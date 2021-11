Kreuzlinger will Permakulturpark am Bodensee anlegen

Naturnah Garten Eden am Bodensee: Kreuzlinger Gärtnermeister will Permakulturpark anlegen – Das finden alle gut, doch es gibt Hindernisse Ein Paradies für Pflanzen, Tiere und Menschen, ohne Gift und Kunstdünger. Oliver Fahrion möchte einen Permakulturpark für die Öffentlichkeit auf gut zwei Hektaren erschaffen, angrenzend an den Seeburgpark. Die Stadt Kreuzlingen würde lieber erst mal kleinere Brötchen backen. Ida Sandl Jetzt kommentieren 18.11.2021, 18.30 Uhr

Oliver Fahrion mit seiner Partnerin Kristina Küng. Die beiden haben vor ihrem Haus ein kleines Naturparadies geschaffen. Bild: Ralph Ribi

Seine Leidenschaft liegt jenseits von Millimeterrasen und Kirschlorbeer: Oliver Fahrion ist eidgenössisch diplomierter Gärtnermeister und führt mit seinen Partnern einen Gartenbaubetrieb. Wenn der Auftraggeber es will, dann legt der 61-Jährige akkurate Vorgärten an. Doch in seinem eigenen Garten im Osten von Kreuzlingen wuchert es wild: Sträucher, Blumen, Gemüse. Aufgebaut nach dem Prinzip der Permakultur. Fahrion ist überzeugt:

«Es geht heute nicht mehr nur um Nachhaltigkeit im täglichen Leben. Die Regeneration der Natur muss zum Thema werden.»

Fahrions Traum ist ein Permakulturpark in Kreuzlingen: Auf zwei Hektaren möchte er beispielhaft aufzeigen, wie sich Land ertragreich nutzen lässt, ohne dass die Natur darunter leidet. Etwa dadurch, dass man statt Gift zu versprühen, ausgesuchte Blüten rund ums Gemüse pflanzt. Diese locken Insekten an, die Schädlinge vertilgen. Permakultur ist ein ausgeklügeltes System gegenseitigen Schützens und Förderns. Dahinter steckt zum Teil sehr altes Wissen, das Fahrion den Menschen wieder vermitteln möchte. Schulklassen könnten in die Pflege eingebunden werden, Erwachsene durch Führungen und Workshops profitieren. Fahrion ist überzeugt:

«Ein solcher Permakulturpark lockt Menschen über Kreuzlingen hinaus an.»

Der Garten vor Oliver Fahrions Haus ist ein Permakulturpark im Kleinen, ertragreich und schön anzusehen. Bild: Ralph Ribi

Das Projekt hat seinen Preis: In der Maximalvariante würde der Aufbau 5,5 Millionen Franken kosten, davon entfallen allein 3 Millionen auf Ökonomiegebäude und ein Gewächshaus. Unter dem Namen Kokopelli Art AG hat Fahrion den Permakulturpark zur Förderung durch die TKB-Millionenerlöse aus den Partizipationsscheinen eingereicht. Die Idee wurde zwar als förderungswürdig eingestuft, schaffte es aber nicht unter die 14 Projekte, die zur Weiterverfolgung empfohlen wurden. Von den eingereichten 95 Projekten kam der Permakulturpark auf Rang 26.

Die Stadt Kreuzlingen unterstützt Fahrions Projekt, es sei nachhaltig und sinnvoll. Doch könnte sie es auch ohne finanzielle Hilfe von aussen stemmen, eventuell zusammen mit den verschiedenen Schulen in Kreuzlingen?

Gesunde Nahrung braucht einen gesunden Boden: Regenwürmer helfen dabei mit. Bild: Ralph Ribi

«Das muss man sehr sorgfältig prüfen», meint Ernst Zülle, der zuständige Stadtrat. Finanziell wäre das für die Stadt ein rechter Brocken. Eine abgespeckte Variante hätte sicher mehr Chancen. «Gerade bei den geplanten Gebäuden sehe ich noch Sparpotenzial.» Zülle könnte sich vorstellen, mit einer kleineren Fläche zu starten: «Ein Pilotversuch, damit man sieht, wie der Permakulturpark bei der Bevölkerung ankommt.»

Denn auch die Lage ist heikel. Das Land, das Fahrion sich für den Permakulturpark vorstellt, grenzt an den Seeburgpark – Kreuzlingens beste Lage. Auch die Stadt hält den Standort für ideal, nachdem sie mehrere Alternativen eingehend geprüft habe. Zülle weiss aber:

Der Kreuzlinger Stadtrat Ernst Zülle. Bild: Ralph Ribi

«Die Kreuzlinger reagieren sehr sensibel auf alles, was sich im Seeburgpark abspielt.»

Offen sei auch die Frage, wer den Permakulturpark betreuen soll. Eine professionelle Betreuung – wie sie das für die TKB-Millionen eingereichte Projekt vorsieht – würde pro Jahr 390’000 Franken kosten. «Das wäre eine zu grosse regelmässige Belastung für die Stadt», sagt Zülle. Aber vielleicht würden sich Freiwillige finden, die sich um den Permakulturpark kümmern. Klar ist für den Stadtrat aber: «Die Arbeit darf nicht an unseren Stadtgärtnern hängenbleiben.»

Die Kreuzlinger Schulpräsidentin Seraina Perini sagt, das Projekt habe sie von Anfang an begeistert. Man werde eine Unterstützungsanfrage auch wohlwollend prüfen, aber:

Schulpräsidentin Seraina Perini. Bild: Andrea Stalder

«Grundsätzlich gehört die Finanzierung eines solchen Projektes nicht zum Kernauftrag der Schule.»

Es gehe auch nicht primär um die Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarschule, da es bereits in einigen Schulzentren Gärten gebe oder welche in Planung seien. Ein prüfenswertes Finanzierungsmodell würde Seraina Perini etwa in einer Stiftung sehen.

Oliver Fahrion will sein Projekt jedenfalls nicht so schnell ad acta legen. Permakultur ist für ihn nicht nur eine Anbaumethode, sondern eine Lebenshaltung:

«Wenn viele Menschen die gleichen Gedanken denken und dieselben Träume träumen, dann ist der Wandel möglich, den wir dringend brauchen.»

Oliver Fahrion mit seiner Partnerin, der Demeter-Landwirtin Kristina Küng, im Garten vor seinem Haus. Hier haben die beiden eine Miniversion des Permakulturparks erstellt und bieten auch Führungen an. Bild: Ralph Ribi

Was ist Permakultur? Permakultur leitet sich ab von «Permanent Agriculture» – zu Deutsch «dauerhafte Landwirtschaft». In Gärten oder Landschaften, die nach Permakultur-Prinzipien gestaltet sind, werden die Muster und Beziehungen in der Natur imitiert. Kleinräumige Felder vor Ort mit hoher Biodiversität liefern die Nahrung, statt Lebensmittel energieaufwendig aus der ganzen Welt zu beziehen. Weiter gefasst versteht man unter Permakultur das Leben im Einklang mit der Natur. (red)