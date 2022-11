Wie der Biber aus einer Sackgasse ein Naturschauspiel macht

Naturschauspiel Drachenflieger, Bauherren und Tauchkünstler: Eine Reportage von der Salmsacher Aach Die winzige Salmsacher Bucht am Obersee ist eine Sackgasse. Aber auch eine mystische Welt voller Überraschungen. Eine, in der sich der Biber, aber auch der Eisvogel wohlfühlt. Christoph Zweili Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Salmsacher Bucht – klein, aber fein: Vogelbeobachter sind fasziniert. Bild: Christoph Zweili

Fahl beleuchtet der Mond die Szenerie. Die Aach mündet hier träge in den Bodensee. Entlang des linken Ufers das Romanshorner Naturschutz-Gebiet, dazwischen ein kurzer öffentlich zugänglicher Teil, zu rechter Hand ein Ufergürtel mit einem Flachmoor von nationaler Bedeutung. Das ist die Salmsacher Bucht unweit der breitesten Stelle am Obersee, wo sich viele Tiere wohlfühlen.

Wald, vereinzelte Bäume und Büsche, Schilfflächen, der Fluss, der nahe See: Die Bucht ist quasi das Herzstück der Gemeinde Salmsach. Frühaufsteher, Erholungsuchende, Böötler, Angler, Ornithologen, Hobbyfotografen und pensionierte Berufsfischer beanspruchen diese winzige Welt.

Hier lässt sich die Natur beobachten, bestaunen oder einfach nur geniessen: Eine Stunde da sitzen und so mancher Besucher schwimmt, fliegt oder schleicht vorbei. Es ist eine mystische Welt. Eine, die keine Öffnungszeiten kennt. Eine, die förmlich einlädt, zu Gleichmut und zur Ruhe zu kommen.

Es wird von Minute zu Minute heller. Ein Asthaufen an der gegenüberliegenden Aach-Böschung – ist er ein Hinweis auf den Biber, der hier heimisch sein soll? Vom gepelzten Bauherrn keine Spur weit und breit. Noch nicht. Dann bewegt sich doch etwas auf der Aach, die Geduld von Tagen und Wochen zahlt sich aus. Der Wind steht gut: Ein Exemplar des grössten Nagetiers in Europa kehrt von einem Schwimmausflug zurück.

Bild: Christoph Zweili

Augen, Nasen und die kleinen Ohren liegen hoch am Kopf auf einer Linie, der Rest des Körpers bleibt weitgehend unter Wasser. Derart gut getarnt, ist das Tier kaum zu sehen.

Der Biber ist mit seiner stromlinienförmigen Gestalt perfekt an den Lebensraum Wasser angepasst: So verbraucht er weniger Energie. Beim Schwimmen kann er fast vollständig abtauchen und nur den oberen Teil des Kopfes über Wasser halten. Dadurch kann er Gefahren rechtzeitig wahrnehmen, ohne selbst entdeckt zu werden.

Während der Hör- und Geruchssinn sehr gut ausgebildet sind, können Biber nur sehr schwach Grauschattierungen im Nahbereich sehen. Im Wasser verbringt das Tier nur gerade zwei bis drei Stunden pro Tag.

Jungbiber bringt am 30. August sein Futter, einen Ast mit frischer Rinde, in den Bau. Video: Christoph Zweili

Ein paar ruhige Züge noch, dann taucht der Spitzentaucher, Bauherr, Landschaftsarchitekt und Holzfäller lautlos zum Bau unter der Wasseroberfläche ab – mit Hilfe von Tasthaaren an der Schnauze kann er sich auch im trüben Aach-Wasser orientieren.

«Der seit 1962 bundesrechtlich geschützte Biber hat dank privater Initiative den Thurgau wieder besiedelt – aktuell sind es über 700 Tiere», sagt der Pfyner Wildtierbiologe und Biberexperte Mathis Müller. Damit gehört der gewässerreiche Kanton zu den biberreichsten der Schweiz.

Der Biber hat in den vergangenen vier Jahren vor allem den Oberthurgau erobert. Allein an der Aach vom Weinmoos östlich von Sulgen bis zur Mündung existieren laut neusten Zahlen elf Biberreviere mit rund 38 Tieren. Hier, an der Mündung zwischen Bahnlinie und See, lebt mindestens eine Familie mit fünf bis acht Tieren – ein Elternpaar, drei bis vier diesjährige und zwei bis drei letztjährige Jungbiber.

