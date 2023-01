Nationalstrassen «Irrwitziges Unterfangen»: Bundesrat bewilligt Autobahnanschluss für Region Rorschach – Gegner drohen mit Referendum Der Bundesrat hat dem neuen Autobahnanschluss Weite für die Region Rorschach am Mittwoch zugestimmt. Die Gemeindepräsidenten sind erfreut – doch das Projekt ist weiterhin stark umstritten. Adrian Vögele und Rudolf Hirtl Aktualisiert 25.01.2023, 16.38 Uhr

Der Autobahnanschluss Witen für die Region Rorschach wird frühestens ab 2030 gebaut. Bild: Michel Canonica

Die Ostschweiz soll einen weiteren Zugang zur Autobahn A1 erhalten: Der Anschluss Witen samt Zubringer für die Region Rorschach ist schon lange in Planung. Im Herbst 2019 sagte die Stimmbevölkerung in Goldach und Rorschach Ja zum Vorhaben.

Jetzt macht der Bundesrat den nächsten Schritt: Er hat an seiner Sitzung vom Mittwoch das Generelle Projekt genehmigt. In der Mitteilung aus Bern heisst es: «Mit dem neuen Anschluss Witen mit Zubringer erhält die Region einen attraktiven und direkten Zugang zum Nationalstrassennetz. Mit dem Autobahnanschluss werden die Zentren von Goldach, Rorschacherberg und Rorschach vom Durchgangsverkehr entlastet.»

Das Projekt «Anschluss Witen mit Zubringer» werde nur in Kombination mit dem kantonalen Projekt «Kantonsstrasse zum See» umgesetzt. Um die Lärmbelastung zu minimieren, sind ein Tunnel, eine tief liegende Trassierung und ein lärmmindernder Belag vorgesehen.

Baustart frühestens 2030

Das gesamte Vorhaben wird laut den Angaben im damaligen Abstimmungskampf über 300 Millionen Franken kosten, die hauptsächlich von Bund und Kanton getragen werden. Der jetzt bewilligte Autobahnanschluss wird laut Bundesrat etwa 100 Millionen Franken kosten.

Wie geht es nun weiter? Als Nächstes wird das Bundesamt für Strassen (Astra) das Ausführungsprojekt ausarbeiten und öffentlich auflegen. Danach folgen das Detailprojekt und die Vergabe der Arbeiten. Das alles wird noch Jahre dauern: «Der Baustart erfolgt in Abstimmung mit der Realisierung der kantonalen Bauvorhaben frühestens ab 2030», schreibt der Bundesrat. Die Bauzeit beträgt rund drei Jahre.

Gegner warnten vor «gigantischer Fehlinvestition»

Parallel dazu werde der Kanton St.Gallen das kantonale Projekt «Kantonsstrasse zum See» weiter vorantreiben, heisst es im Communiqué des Bundes. Beide Projekte sind Teil des Masterplans «Autobahnanschluss plus» für die Region Rorschach, den das Stimmvolk 2019 genehmigt hatte. Eines der Ziele lautet, die Lebensqualität in den Siedlungsgebieten zu erhöhen, indem die Hauptstrassen entlastet werden.

Genau diese Wirkung stellten die Gegner des Vorhabens im Abstimmungskampf 2019 allerdings in Frage. Ihre Prognose: Der Autobahnzubringer verursache in gewissen Gebieten massiv mehr Verkehr, ohne dass andere Gebiete spürbar entlastet würden. Der Verkehrsclub (VCS) St.Gallen-Appenzell warnte vor einer «gigantischen Fehlinvestition» und forderte stattdessen mehr Finanzmittel für den Fuss- und Veloverkehr.

Kanton will öffentliche Auflage 2025 starten

Für die Finanzierung des Autobahnanschlusses und seiner begleitenden Projekte sind noch Parlamentsbeschlüsse fällig. Die 100 Millionen für den Autobahnanschluss selber sind Teil des normalen Astra-Budgets, dieses wird vom Bundesparlament jährlich bewilligt. Über die «Kantonsstrasse zum See» wird die St.Galler Regierung und danach das Kantonsparlament entscheiden.

Wie die St.Galler Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte, ist vorgesehen, das Bundesprojekt und das kantonale Projekt im Jahr 2025 gemeinsam zur Auflage zu bringen.

«Ein Jahrhundertprojekt»

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli zeigt sich als Sprecher der drei Gemeinden am See hocherfreut. Die Nachricht sei an sich nicht überraschend, Rorschach, Rorschacherberg und Goldach hätten damit gerechnet, offen sei hingegen der Zeitpunkt der bundesrätlichen Genehmigung gewesen. «Wir freuen uns sehr über das klare Bekenntnis des Bundes zur Region am Bodensee. Das Vorhaben ist ein Jahrhundertprojekt und beinhaltet viel mehr als ein reines Strassenbauprojekt. Es geht um die bessere Erschliessung einer ganzen Region, es ist ein Vorhaben mit Strahlkraft für die ganze Ostschweiz», so Gemperli.

Mit dem Vorhaben werde neben der besseren Erschliessung der Verkehr entflechtet, eine Siedlungsentwicklung ermöglicht, Zentren würden belebt und neue Arbeitsplätze geschaffen. In diesem Sinn sei die Genehmigung des Bundes ein Signal für den Aufbruch und ein weiterer Meilenstein bis hin zur baulichen Umsetzung.

Von einer grossartigen Nachricht und einem Meilenstein spricht auch Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths. «Es ist ein Anschub für eine Entwicklung, von der die gesamte Region profitieren wird.»

Gegner wollen Referendum lancieren

Der Verein «Kein 3. Autobahnanschluss in Goldach» hat sich mit dem Ja bei der Abstimmung zwar aufgelöst. Für Mitbegründer Lukas Reichle ist das Projekt aber nach wie vor ein «irrwitziges und vor allem unnützes Unterfangen». Es seien keine guten Nachrichten, die nun aus Bern kämen. «Wir mussten aber leider davon ausgehen, weil ja die Abstimmung den Weg dafür geöffnet hat. Wir werden uns nun auf die begleitenden Massnahmen konzentrieren und darauf achten, dass die Versprechungen zugunsten Lebensqualität und Sicherheit auch sicher umgesetzt werden.»

Die Aktivitäten des aufgelösten Vereins laufen laut Lukas Reichle in der Regionalgruppe des VCS weiter. «Wir werden garantiert sehr genau darauf schauen, welche Umsetzungsvorschläge nun kommen. Wo es Abstimmungen gibt und wieder Referenden möglich sind, werden wir mit Sicherheit aktiv werden.»

Kantonale Strassenprojekte, die mehr als sechs Millionen Franken kosten, unterstehen in St.Gallen dem fakultativen Referendum. Wenn die Gegnerschaft 4000 Unterschriften zusammenbringt, kommt es zur Volksabstimmung.