Erdbeben: Der Schock bei Ostschweizer Türken und Syrer sitzt tief

Naturkatastrophe «Absoluter Schock und tiefer Schmerz»: Das löst das schwere Erdbeben bei einem Syrer und einem Türken aus der Ostschweiz aus Die schweren Erdbeben, die sich in Syrien und der Türkei ereignet haben, erschüttern weltweit. Sie treffen aber besonders die Landsleute der beiden Nationen ins Herz – zwei Ostschweizer erzählen, wie sie von der Katastrophe erfahren haben. Valentina Thurnherr 06.02.2023, 20.40 Uhr

In der syrischen Stadt Aleppo sind die Ausmasse des Erdbebens besonders schlimm. Bild: Sana via ap

«Es fühlt sich an, als würde man aus einem betrunkenen Zustand langsam erwachen», sagt Nadal Aldroubi. «Jetzt holt mich die Realität ein.» Der Schock sitzt tief beim Syrer, der heute in Romanshorn lebt und seit 17 Jahren in der Schweiz ist. Am Montagmorgen, um 6 Uhr, hat er vom schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei erfahren. «Ich habe sofort angefangen zu recherchieren und versucht, meinen Freund in Damaskus zu erreichen», sagt er. Dort habe das Erdbeben zum Glück nichts angerichtet, erst das zweite Beben gegen Mittag habe sein Bekannter wahrgenommen. «Aber in Aleppo ist es schlimm.» Hinzu komme, dass die Rettungskräfte viele Orte noch nicht erreichen konnten wegen des schlechten Wetters.

Türkischer Kulturverein Rheintal sammelt erste Spenden

Schwer betroffen vom Unglück sind auch die Mitglieder des Türkischen Kulturvereins Rheintal. «Ich habe die schreckliche Nachricht aus dem Fernsehen erfahren», sagt Ferhat Tokustepe, Integrationsbeauftragter des Vereins. «Das hat bei uns allen das Gleiche ausgelöst – absoluten Schock und tiefen Schmerz.» Schon den ganzen Tag sei er über Whatsapp in Verbindung mit anderen Vereinsmitgliedern. «Sehr viele Mitmenschen in unserer Region haben Verwandte und Freunde im Erdbebengebiet.» Der Wille, sofort Hilfe zu leisten, sei vorhanden, aber aus der Ferne sei es schwer, die nötige Unterstützung aufzubringen.

«Wir verfolgen momentan die Nachrichten und die Bergungsarbeiten in der Hoffnung, dass die Menschen in den Trümmern gefunden und gerettet werden können», sagt Tokustepe. Vielen Angehörigen bleibe leider zum jetzigen Zeitpunkt keine weitere Möglichkeit, als auf ein Lebenszeichen ihrer Liebsten zu warten.

«Wir vom türkischen Kulturverein haben für heute Abend eine Krisensitzung einberufen, um gemeinsam zu planen, welche Möglichkeiten wir haben, die Menschen in der Krisenregion zu unterstützten, und unsere Hilfeleistungen zu definieren», sagt Tokustepe. Der Verein hat bereits ein Spendenkonto eingerichtet (siehe Hinweis). Die Gelder werden überwiesen an die Katastrophenschutzbehörde Afad in der Türkei, welche auch internationale humanitäre Hilfe leistet.

Der Schock sitzt tief

Auf Hilfe hofft auch Aldroubi. «Viele Leute in dieser Gegend von Syrien leben in Armut und haben nichts zu essen.» Dann komme auch noch eine solche Naturkatastrophe. «Die Syrer im Land haben in der Vergangenheit nur von sehr wenigen Ländern Hilfe erhalten, ich hoffe, dass es dieses Mal anders ist», sagt Aldroubi. Er scheint merklich mitgenommen zu sein von den Ereignissen.

«Ich wohne schon sehr lange in der Schweiz, aber wenn man mitbekommt, dass so etwas im Heimatland passiert – das ist erschütternd.»

Hinweis Spendenkonto: «Spende für Erdbebenopfer», Türkischer Kulturverein

IBAN: CH31 8080 8003 2123 2322 9