Eine Sternstunde: Im August zeigt sich eine Bibermutter mit einem Jungtier an Land. Bild: Christoph Zweili

Spielende Jungtiere Bild: Christoph Zweili

Biber halten weder Winterschlaf noch Winterruhe – sie sind also auch im Winter aktiv und zu Wasser und zu Land auf Nahrungssuche.

Eisvogel ziert die Vogel-Gemeinschaft

Amsel. Christoph Zweili Bachstelze. Christoph Zweili Bergpieper. Christoph Zweili Blässhuhn. Christoph Zweili Blaumeise. Christoph Zweili Buchfink. Christoph Zweili Buntspecht. Christoph Zweili Eisvogel. Christoph Zweili Flussuferläufer. Christoph Zweili Gänsesäger. Christoph Zweili Gebirgsstelze. Christoph Zweili Graugans. Christoph Zweili Graureiher. Christoph Zweili Hausrotschwanz. Christoph Zweili Kleiber. Christoph Zweili Kormorane. Christoph Zweili Lachmöwe. Christoph Zweili Mönchsgrasmücke. Christoph Zweili Ringeltaube. Christoph Zweili Rotkehlchen. Christoph Zweili Star. Christoph Zweili Teichhühner. Christoph Zweili Teichrohrsänger. Christoph Zweili Trauerschnäpper. Christoph Zweili Waldbaumläufer. Christoph Zweili Zilpzalp. Christoph Zweili Zwergtaucher. Christoph Zweili

Mit den Vögeln gibt es noch eine zweite, grosse Gemeinschaft in und um die Salmsacher Bucht. Der König unter ihnen ist der Eisvogel: Pfeilschnell düst an diesem Morgen der vom Bund als «verletzlich» eingestufte Fischfresser auf Nahrungssuche vorbei.

Nur wenige Vögel schmücken sich mit einem derart auffällig bunt schillernden Federkleid wie der, auch «Fliegender Edelstein» genannte, Eisvogel. Der schnelle und scheue, nur gerade 40 Gramm schwere Höhlenbrüter ist erst im letzten Augenblick zu sehen – sein Rücken leuchtet glänzendblau, die Unterseite orange:

Eisvogel-Männchen mit kleinem Fisch Bild: Christoph Zweili

Kommt er auf den Beobachter zugeflogen, ist er kaum auszumachen, so gut ist er an sein Umfeld angepasst. Rund 500 Paare sollen in der Schweiz leben – an der Aach sind es laut mehreren Quellen deren zwei. Wie ein Kolibri vermag er auf der Jagd in der Luft zu stehen, bevor er mit angelegten Flügeln ins Wasser taucht, wo er kleine Fische, Insektenlarven und Frösche erbeutet – und dies mit grossem Geschick.

Scheu und fast nie länger an einem Ort: Eisvogel in der Salmsacher Bucht. Video: Christoph Zweili

Wo der im englischen «Kingfisher» genannte Eisvogel zu den kleinsten Wasservögeln in der Bucht gehört, findet sich der Graureiher, der seit Jahren im Naturschutzgebiet Romanshorn an der Aach in einer grossen Kolonie brütet, am anderen Ende der Skala.

Der grosse Vogel, der etwas an Flugsaurier erinnert, hat nur wenige Feinde und wirkt wie aus der Zeit gefallen: Sein Krächzen in der Kolonie ist weitherum zu hören, oft auch nachts. Im Frühling ist der einheimische Brutvogel einer der ersten, der mit dem Brüten beginnt.

Ein Graureiher beim Horstbau. Bild: Christoph Zweili

Wenn er Nistmaterial herbei trägt, ist er gut beim Renovieren der letztjährigen Nester hoch oben in den Bäumen zu beobachten. Ist die Brutzeit vorbei, verteilen sich die Vögel. An der Aach gut zu beobachten: Junge Graureiher gehen äusserst grob miteinander um.

Sie hacken aufeinander ein, schreien und quieken wie eine Horde Schweine, wenn es um den besten Futterplatz geht – ein Teil zieht ab August weg, andere bleiben. Ähnlich machen es die Altvögel ab September, die in der Umgebung umherstreifen.

Junge Graureiher kämpfen um den besten Futterplatz. Bild: Christoph Zweili

Auch der tagaktive Kormoran auf der andern Seite der Bucht brütet in einer Kolonie – mit dem Zuzug aus dem Norden dürften es jetzt im Herbst mehrere hundert Tiere sein. Wer sich ihrem Standort nähert, riecht ihren ätzenden Kot schon von weitem.

