Wildhüter Urs Büchler: So behauptet sich der Luchs im Toggenburg

Natur Und dann, endlich: Ein Luchs! Unterwegs mit einem Wildhüter im Toggenburg – die Reportage Seit über 20 Jahren ist der Luchs wieder im Alpstein- und Churfistengebiet heimisch. Wildhüter Urs Büchler beobachtet die scheuen Raubtiere genau. Dank Fotonachweisen weiss er, wie es den Katzen geht. Melissa Müller 26.03.2022, 05.00 Uhr

Ein Toggenburger Luchs, der mit einer Wildtierkamera aufgenommen wurde. Bild: Urs Büchler

Toggenburg, oberhalb von Ebnat-Kappel, im März 2001: Wildhüter Urs Büchler hebt zusammen mit den St.Galler Regierungsräten Peter Schönenberger und Anton Grüninger eine Kiste in den Schnee. Feierlich öffnen sie die Klappe: Luchs Odin und Luchsin Aura springen heraus. Odin duckt sich, blickt um sich, um sicherzugehen, dass die Luft rein ist. Dann spurten die Wildkatzen los. Verschwinden in grossen Sätzen im Wald.

Es ist ein historischer Moment: Die Auswilderung der ersten Luchse in der Ostschweiz. Damals holte Urs Büchler Odin und Aura im Berner Oberland ab. Als die beiden Raubkatzen in der Sperrholzkiste aus der Narkose erwachten, fauchten sie und schlugen gegen die Wand. «Was, wenn die Kiste auseinander bricht?», fragte sich der Wildhüter.

Wildhüter Urs Büchler hat vor 21 Jahre die ersten Luchse in der Ostschweiz ausgewildert. Bild: Urs M. Hemm

Nur knapp hatte der St.Galler Kantonsrat vor über 20 Jahren die Ansiedlung des Tiers gutgeheissen. Jäger gingen auf die Barrikaden: Sie fürchteten Konkurrenz. Ein Luchs erbeutet gegen 50 Rehe im Jahr. Wegen des Protests wurden die Luchse an einem geheimen Ort ausgesetzt. Nur eine Toggenburger Jagdgesellschaft stellte ihr Revier freiwillig zur Verfügung: Die Jagdgesellschaft Girlen. «Der Obmann und seine Mitpächter hatten einen offenen Geist», sagt Urs Büchler.

Ähnliches Verhalten wie die Hauskatze

Der Luchs war hierzulande 80 Jahre ausgestorben. Doch nun streifen die geschützten Wildkatzen wieder durch die Region um Tössstock, Churfirsten, Alpstein und Alvier – meist unbemerkt von den Menschen, gut getarnt in den Wäldern. Der Luchs zieht am liebsten allein durch die Wälder. Und so diskret, dass viele Menschen nichts von seiner Existenz wissen. Sein Name kommt aus dem Griechischen: «Leukos» bedeutet Licht, funkeln, leuchten. Seine Augen sind extrem scharf und im Dunkeln sechsmal lichtempfindlicher als jene des Menschen. Wie die Hauskatze schärft der Luchs seine Krallen an Kratzbäumen, macht den Katzenbuckel und begrüsst Artgenossen durch das Zusammenstossen der Köpfe.

Obwohl heute in der Schweiz wieder an die 250 Luchse leben, sind Wolf und Bär stärker im Fokus der Öffentlichkeit. Forscher überwachen die scheuen Raubkatzen jedoch genau. Alle vier Jahre zählen sie die Luchse an rund 70 Standorten der Schweiz. Das tun sie während der Ranz, der Paarungszeit von Februar bis März. Auf der Suche nach einer Partnerin sind die Kuder, die Männchen, dann besonders aktiv. Auch Urs Büchler hat in seinem Gebiet an acht Plätzen Wildtierkameras an Bäumen an abgelegenen Orten befestigt, die er alle zwei Wochen kontrollieren muss.

Urs Büchler wechselt den Chip einer Fotokamera an einer «Luchsstrasse» aus. Bild: Melissa Müller

Er kennt die Wege der Luchse entlang von Gräten oder zwischen Felsen. Die Luchse nehmen meist den einfachsten Durchgang, sie folgen den Spuren des Wildes oder benutzen der Bequemlichkeit halber auch mal Spuren von Skifahrern oder Wanderern. «Die Fotofallen platzieren wir an Durchgängen, bei denen wir davon ausgehen, dass der Luchs vorbeigeht.»

In der Paarungszeit ist der Luchs besonders aktiv. Bild: Urs Büchler

In der Paarungszeit machen die Luchse mit weit hörbaren Rufen aufeinander aufmerksam. Die Weibchen markieren an Baumstämme, um ihre Paarungsbereitschaft zu signalisieren. Auch sonst kommunizieren die Tiere mit Duftmarken. «Es riecht wie Katzenurin», sagt Büchler und macht sich auf, einen Standort zu kontrollieren. In Schneeschuhen stapft er mit Hündin Luna beim Klangweg an den Schwendiseen vorbei. Die fahle Wintersonne kriecht über den Rücken des Chäseruggs. Büchler kraxelt einen steilen Hang hinauf, als wärs ein Sonntagsspaziergang. Der 54-Jährige sagt:

«Das Fitnessabo ist bei meinem Job inbegriffen.»

Bei einem Durchgang zwischen zwei Bäumen hat er moosgrüne Fotofallen befestigt. Er prüft, ob sie noch funktionieren, wechselt die Speicherkarten aus und notiert auf einem Formular: «Standort 37, 24. Februar 2022. Keine Luchsspuren im Schnee.»

Alle Daten des Luchs-Monitorings fliessen in die Karte des nationalen Projekts Kora ein, die das Vorkommen aufzeigt. Dank Fotonachweisen weiss Büchler, ob die Katzen in seinem Revier Nachwuchs bekommen haben und wie es ihnen geht. Wenn er einen Luchsriss findet, stellt er eine Kamera auf. Der Luchs kehrt über mehrere Nächte zur Beute zurück, bis nur noch Skelett und Verdauungstrakt übrig sind. Zwischen den Mahlzeiten verdeckt er die Reste oft mit Laub oder Schnee, um sie vor Aasfressern wie Füchsen zu verstecken.

Der Luchs kehrt nachts zu seiner Beute zurück. Bild: Urs Büchler

Sieben Mal junge Luchse auf die Welt gebracht

So konnte Urs Büchler die Spuren von Luchsin Alma, die ein Senderhalsband trug, über acht Jahre verfolgen. Er erkannte Alma auf den Fotos auch an ihrem Fell – jeder Luchs hat ein individuelles Muster, unverwechselbar wie ein Fingerabdruck. Sieben Mal brachte sie Junge zur Welt. Sie schenkte zwölf Jungen das Leben – und war damit massgeblich beteiligt an der erfolgreichen Wiederansiedlung in der Ostschweiz. Ein Foto zeigt Alma, wie sie mit ihren breiten Pranken im Dunkeln durch den Schnee tigert. Im Hintergrund frisst eines ihrer Kinder eine Gämse.

«Alma war vorsichtig. Wenn es nach Mensch roch, suchte sie sofort das Weite», sagt Büchler. Der Schock der Aussiedlung sass ihr wohl noch im Nacken: Wenn Wildhüter einen Luchs mit dem Netz fangen, wird er narkotisiert, tierärztlich untersucht und in einer Box transportiert. «Ein grosser Stress für die Tiere», sagt Büchler.

Alma wurde mindestens 12 Jahre alt, ein hohes Alter für einen Luchs. Danach verlieren sich ihre Spuren.

Luchsin Alma ging Menschen aus dem Weg. Bild: Urs Büchler

Es ist unüblich, dass Wildhüter einen toten Luchs finden. Das hat auch damit zu tun, dass es nur wenige gibt: Auf 100 Quadratkilometern leben zwei bis drei ausgewachsene Luchse, das ist über die Hälfte des Kantons Appenzell Innerrhoden. Einmal fand Büchler am Fusse einer Felswand einen Luchs und eine Gämse, beide tot. «Der Luchs wollte die Gämse auf dem Felsen überwältigen. Im Zweikampf sind sie zusammen abgestürzt», vermutet er.

Mit geschärften Sinnen durch den Wald

Büchler steuert seinen Wagen eine steile Strasse hinauf zum nächsten Kamerastandort am Hinterberg, oberhalb von Alt St.Johann. Unterwegs grüsst er einen Waldarbeiter. Der Mann hat schon einen Luchs gesehen in der Dämmerung. «Erst dachte ich, es sei ein Hund.» Büchler parkiert sein Auto und geht mit seiner Hündin zu Fuss weiter zur Waldlichtung. Während auf der anderen Seite des Tals noch Schnee liegt, sind die Hänge auf der Südseite bereits matschig grün. Hirschkot liegt am Wegrand. «Jede Nacht kommen Hirschkühe mit ihren Jungen zu diesen Wiesen, um zu grasen.» Tagsüber verstecken sich die Hirsche im Wald. Eigentlich wären die meisten Tiere tagaktiv, sagt Büchler. Aber um den Menschen aus dem Weg zu gehen, haben sie ihre Aktivitäten auf die Nacht verlegt.

