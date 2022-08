Calfeisental: Erstmals seit 2019 wieder Jungwölfe im Kanton SG

Natur Wölfe haben sich erstmals seit 2019 im Kanton St.Gallen fortgepflanzt: Jungwölfe im Calfeisental nachgewiesen Am Mittwochmorgen hat eine Privatperson einen Altwolf und vier Jungwölfe im Calfeisental beobachtet. Dies teilt der Kanton St.Gallen per Communiqué mit. Es ist das erste Mal seit 2019, das sich Wölfe im Kanton St.Gallen fortgepflanzt haben. 17.08.2022, 12.34 Uhr

Zwei Jungwölfe des Calanda Rudels in Graubünden, aufgenommen im August 2015. Bild: Amt für Jagd und Fischerei Graubünden

Während acht aufeinanderfolgenden Jahren hat sich das erste Schweizer Wolfsrudel am Calanda im Grenzgebiet der Kantone Graubünden und St.Gallen von 2012-2019 fortgepflanzt. Jetzt gibt es erneut Nachwuchs, wie der Kanton St.Gallen schreibt. So habe am Mittwochmorgen eine Privatperson im Calfeisental in der Gemeinde Pfäfers einen erwachsenen Wolf mit vier Jungwölfen beobachtet. Diese Beobachtung bestätigt die Bildung eines neuen Wolfsrudels. Es ist gemäss Mitteilung die erste bestätigte Reproduktion in diesem Sommer im Kanton St.Gallen.

Der Kanton St.Gallen warnt vor weiteren Wolfsrissen

Im Juli wurde an einer gerissenen Ziege im Calfeisental der Wolfsrüde M269 nachgewiesen, der erstmals in der Schweiz bestätigt wurde. Dieser Wolfsrüde ist vermutlich das Alpha-Männchen des Rudels. Die Alpha-Wölfin ist noch unbekannt. Die damalige Alpha-Wölfin F07 des Calanda-Rudels wäre mittlerweile zu alt für eine weitere Reproduktion. Die DNA-Resultate vom 5. August 2022, welche am gerissenen Rind im Calfeisental durch die Wildhut entnommen wurden, liegen noch nicht vor.

Der Kanton St.Gallen warnt vor weiteren Wolfsrissen: Im Calfeisental und der Umgebung müssen diesen Herbst mit weiteren Übergriffen auf Nutztiere gerechnet werden, schreibt der Kanton. Die Tierhalter werden informiert. (SK/dar)