Zum Ärger der Fischer ist der bis ein Meter grosse, rund 2,5 Kilogramm schwere und rabenschwarze Vogel ein exzellenter Fischer. Anders als bei den meisten Wasservögeln sind ihre Flügel nicht wasserabweisend. Daher sitzen sie oft lange mit weit ausgestreckten Flügeln auf Pfosten oder Bäumen, um nach einem Tauchgang ihr Gefieder zu trocknen.

Kormoran lauert auf Beute: Der Oberschnabel ist wie ein spitzer, scharfer Haken nach unten gekrümmt, um die Fische besser halten zu können. Bild: Christoph Zweili

So plump Kormorane beim Fliegen aussehen, so geschickt sind sie bei der Jagd nach Fischen unter Wasser: Sie können bis zu 20 Meter tief tauchen. Es ist ein Spektakel besonderer Art, wenn mehrere Hundert Tiere zusammen jagen – sie wissen genau, wo sie die Fischschwärme finden und jagen sie in Trupps über und unter Wasser. Daher sind sie äusserst erfolgreich. Dabei arbeiten die stromlinienförmigen Taucher mit einem Trick: Die Vögel können die Dioptrien ihrer Augen unter Wasser anpassen.

Kormorane aus der Salmsacher Bucht jagen vor Romanshorn in einem dichten Trupp – die Fischer im Boot waren nach wenigen Minuten verschwunden. Bild: Christoph Zweili

Viele Kormorane kehren jährlich in das gleiche Gebiet zurück. Das machen auch die Blässhühner so, nach der Stockente eine der verbreitetsten und häufigsten in der Schweiz brütende Wasservogel-Art. Im Winterhalbjahr sind die Blässhühner geselliger - ihr Bestand wächst durch die Gäste aus nördlicheren Gegenden.

Noch ist die Stirn-Blesse nicht zu sehen: Zwei junge Blässhühner im Juni. Bild: Christoph Zweili

Ein besonderes Schauspiel: Blässhühner sind im Herbst in Einerkolonne unterwegs. Video: Christoph Zweili

Ein besonderes Schauspiel im Herbst sind die Schulreisli – beim Pendeln zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen paddeln die Blässhühner in Einerkolonne seeauf- und abwärts. Die Vögel am Schluss der Reihe wollen nicht abfallen – sie laufen der «Klasse» unbeholfen nach, was bald auch alle andern ansteckt. Dieser Wettlauf entbehrt nicht einer gewissen Komik: Die Blässhühner fliegen nur in Notsituationen. In der Regel laufen sie übers Wasser – ihre Tretspuren bleiben sekundenlang auf dem Wasser sichtbar.

Schulreisli: Blässhühner rennen auf dem Weg seeaufwärts um die Wette. Bild: Christoph Zweili

Mehr als 300 Vogelarten sind über das ganze Jahr hinweg am Bodensee zu beobachten. Im Spätsommer beginnen die Vögel mit ersten Vorbereitungen für eine erfolgreiche Überwinterung. Die einen stellen ihren Speiseplan um und verbringen den Winter im Brutgebiet. Andere fressen sich Energiereserven an und begeben sich auf den Zug in den Süden.

Im Herbst wird der See zum Gross-Flughafen: Er ist eine wichtige Drehscheibe des internationalen Vogelzugs. Jetzt ist für Ornithologen und Laien der richtige Zeitpunkt, um auch seltene Zugvögel zu treffen, die noch einmal Kraft für ihren Weg nach Süden tanken.

In der Salmsacher Bucht ist es stiller geworden. Kleine Vögel wie Flussuferläufer, Gartenrotschwanz, Teichrohrsänger und die Mönchsgrasmücke sind schon länger nicht mehr zu sehen. Im Oktober ziehen normalerweise Rotkehlchen, Singdrossel, Zilpzalp, Buchfink, Bachstelze und Stieglitz weg.

Das tun allerdings nicht mehr alle Vogelarten so. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Klimakrise Veränderungen für die Vogelwelt mit sich bringt. Einige Weissstörche, Mönchsgrasmücken und Stare – eigentlich alles Zugvögel – ziehen wegen der milden Winter gar nicht mehr weg. Auch bei einigen Wasservogelarten gibt es eine Tendenz – ihre Zahl nimmt beim Herbstzug und als überwinternde Vögel am Bodensee ab.

Stare versammeln sich zum Zug in den Süden. Bild: Christoph Zweili

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen