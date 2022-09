Netzwerk Geld und Geltungsdrang, aber keine Frauen: Wie der Anwalt Patrick Stach den Club 2000 in den «grössten Businessklub der Ostschweiz» verwandelte Bekannte Ostschweizer Unternehmer und Politiker sind Mitglieder, Guido Westerwelle oder Karl-Theodor zu Guttenberg waren zu Gast. Was hat es mit dem Verein auf sich, der den TSV St.Otmar stützt? Renato Schatz Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Patrick Stach in der Club-2000-Lounge oberhalb seines Büros in St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Dienstagabend, 9. August, zehn nach sechs. Die Bushaltestelle heisst «Abtwil, Dorf». Nur wenige Meter entfernt fliesst der Wisenbach. Er trennt St.Gallen von Abtwil, Stadt von Dorf. Eine schmale Strasse führt an einer Schule vorbei. Ein Aston-Martin-Sportwagen biegt ab und macht Halt vor dem Schützenhaus am Ende der Strasse.

Der Anwalt Patrick Stach steigt aus dem Auto. Er trägt einen Anzug, der teuer aussieht. Kopf und Hände sind sonnengebräunt, die Zähne schneeweiss. Der 62-Jährige verschwindet im Schützenhaus, wo an diesem Abend die Generalversammlung des Handballklubs TSV St.Otmar stattfindet. Der Anlass hört sich grösser an, als er ist. Nur 40 Leute sind gekommen, auf der Ablage hinten im Raum stehen selbst gemachte Kuchen. Hier ein «Marlies, gäll?», dort ein «Wiä häsch äs?». Das Schützenhaus in Abtwil wird auch für Familienfeste gebucht.

«Ohne den Club 2000 keinen Spitzensport»

Hans Wey ist seit 2014 Präsident der Handballabteilung des TSV St.Otmar. Bild: Hanspeter Schiess

Bloss: Was macht ein bekannter Anwalt wie Stach hier? Die Auflösung gibt es eine Stunde später, als es um das Jahresbudget des Klubs geht. Für die Saison 2022/23 beträgt es knapp 1,8 Millionen Franken. Etwa die Hälfte davon steuert der Club 2000 bei, dessen Präsident Stach ist. Hans Wey, der dem TSV St.Otmar seit acht Jahren vorsteht, sagt:

«Ohne den Club 2000 könnten wir keinen Spitzensport betreiben.»

Stach sagt: «Wir helfen, Sponsoren zu finden, haben in Vergangenheit auch schon Defizite des Handballklubs abgedeckt und zirka 200’000 bis 300’000 Franken als Reserve auf dem Konto. Als Puffer, falls es dem Handballklub nicht gut geht.»

Der Club 2000 existiert seit 1987. Er ging aus einer Gönnervereinigung hervor, die den gesamten Klub unterstützte. Fortan sollte sich das Engagement aber auf die erste Mannschaft konzentrieren, die im nationalen Vergleich ins Hintertreffen geraten und auf Geld angewiesen war. Der Name kommt nicht von ungefähr: 2000 Franken beträgt der Jahresbeitrag.

Die Verwandlung begann 2010

Zwischen 1993 und 2000 präsidierte Stach schon den Handballklub, dem es in jener Zeit vergleichsweise gut ging. Er wurde unter anderem von alt Bundesrat Kurt Furgler angefragt, der die Handballabteilung des TSV St.Otmar gründete und in verschiedensten Funktionen prägte. Entsprechend kennt Stach das Handballmilieu. An der GV sagt er dennoch: «Ich halte mich aus dem Sportlichen raus und rede niemandem rein.» 2010 übernahm Stach das Präsidium des Clubs 2000, in dem er bis dahin Vorstandsmitglied war. Er folgte auf Bruno Gutmann, ehemaliger St.Galler SVP-Kantonsrat. Gutmann versuchte in seiner Zeit, Einfluss zu nehmen auf die sportlichen Belange; es kam zu Reibereien.