Stutenbissigkeit unter Hirschkühen

Er pflückt ein Büschel Fell von der Wiese – Hirschhaare. «Die Hirschkühe streiten sich oft um die Rangordnung, nicht nur die Männchen», sagt Büchler. «Ein Fall von Stutenbissigkeit.» Die Haare riechen böckelig herb, nach Stall. «Ich liebe den Geruch der Hirsche», sagt Büchler. «Ich mag ihn lieber als den Geruch der Luchse.» Seit 26 Jahren als Wildhüter im Obertoggenburg unterwegs, geht Urs Büchler anders durch den Wald als ein normaler Wanderer – mit geschärften Sinnen. Er hört, riecht und sieht mehr. Auf dem Weg zu den Luchs-Kameras liest er die Spuren einer Gämse im Schnee. «Sie sind noch ganz frisch. Diese Gämse hat uns gerade gehört und ist vor uns geflohen.»

Ein Schneehase überquert die Luchsstrasse. Bild: Urs Büchler

Ein paar Schritte weiter entdeckt er einen Tierschädel, den er mit dem Fuss umdreht. «Ein Hirschkalb», stellt der Fachmann fest. Nur robuste Jungtiere würden den Winter überleben. Er stapft eine halbe Stunde im Wald im Tiefschnee, bevor er die nächsten Wildtierkameras erreicht, zwischen zwei Felsen. Wieder wechselt er die Speicherkarten aus.

Vor allem Füchse und Menschen vor der Kamera

Die Abenddämmerung taucht die Churfirsten in ein rosa Licht, als Urs Büchler nach Hause fährt. Im Augenwinkel nimmt er sechs schwarze Punkte an einem Wiesenhang wahr, die jeder andere Autofahrer übersehen würde: «Das sind Gämsen, die grasen.» Sein Haus thront auf einem Hügel im Dörfchen Stein, flankiert von den Gipfeln Goggeien, Stockberg und Neuenalpspitz. Überall im modern eingerichteten und blitzsauber aufgeräumten Haus sind frische Blumen – Büchler ist mit Floristin Sandra Diener liiert, die in der Stadt St.Gallen einen Blumenladen hat. Zahlreiche Geweihe und Gehörne zieren das Haus. Während Jagdhündin Luna sich in ihrem Korb einrollt und wegdöst, legt der Wildhüter die Speicherkarte in den Computer ein. Was ist auf den Fotos?

Ein Fuchs huscht durchs Bild. Und noch einer. Auch Schneeschuhwanderer hat die Wildtierkamera abgelichtet. Nur keinen Luchs. Büchler legt die zweite Karte ein. Wieder Füchse, Hirschkühe und noch mehr Menschen. «Der Luchs macht sich rar», sagt Büchler. Und dann, endlich: Ein Luchs! Mit elegantem Katzengang bewegt er sich in grossen Schritten. Büchler begutachtet das Tier mit den Pinselohren, dem mähnenartigen Backenbart am Kinn und dem typischen Stummelschwanz. Fotografiert am 14. Februar um 16.40 Uhr, am helllichten Tag. «Ein kräftiges, gesundes Tier.»

Urs Büchler beim Auswerten der Bilder. Bild: Melissa Müller

Der Luchs erobert sich seinen Lebensraum zurück. Kritiker meinen aber, dass in der dicht besiedelten Schweiz kein Platz sei für Grossraubtiere wie Luchs und Wolf. «Wer das sagt, meint, er sei nicht bereit, seine Interessen mit den Tieren zu teilen», kontert Büchler.

«Dass sich diese Tiere hier so gut vermehrt haben, zeigt, dass ihnen dieser Lebensraum zusagt.»

Das obere Toggenburg sei ein ideales Territorium für den Luchs: «Es hat grosse, geschlossene Waldgebiete und ein gutes Angebot an Beutetieren.» Weniger gut gefalle es dem Luchs in Tieflagen wie Rheintal oder Linthgebiet: «Hier fehlen vor allem grosse, zusammenhängende Wälder.» Autobahnen und Strassen beeinträchtigen seinen Lebensraum.

Auch Füchse geraten vor die Linse der Wildtierkamera. Bild: Urs Büchler

Büchler schätzt, dass im Toggenburg sechs bis acht Luchse mit ihren Jungtieren leben. Die Population ist so stabil, dass er mit seinen Wildhüterkollegen schon Tiere einfangen konnte, um sie in Deutschland wieder auszusiedeln, etwa im Pfälzerwald in Rheinland-Pfalz. Bevor der Luchs wieder Fuss fasste, gab es im Obertoggenburg Rehe in Hülle und Fülle, da sie kaum natürliche Feinde hatten. «Das war für die Jäger natürlich attraktiv», sagt Büchler. Seit der Luchs wieder da ist, schiessen sie in manchen Gebieten nur noch halb so viele Rehe. Die jüngere Generation der Jägerinnen und Jäger sei aber offener gegenüber dem Luchs. Die Wilddichte ist naturnaher geworden. Früher hatte man aufgrund der hohen Rehbestände viele Verbisse an jungen Bäumen. Das habe sich deutlich gebessert. Der Luchs stellt das natürliche Gleichgewicht nach und nach wieder her.

