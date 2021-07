Neue Bibliothek St.Gallen: Projekt muss einige Hürden nehmen

Neubauprojekt Letztlich entscheidet das Volk: Die St.Galler Zentralbibliothek hat einen Hürdenlauf vor sich Nun gilt's ernst für den Bibliotheksneubau am St.Galler Blumenmarkt: Für politische Mehrheiten in Stadt und Kanton braucht es noch viel Überzeugungsarbeit. In der Pflicht stehen neben den Behörden die beiden von Freisinnigen geleiteten Bibliotheksvereine. Marcel Elsener 01.07.2021, 05.00 Uhr

Blick aus dem Uniongebäude auf den Blumenmarkt, wo der Neubau der Bibliothek geplant ist. Urs Bucher

Aufbruchstimmung mit einem Bibliotheksneubau in der St.Galler Altstadt, der Ende dieses Jahrzehnts zum wichtigsten Bildungs- und Begegnungsort der Stadt- und Kantonsbevölkerung werden soll? Schon möglich, aber die Freude über das vor Wochenfrist vorgestellte Siegerprojekt des Berliner Architekturbüros von Volker Staab hält sich in Grenzen.

Nicht, weil das in Fachkreisen hochgelobte Projekt nicht überzeugen würde. Sondern, weil die ablehnenden Stimmen zum Standort und Nutzen des Projekts am lautesten zu hören waren: Die SVP und die Jungfreisinnigen lehnen den «überflüssigen Neubau» grundsätzlich ab, der FDP-Stadtparlamentarier Remo Daguati protestiert in einer Einzelaktion jeweils freitags gegen den Verlust privatwirtschaftlicher Büroräume an zentraler Lage für eine staatliche Dauernutzung; die Umwandlung des Uniongebäudes in eine Bibliothek sei «Sinnbild einer fatalen Entwicklung».

Realisierung wird eine «Herkulesaufgabe»

Susanne Hartmann, Bauchefin Kanton St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Mit Widerstand werde man rechnen müssen, wissen die Bauverantwortlichen des Kantons, Bauchefin Susanne Hartmann und Kantonsbaumeister Michael Fischer. Die Bibliotheksvorlage sei «kein Selbstläufer», die Realisierung eine «Herkulesaufgabe». «Wir sind vom Projekt und vom Standort einer Public Library überzeugt und werden alles daran setzen, die Politik und die Bevölkerung dafür zu gewinnen», sagt Susanne Hartmann, die den Lenkungsausschuss präsidiert. Nun gelte es, die Fragen der politischen und betrieblichen Abläufe, der Kosten und der architektonischen Nachbesserungen (vor allem punkto Nachhaltigkeit) zu klären. Zudem seien bessere Visualisierungen gefragt, meint Fischer, die vorhandenen Bilder entsprächen nicht dem Ausdruck der Freude über das formidable Siegerprojekt.

Bis zum politischen Prozess ist es noch ein weiter Weg, doch wartet eine erste Hürde im Herbst, wenn es um den Kredit der Stadt für die Vorprojektierung geht. Weil die Kosten die Finanzkompetenz des Stadtrates überschreiten (300’000 Franken für eine einmalige Investitionsausgabe), müssen sie dem Stadtparlament vorgelegt werden; auf Kantonsebene ist dies aufgrund höherer Finanzkompetenzen der Regierung nicht nötig. Zwar wird eine kritische Debatte erwartet, doch dürfte das Stadtparlament grossmehrheitlich zustimmen.

Blick auf den geplanten Neubau mit viel Tageslicht. Bild: pd

Kritische Stimmen, aber auch positive Signale aus den Fraktionen

Abgesehen vom grundsätzlichen Nein der kantonalen SVP zeigen erste Reaktionen aus Politik und Bevölkerung, dass die Kosten und der Standort strittige Punkte sind. Manchen erscheint die Hauptpost als bessere Option, wie etwa die Reaktion des Stadtbloggers und GLP-Stadtparlamentariers Marcel Baur zeigt, der von einer «deutlich günstigeren» Variante schreibt und die «entflammte Diskussion» begrüsst. Aus Sicht des Kantons längst eine müssige Frage, weil für die Bibliothek dann ein jahrelanges «Provisorium fürs Provisorium» nötig wäre und die Hauptpost für andere, vor allem schulische Nutzungen geeigneter erscheint, wie Kantonsbaumeister Fischer erklärt.

Kantonsbaumeister Michael Fischer. Bild: Arthur Gamsa

Zudem kämen nötige Gesamtsanierung und Umbau des über 110-jährigen Postgebäudes nicht auf die früher geschätzten 90 oder 100 Millionen, sondern eher auf 120 Millionen Franken zu stehen; die damaligen Kaufkosten von 29 Millionen nicht eingerechnet. Jedoch ist das Preisschild für das Uniongebäude, das die Stadt von den Helvetia Versicherungen erwerben will, noch nicht bekannt.

Aufgrund vieler offener Fragen bis zum Vorprojekt sei es für politische Positionsbezüge noch viel zu früh, heisst es aus den Fraktionen beider Parlamente. Entscheidend dürften die Haltungen von FDP und CVP sein, die gemeinsam mit der SVP den Bibliotheksbau 2010 aus Spargründen zurückgestellt hatten. Daraufhin pochte eine von über 10'000 Personen unterzeichnete Bibliotheks-Initiative auf das Anliegen und sorgte für das 2012 beschlossene Gesetz zur Förderung des Bibliothekswesens im Kanton samt Schaffung einer zentralen Publikumsbibliothek in der Hauptstadt. Im Gegensatz zur zurückhaltenden FDP, die sich immerhin vom Vorpreschen ihrer Jungpartei distanzierte, signalisierte der neue CVP-Fraktionschef Boris Tschirky schon mal Unterstützung für den «richtigen und wichtigen Neubau», wie er im SRF-Regionaljournal sagte. Das Bibliotheksprojekt am Blumenmarkt sei eine «gute Sache» und setze einen städtebaulichen Akzent.

Bibliotheksvereine mit FDP-Spitzen wollen Überzeugungsarbeit leisten

Karl Schimke, Präsident Pro Stadtbibliothek, FDP-Stadtparlamentarier und Tubist im Sinfonieorchester St.Gallen. Michel Canonica

Eine wichtige Rolle im politischen Prozess und speziell im Abstimmungskampf 2024 spielen die beiden Bibliotheksvereine Pro Vadiana und Pro Stadtbibliothek, die für die gemeinsame Zentralbibliothek an einem Strang ziehen. Während in der Stadtpolitik bereits eine IG Pro Neue Bibliothek mit Vertretern sämtlicher Fraktionen lanciert wurde, plane man den ersten Auftritt im Kantonsrat an der Novembersession mit einer Mittagsinformation, sagt FDP-Stadtparlamentarier Karl Schimke, der als Mitglied des Initiativkomitees und Pro-Stadtbibliothek-Präsident seit 2011 Feuer und Flamme für eine Public Library ist. Zusammen mit seiner früheren FDP-Fraktionskollegin Jennifer Deuel, die Pro Vadiana präsidiert, verspricht der Amerikaner in beiden Parlamenten einen «soft push» für das Projekt. Und im Hinblick auf die (gleichzeitigen) Volksabstimmungen in Stadt und Kanton formieren die Vereine ein Patronatskomitee mit prominenten Polit- und Kulturpersönlichkeiten. «Selbstverständlich haben wir da auch unsere Bundesrätin Karin Keller-Sutter und die Ständeräte Paul Rechsteiner und Beni Würth auf dem Radar.»

Vor der Wahl zum Vereinspräsidenten im Sommer 2020 betonte Schimke, dass man die Bevölkerung «schonend auf das Ende des Provisoriums» vorbereiten müsse, «das den meisten ans Herz gewachsen ist und insofern eine erste Erfolgsgeschichte einer zentralen Bibliothek darstelle». Im Gegensatz zum ringförmigen Postgebäude mit schwierigen Strukturen ermögliche der Neubau eine «komplett andere Grosszügigkeit für eine einladende Begegnungsstätte», die im digitalen Zeitalter «erst recht» wichtiger werde, schwärmt Schimke. Die Kritik seines Fraktionskollegen Daguati hält er für berechtigt, wo es um den fehlenden Motor eines «Business Center» gehe. Ohne konkreter zu werden, deutet er an, dass der Kanton in seinem Immobilienmanagement für Bauten in der Hauptstadt gefordert ist. Die Regierung täte gut daran, den viel zitierten Dominoeffekt, den ein Bibliotheksbau am Blumenmarkt auslösen würde, klarer zu benennen, sprich die künftigen Nutzungen der Hauptpost und der Bahnhofsbrache zwischen Fachhochschule und Lokremise zu planen – auf dass diese bis zu den Kantonsratsdebatten und Volksabstimmungen zur Bibliothek in zwei, drei Jahren spruchreif sind. Die Hürden für das Projekt sieht Schimke «eher im Kanton»: Die Bevölkerung in den Landregionen vom «offenen Ort einer weit ausstrahlenden Public Library» zu überzeugen, werde «ein hartes Stück Arbeit».

Ein vorausschauender Blick ins Innere der geplanten Bibliothek. Bild: pd

Bis dahin ist es wie gesagt noch weit; die Kommissionsbestellung im Kantonsrat ist frühestens Ende 2022. Doch scheinen die Fronten bereits jetzt erkennbar und erinnern frappant an die Bauvorlage für die Theatersanierung von 2018: Damals formierte sich ein Nein-Komitee mit Vertretern der SVP (die das Referendum ergriffen hatte), der JSVP und der JFDP gegen den 49-Millionen-Kredit.

Derweil engagierten sich im Ja-Komitee CVP, FDP, SP, BDP, EVP, GLP, Grüne sowie zwei SVP-Kantonsräte. Auf Regierungsseite wirbelten Bauchef Marc Mächler (FDP) und Kulturchef Martin Klöti (FDP) gemeinsam für die Kulturbauvorlage – ähnlich wie es 2024 ihre Nachfolgerinnen Susanne Hartmann (CVP) und Laura Bucher (SP) für die Bibliothek tun dürften. Zum Theater sagten 62 Prozent der St.Galler Stimmbevölkerung Ja: Ob die städtische Zentralbibliothek ähnlich erfolgreich ins Land hinaus strahlt, ist schwer abzuschätzen.