Als diese Zeitung damals die Ablösung Gutmanns durch Stach vermeldete, schrieb sie, dass «wegen weniger Mitglieder» zuletzt nur noch 450’000 Franken an den Handballklub überwiesen werden konnten. Stachs Ziel sei es, «die Mitgliederzahl wieder auf 350 zu erhöhen». Mittlerweile beträgt sie etwa 500. Und es gibt eine Warteliste.

Wer Mitglied werden will, muss einen Paten haben, also jemanden, der einen vorschlägt. Die Anmeldegebühr beläuft sich auf 1000 Franken. Auch muss ein Kandidat «mindestens Mitglied der Geschäftsleitung oder Eigentümer eines Unternehmens sein», sagt Stach. Ausnahmen gelten für «Selbstständige, Banker, Ärzte oder Vertreter von Grossunternehmen».

Stach erzählt das im Büro seiner Kanzlei «Stach Rechtsanwälte» mitten in St.Gallen. Es ist, als sässe man am Set der US-amerikanischen Anwaltsserie «Suits». Stach trägt ein Hemd mit dicken Manschettenknöpfen und die Wand zwei Bilder des berühmten deutschen Kunstfälschers Wolfgang Beltracchi.

Stach wirkt zu gross für St.Gallen

Er kennt Beltracchi vom Hercules Club in Zürich, in dem zirka 50 Männer Mitglied sind. Beltracchi, bei diesem Namen blüht Stach auf. «Schon spannend und faszinierend, seine Geschichte», sagt er – mehr zu sich, scheint es. Als sei ihm die Grösse dieses Namens gerade erst bewusst geworden. Bis dahin ist Stach charmant, eloquent, aber auch zurückhaltend.

Fritz Bischoff ist als ehemaliger Sportchef und späterer Journalist einer der Chronisten des TSV St.Otmar. Er sagt: «Stach hat auch als Otmar-Präsident gute Arbeit geleistet. Er ist ein umtriebiger Mann mit vielen Interessen und Beziehungen.»

Patrick Stach in seinem St.Galler Büro. Bild: Arthur Gamsa

Stach ist in St.Gallen aufgewachsen. Er studierte und doktorierte an der HSG. Später machte er sich als Anwalt selbstständig und baute seine Kanzlei stetig aus. «Stach Rechtsanwälte» hat heute auch ein Büro in Zürich, wo Stach in einigen Wirtschaftsklubs Mitglied ist. Er sagt: «Ich bin in vielen Vereinen dabei. Ich zahle zwar die Jahresbeiträge, schaffe es aber aus Zeitgründen nicht immer an alle Vereinsveranstaltungen. Beim Dienstagsclub des FC St.Gallen zum Beispiel. Ich unterstütze auch die Kulturbranche.» Stach beschreibt das als «Giving-Back-Culture». Etwas zurückgeben, «das ist mein Credo».

Er streut immer wieder solche englischen Begriffe ein. Eigentlich wirkt Stach zu gross für St.Gallen, zu international. Doch hier hat Stach studiert, geheiratet und ein Haus gebaut. Er hat zwei erwachsene Kinder, eine Tochter und einen Sohn.

Zur Beziehung zwischen Stach und St.Gallen gehört auch eine Episode mit dieser Zeitung, zu der er kein gutes Verhältnis hat. Wegen eines Artikels im Januar 2020. Dort griff das «St.Galler Tagblatt» ein Bundesgerichtsurteil auf, wonach Stach von einer Klientin ein stark überhöhtes Honorar gefordert habe. In Zahlen: über 420’000 Franken. Daraufhin legte der Anwalt Beschwerde gegen den Text beim Schweizer Presserat ein. Dieser wies sie später vollumfänglich zurück. In der Zwischenzeit trat Stach aufgrund des öffentlichen Druckes als Universitätsrat der HSG zurück. Heute will er nicht mehr über diese Zeit sprechen, sagt:

«Das ist für mich abgeschlossen und es ist eigentlich auch nie mehr Thema.»

