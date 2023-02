Autobahnanschluss Wil West: Der Bund äussert sich

Nationalstrassen Wil West: Steht jetzt der Autobahnanschluss auf der Kippe? Das sagt der Bund Der Bundesrat hat grünes Licht gegeben für einen neuen Autobahnanschluss in der Region Rorschach. Ähnlich weit fortgeschritten wäre eigentlich die Planung für den Anschluss Wil West. Das Bundesamt für Strassen äussert sich. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 10.02.2023, 12.00 Uhr

Die Autobahn A1 bei Wil: Kommt der neue Anschluss Wil West - trotz der Diskussionen ums gleichnamige Wirtschaftsgebiet? Bild: PD

Die Kantone St.Gallen und Thurgau versuchen zu retten, was zu retten ist: Nach dem Nein des St.Galler Stimmvolks zum Sonderkredit für das Standortentwicklungsprojekt Wil West wird nun nach Wegen gesucht, das Vorhaben zu optimieren und doch noch umzusetzen. Von einem Verkauf von St.Galler Grundeigentum an den Thurgau ist die Rede, definitive Entscheide stehen noch aus.

Dabei stellt sich die Frage: Wie geht es mit all den Verkehrsprojekten weiter, die rund um Wil West vorgesehen sind? Beispielsweise mit dem neuen Autobahnanschluss Wil West? Dieser sei nicht Teil der Volksabstimmung gewesen, heisst es bei den Kantonen. Seine Planung werde fortgesetzt, und dafür seien separate Beschlüsse fällig, etwa auf Bundesebene.

SVP: «Entlastung der Stadt Wil ist dringend»

Mit solchen Beschlüssen kann es plötzlich schnell gehen, wie die Region Rorschach vor kurzem erlebt hat: Der Bundesrat hat grünes Licht gegeben für den Autobahnanschluss Witen, der die Gemeinden am See vom Durchgangsverkehr entlasten soll, in Kombination mit einer neuen Kantonsstrasse. Konkret bewilligte der Bundesrat das sogenannte Generelle Projekt für den A1-Anschluss, jetzt geht es an die Detailplanung.

Erwin Böhi, St.Galler SVP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Und in Wil? Dort befürchten Politiker, der neue Autobahnanschluss und andere Verkehrsprojekte könnte wegen des Streits um das Industrieareal Wil West unter den Tisch fallen. SVP-Kantonsrat Erwin Böhi fragt die St.Galler Regierung in einem Vorstoss, ob sie bereit sei, «bei den zuständigen Stellen des Bundes, des Kantons Thurgau und der betreffenden Gemeinden vorstellig zu werden mit dem Ziel, einzelne der geplanten verkehrlichen Massnahmen auch ohne die Arealentwicklung zu realisieren». Insbesondere die Entlastung der Stadt Wil vom Durchgangsverkehr sei dringend. Die Regierung hat den Vorstoss noch nicht beantwortet.

Astra: Entscheid des Bundesrats für 2023 vorgesehen

Nachfrage beim Bundesamt für Strassen (Astra): Kommt der Autobahnanschluss in Wil West - trotz der Diskussionen rund um das Wirtschaftsgebiet? Astra-Sprecher Julian Räss schreibt: «Das Astra hat den Auftrag erhalten, diesen Anschluss zu planen und zu realisieren.» Der nächste Schritt sei die Verabschiedung des Generellen Projekts durch den Bundesrat. «Der Bundesratsentscheid war ursprünglich für 2023 vorgesehen.»

Julian Räss, Kommunikationsbeauftragter, Bundesamt für Strassen. Bild: Tobias Garcia

Ob das noch dieses Jahr geschieht, ist nun aber offen. «Die Hauptfunktionen des neuen Autobahnanschlusses sind die Erschliessung des neuen Wirtschaftsgebiets Wil West sowie die Verkehrsentlastung der Region», so Räss. Auch mit der Ablehnung des Arealentwicklungskredits durch das Stimmvolk des Kantons St.Gallen würden diese Ziele weiterhin verfolgt. Jedoch: «Ob die neuen Voraussetzungen zu einer Anpassung des Generellen Projekts oder gar dessen Rückstellung führen, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.» Das Astra beobachte den Fortgang des Standortentwicklungsprojekts Wil West und stimme die Planung mit der Region ab.

In den Diskussionen im Kantonsparlament hatten Grüne und Grünliberale gewarnt, dass vom Projekt Wil West am Ende nur ein Autobahnanschluss übrig bleiben könnte, wenn sich die Hoffnung auf die Ansiedlung hochkarätiger Firmen nicht erfülle. Die Grünen hatten zudem angeregt, man solle eine Überdeckung der Autobahn prüfen, um den Kulturlandverlust zu minimieren, doch die Regierung wehrte sich dagegen.

