucht den Dialog

Mathias Gabathuler (FDP), Direktor für Bildung und Freizeit, Stadt St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Die Stadt St.Gallen sucht momentan mit den beiden Verbänden nach einer Lösung, wie der zuständige Stadtrat Mathias Gabathuler (FDP) auf Anfrage bestätigt. «Die Direktion Bildung und Freizeit ist im Gespräch mit einer Delegation der Sportarten Turnen und Boxen.» Das nächste Treffen finde schon sehr bald statt. Das Ziel sei, mögliche Standorte sowie das weitere Vorgehen zu besprechen.

Ob das Gründenmoos dafür eine Option ist, wird sich laut Gabathuler in den nächsten Monaten zeigen. Allerdings könne er sich dort eher eine Lösung nur für den Kampfsport vorstellen, wegen des geringeren Platzbedarfs. Auf jeden Fall komme aber die Benützung des angedachten Kompetenzzentrums (für athletisches Training, medizinische Begleitung, Ernährung, Sportmedizin, Unfallverhütung, Trainerausbildung und so weiter) oder auch des Bildungszentrums in Frage.

Adrian Krüsi, Verwaltungsratspräsident Sportfeld Gründenmoos AG. Bild: PD

Adrian Krüsi, Verwaltungsratspräsident der Sportfeld Gründenmoos AG sagt, das von den Verbänden gewünschte Zentrum für Turnen und Boxen könne nicht auch noch auf dem Areal realisiert werden. «Das geht aus Platzgründen nicht.» Das Sportfeld und seine Angebote könnten durchaus von Turnerinnen und Turnern mitbenützt werden - aber eine eigene Halle nur für den Turnsport liege nicht drin. Eine kleinere Infrastruktur allein für Kampfsport hingegen sei auf dem Gründenmoos allenfalls denkbar.

Boxclub muss während CSIO pausieren

Geraldine Brot, Präsidentin Boxclub St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Schon heute wird auf dem Gründenmoos geboxt. Der Boxclub St.Gallen trainiert in der Tribüne des Stadions. Die Räume seien jedoch unbefriedigend, wie es im Communiqué heisst. Jedes Jahr muss der Boxclub sein Training vor Ort für mehrere Wochen unterbrechen, wenn der CSIO auf dem Gründenmoos durchgeführt wird. Dem Boxclub sind neue Räume seit Jahren ein grosses Anliegen, wie Präsidentin Geraldine Brot sagt.

Für den Turnverband geht es beim geplanten Bauvorhaben nicht zuletzt darum, seine vielen Aktivitäten zu bündeln. «Wir wollen uns eine Heimat in einem Verbandszentrum geben», sagt Präsident Lehner. Nur so sei es möglich, den Anforderungen an einen gut organisierten, fairen und ethischen Sport gerecht zu werden.