Mitgliederliste mit prominenten Namen

Er spricht lieber über den Club 2000. Und dieser ist elitär geprägt. Stach sagt: «Eigentlich wollen wir schon die Geschäftsleitungsebene eines Unternehmens haben. Untere Stufen haben wir denn auch schon abgelehnt. Das ist nicht despektierlich gemeint, aber der Verkaufsleiter, der die Produkte verkauft, ist nicht der, der Unternehmen miteinander vernetzt. Daher passt er nicht ins Netzwerk des Clubs 2000.»

Kantonsrat Beat Tinner bei der vergangenen Junisession im Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Wer durch die Mitgliederliste scrollt – sie ist öffentlich –, findet einige bekannte Namen. Der ehemalige (Dölf Früh) und der aktuelle (Matthias Hüppi) Präsident des FC St.Gallen etwa. Auch Thomas Koller, Chef der Thurgauer Kantonalbank. Der verurteilte Ex-Banker Pierin Vincenz war bis vor zwei Jahren Mitglied. Politiker sind ebenfalls vertreten: Jürg Brunner zum Beispiel, er präsidiert das Stadtparlament. Kantonsrat Beat Tinner. Dazu unzählige Leute von KMU aus der Region. Freilich gibt es auch im Club 2000 jene, die kaum einen Anlass besuchen, nur auf dem Papier dabei sind.

«Inside Paradeplatz», ein Onlineportal, das über den Finanzplatz berichtet, schrieb im Januar 2020: «Jeder, der in Wirtschaft und Verwaltung etwas repräsentiert in der Ostschweizer Metropole, ist dabei.» Im Club 2000 tummeln sich viele, die Geld und Geltungsdrang haben. Und in den meisten Fällen keinen Bezug zum TSV St.Otmar.

Der Club 2000 als «Unikat»

Anders als zum Beispiel der Dienstagsclub, der sich hauptsächlich aus fussballbegeisterten Menschen zusammensetzt, die den FC St.Gallen finanziell unterstützen wollen. Stach sagt: «Wir haben es in den Statuten geschrieben: Der kleinste gemeinsame Nenner ist St.Otmar. Aber an und für sich ist es ein Business-Networking-Klub.» Der Unternehmer und Kadetten-Schaffhausen-Präsident Giorgio Behr soll einmal gesagt haben, der Club 2000 sei der grösste Businessklub der Deutschschweiz.

Für St.-Otmar-Präsident Wey ist die Konstellation «ein Unikat». «Zwar haben viele Handballklubs eine Gönnervereinigung im Rücken. Aber so gross wie der Club 2000 ist keine.» Er hebt hervor, dass die Finanzierung dank 500 Mitgliedern «breit abgestützt» sei. «Bei einem einzigen Unternehmen oder einem Mäzen als Grosssponsor ist die Abhängigkeit viel grösser.»

Tatsächlich dürfte der Club 2000 nicht so einfach verschwinden. In den Statuten listet der Verein seine Zwecke auf. Zuoberst auf der Liste: «die finanzielle Unterstützung des TSV St.Otmar 1. Mannschaft». Zumal der Club 2000 «längst ein Eigenleben führt», wie Wey sagt. «Und das ist auch gut so.» Dem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen?

Auch Fredy Brunner, ehemaliger St.Galler Stadtrat, war jahrelang Mitglied des Club 2000. Bild: PD

Laut Stach sehen sich etwa zehn Prozent der Mitglieder Handballspiele an. Einer im Umfeld des TSV St.Otmar hat einmal gesagt: «Die Hälfte des Clubs 2000 weiss nicht einmal, dass man Handball mit einem Ball spielt.» Daran ändert auch der alljährliche Apéro beim Saisonstart St.Otmars nichts. Und Fredy Brunner, zwischen 2005 und 2015 Stadtrat in St.Gallen und bis 2020 Mitglied im Club 2000, sagt: «Früher hat man diese 2000 Franken in der Meinung bezahlt, dass mindestens 1900 davon St.Otmar zugutekommen.»

