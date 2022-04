St.Galler Kantonsrat kehren nach der Pandemie in die Pfalz zurück

Umzug Neue Sitze, alte Wirkungsstätte: Die Kantonsräte kehren in die Pfalz zurück Die Zeit des Abstandhaltens ist vorbei, die Sitzreihen werden wieder enger gestuhlt. Nach zwei Jahren in der Olma-Halle tagen die Kantonsrätinnen und Kantonsräte erneut im Regierungsgebäude im Klosterquartier. Der alte Mief soll aber nicht mehr einkehren. Regula Weik und Rossella Blattmann 19.04.2022, 18.27 Uhr

Nun heisst es zusammenrücken: Zum ersten mal seit Ausbruch der Coronapandemie findet die Sitzung des St.Galler Kantonsparlamentes wieder im Regierungsgebäude statt. Bilder: Benjamin Manser

Er ist gut ausgeruht. Zwei Jahre genoss er die Ruhe. Keine heissen Debatten, keine Papierstapel auf den Pulten, keine politischen Schwergewichte auf den Sitzen. Und wie sich bei der Rückkehr des St.Galler Kantonsparlaments in den angestammten Saal im Regierungsgebäude zeigte: Das Coronavirus trieb vor zwei Jahren nicht nur die Parlamentsmitglieder aus dem Saal. Auch der Mief ist (ein wenig) weg. Die Zeit wurde genutzt, um den Saal etwas aufzuhübschen. Politikerinnen und Politiker sitzen auf frischen Polstern.

Auch beleuchtungstechnisch hat sich etwas getan. Die freien Ballonlampen sind entfernt. Die Pfalz scheint Zeit gehabt zu haben, sich auch um die Leuchten zu kümmern.

Apropos Mief. Was jahrelang moniert wurde und nie möglich war, ist nun erlaubt – sogar vorgeschrieben: das Öffnen der Fenster. Wer einmal eine mehrstündige Debatte in dem Saal erlebte, musste selten lange nach einer Erklärung für manch überraschende oder befremdliche Entscheidung der Parlamentsmitglieder suchen. Der Fall war klar: Sauerstoffmangel. Doch nun hat das Sitzen und Debattieren in stickiger Luft ein Ende – Virus sei dank. Neu gibt es vormittags und nachmittags je eine Pause – zum Durchlüften von Saal und Kopf.

Was lange nicht möglich war, ist jetzt sogar vorgeschrieben: Die Fenster lassen sich öffnen.

Einige betreten Neuland ...

Für einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier öffnete sich die Saaltür am Montag zum ersten Mal: All jene, die erst seit knapp zwei Jahren dem Kantonsparlament angehören, betraten Neuland. Alle andern altes Territorium. Die eine und der andere wird wehmütig an die grosszügigen Platzverhältnisse in der Olma-Halle zurückdenken – und sich erst wieder an das schwere Atmen im Nacken aus der hinteren Reihe gewöhnen müssen.

Einige werden den kurzen Weg an die Kaffeemaschine in der Olma-Halle vermissen. Andere (vor allem Raucherinnen und Raucher) den kurzen Weg vor die Halle. Und wiederum andere das leichte Vibrieren (ausgelöst durch die Autobahnbaustelle), welches die vom langen Sitzen verhärteten Oberschenkel lockerte.

... andere fühlen sich sofort pudelwohl

Trotz des längeren Weges nutzten einige die zehnminütige Pause für eine Zigarette in der Klosterplatzsonne. Etwa Dario Sulzer (SP), sein Toggenburger Ratskollege Martin Sailer sowie Neo-Kantonsrat und St.Galler Stadtparlamentarier Donat Kuratli (SVP), der in der letzten Olma-Hallen-Session im Februar vereidigt wurde. Er ist froh um die Rückkehr in die für ihn neue Wirkungsstätte: «Schön, tagt der Kantonsrat wieder in diesem würdevollen Gebäude.»

Auch wenn es im Ratssaal schon etwas eng und laut sei, bekräftigt Sulzer: «Ich habe mich sehr auf die Rückkehr in die Pfalz gefreut.» Das Ratsfeeling sei in den Olma-Hallen abhandengekommen. «Ich habe mich sofort wieder wohlgefühlt», ergänzt Sailer. Er habe insbesondere das Tageslicht vermisst. Und: «Hier kann man das Fenster öffnen – wie geil ist das denn.»