Früher, das war, bevor Stach Präsident wurde. Inzwischen bekommt man für den Jahresbeitrag vor allem ein gutes Netzwerk. Aber nicht nur das.

Es geht auch um Freundschaft

24. August, Abend. Über 200 Mitglieder treffen sich in Mörschwil, wo Glen Fahrn, ein Fachgeschäft für Premiumspirituosen wie Whisky oder Rum, einen Laden mitsamt Garten hat. In diesem steht nun neben einem künstlich angelegten Teich ein grosses Festzelt, das über die vielen aneinandergereihten Tische und Bänke gespannt ist. Rundherum: Theken, wo Fleisch oder gekochtes Gemüse serviert wird, Zapfhähne und edle Sitzecken, eine mit Kamin. Hier lässt es sich gut gehen. Der Preis für die Mitglieder des Clubs 2000: null Franken.

Einst musste man Essen und Getränke noch selber bezahlen. Stach sagt: «Und am Schluss sassen noch zwei am Tisch, die dann alles übernehmen mussten. Das fand ich einen Quatsch. Heute sind alle Mitglieder eingeladen. Dafür haben wir ein Budget.»

Lautes Lachen bei einer Vierergruppe. Geschichten von früher. Sie sind teils seit über zehn Jahren Mitglied, kennen sich schon lange. Die Anlässe, die einmal im Monat durchgeführt werden, geben ihrer Freundschaft etwas Verbindliches. «Wir besuchen nicht jeden Event, aber gerade beim Sommerfest sind wir eigentlich immer dabei», sagt einer.

Guido Westerwelle war lange Zeit Chef der FDP in Deutschland. 2016 starb er. Bild: Michael Kappeler/ EPA/DPA FILES

Wobei der Abend in Mörschwil vergleichsweise unspektakulär ist. Fredy Brunner sagt: «Es gab manch einen erstaunlichen Anlass.» Er spricht den Besuch von Guido Westerwelle an, der zwischen 2009 und 2013 deutscher Aussenminister und zwischenzeitlich auch Vizekanzler war – und 2016 an Leukämie starb. Stach sagt über Westerwelle, der ebenfalls Anwalt war: «Der war schon mit meinen Kindern beim Skifahren.» Sie sahen sich «drei-, viermal im Jahr». Kennen gelernt hatten sich die beiden über einen Klienten.

«Ich will keine trockenen Salzstängel»

Westerwelle war bei weitem nicht der einzige illustre Gast im Club 2000. Beltracchi kam, Karl-Theodor zu Guttenberg, der ehemalige deutsche Verteidigungsminister, ebenso. Auch Gregor Gysi, das Gewissen der deutschen Linken. Oder Stefan Gubser, der Schweizer «Tatort»-Kommissar. «Die kommen alle ohne Gage», sagt Stach, «weil ich sie kenne.»

Gregor Gysi (Mitte) zusammen mit Patrick Stach (rechts) und dessen Sohn. Bild: PD

Für die Anlässe budgetiert Stach jährlich «etwa 180'000 Franken». Er sagt: «Ich will, dass die Leute denken: Club 2000? Unglaublich, was die machen, da will ich auch dabei sein!» Dafür investiert er einen Tag in der Woche. Nicht alle haben die Verwandlung zum Businessklub gutgeheissen. Fredy Brunner sagt: «Auch die Alteingesessenen erkannten an, dass es tolle und gut organisierte Anlässe sind. Trotzdem gab es immer auch Stimmen, die bemerkten, dass es auch etwas bescheidener und mit etwas weniger Business ginge.»

Zu den Anlässen gehört natürlich auch die Verpflegung. «Ich will immer gutes Essen. Es muss kein Schickimicki sein, aber ich will keine trockenen Salzstängel», sagt Stach.

Zigarrenlange Geschäfte in der Lounge

Vor ein paar Jahren hat er im selben Gebäude, in dem auch sein St.Galler Büro liegt, eine Zigarren- und Whiskylounge einrichten lassen. Die Zigarren liefert unter anderem Club-2000-Mitglied Thomas Portmann mit seinem Tabakunternehmen. Jeden zweiten Mittwochabend steht die Lounge Mitgliedern gratis offen. Stach sagt:

«Wir haben guten Gin, guten Rum und guten Wein. Und dann gibt es eine zigarrenlange Geschäftsanbahnung oder sogar ein Geschäft.»

Mitte-Kantonsrat Boris Tschirky Ende 2021. Bild: Tobias Garcia

Von einer «Geschäftsanbahnung» spricht auch ein etwa 30-Jähriger bei der Gartenparty in Mörschwil. Er erzählt vom Showroom seiner Firma. Einer vom Club 2000 sei nach einem Anlass mal vorbeigekommen und habe ein paar Sachen gekauft. Irgendwann stösst auch Boris Tschirky, St.Galler Mitte-Kantonsrat und Gemeindepräsident von Gaiserwald, zur Party. Jürg Brunner, der dem Stadtparlament vorsteht, schüttelt Hände.

Die Sonne ist inzwischen gesunken, der Geräuschpegel im Zelt gestiegen. Man wechselt die Plätze, kommt ins Gespräch. Unter dem Zeltdach stauen sich bald einmal die lauten Stimmen und der weisse Qualm der vielen Zigarren. Grosse Egos und dicke Zigarren. Aber keine einzige Frau.

Das «Hier darf man noch Mann sein»-Gefühl

Einer sagt: «Frauen? In Massen. Heisst: 90-60-90.» Ein anderer: «Es ist gut, dass keine Frau dabei ist, die Gespräche sind einfach anders.» Auf der Website sind Bilder von leicht bekleideten Frauen zu sehen. Der Neujahrsanlass im Ausgangslokal Alpenchique. Im «Inside Club 2000», dem Klubmagazin, das zweimal im Jahr erscheint, gibt es die Rubrik «Theos Schmunzelecke». Einer der Witze lautet so: «Die Bedeutung des Satzes ‹Was für ein Arsch› beschreibt die unterschiedliche Denkart von Mann und Frau.»

Auch das ist der Club 2000: dieses aus der Zeit gefallene «Hier darf man noch Mann sein»-Gefühl. Mit Wirtschaft, Whisky und Witzen über Frauen. Bei manchem geht es vielleicht auch um Macht. Um den Glauben womöglich, überlegen zu sein. Gegenüber dem Verkaufsleiter oder einer Frau.

Die Lounge steht den Club-2000-Mitgliedern jeden zweiten Mittwochabend offen. Bild: Arthur Gamsa

Stach sagt, es wäre «nicht schlimm», wenn Frauen auch Mitglied wären, «aber dann kämen wir wohl auf 700 Mitglieder und müssten für unsere Anlässe die Olmahalle mieten». Deswegen hat er die Anzahl Mitglieder auf 500 gedeckelt, um weiterhin mehr oder weniger übersichtliche Anlässe durchführen zu können. Aber könnte man nicht die austretenden Männer durch Frauen ersetzen? Stach:

«Unter meiner Führung wird es das nicht geben. Und das ist, glaube ich, die einhellige Meinung im Club 2000. Für Frauen gibt es andere Möglichkeiten, sich zu vernetzen.»

Michael Götte, SVP-Kantonsrat und Gemeindepräsident von Tübach, ist seit zehn Jahren Mitglied des Clubs 2000. Er sagt auf Anfrage: «Die Frauenfrage wurde meines Wissens vor einiger Zeit diskutiert. An der besagten Versammlung war ich nicht dabei.»

Als die GV des TSV St.Otmar im Schützenhaus in Abtwil beendet ist, kommt die erste Mannschaft an. Draussen, auf der Wiese, wird sie präsentiert. Der Sportchef sagt zu jedem Spieler ein paar Sätze, stellt sie vor. «Bravo!», ruft Stach einmal. Und dann, ein paar Minuten später, greift er nach einem Salzstängeli, die in einem der Pappteller aufgestapelt sind.

