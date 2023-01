St.Galler FDP nominiert zwölf Nationalratskandidierende

Nationalratswahlen Zwei bekannte Namen – doch eine Senkrechtstarterin fehlt: So sieht die Nationalratsliste der St.Galler FDP aus Erwartungsgemäss führen die beiden Bisherigen Marcel Dobler und Susanne Vincenz-Stauffacher die Nationalratsliste der FDP Kanton St.Gallen an. Mit Abwesenheit glänzt derweil Karin Weigelt, die bei den Wahlen 2019 auf dem ersten Ersatzplatz gelandet ist. Ginge es nach der FDP, bekommt sie trotzdem bald die Chance, in die Grosse Kammer einzuziehen. Seraina Hess Jetzt kommentieren 20.01.2023, 13.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kandidatinnen und Kandidatin stellen sich an der Nominationsversammlung vor. Im Bild: Kantonsrätin Andrea Abderhalden aus Nesslau, aufgrund des Namens auf Platz 3 der Hauptliste. Bild: Arthur Gamsa

Die Eroberung eines dritten Sitzes wäre vor vier Jahren das Ziel gewesen – geblieben ist es letztlich bei der Verteidigung des zweiten. Gewählt wurde im Herbst 2019 der Bisherige Marcel Dobler, ausserdem schaffte Susanne Vincenz-Stauffacher den Sprung nach Bundesbern.

Die FDP Kanton St.Gallen steigerte bei den letzten Nationalratswahlen ihren Wähleranteil zwar von 14,3 auf 15 Prozent; dennoch handelt es sich beim zweiten Sitz um ein Restmandat, das nur dank Listenverbindungen mit den FDP Frauen, den Jungfreisinnigen und den Umweltfreisinnigen zustande kam.

Von einem dritten Sitz will man an der Nominationsversammlung am Donnerstagabend in Uznach nicht sprechen. «Wir nähmen ihn natürlich, man hört ja nie auf zu träumen», sagt Wahlkampfleiter und Vizepräsident Sven Bradke. Realistischer sei es aber, den zweiten Sitz zu verteidigen und erneut Wähleranteile zu gewinnen. Zumindest prophezeit die aktuellste, national ausgerichtete SRG-Umfrage der FDP Gutes: Das Wahlbarometer geht von einer Zunahme des Wähleranteils um einen Prozentpunkt aus.

Spitzenplätze für die Bisherigen, danach geht es alphabetisch weiter

Die St.Galler FDP präsentiert ihren Delegierten eine Hauptliste, die profilierte Persönlichkeiten ausweist. Angeführt wird sie erwartungsgemäss von den beiden Bisherigen Marcel Dobler und Susanne Vincenz-Stauffacher. Mit dabei sind auch Kantonspolitiker wie der St.Galler Bauernpräsident und Kantonsrat Peter Nüesch aus Widnau, Kantonsrat Oskar Seger aus St.Gallen, Kantonsratspräsident Jens Jäger aus Vilters oder die Niederbürer Gemeindepräsidentin und Kantonsrätin Caroline Bartholet-Schwarzmann.

Die Niederbürer Gemeindepräsidentin und Kantonsrätin Caroline Bartholet-Schwarzmann kandidiert für den Nationalrat. Bild: Arthur Gamsa

Hinter den beiden Bisherigen reihen sich die Kandidatinnen und Kandidaten alphabetisch aneinander. Die Kantonalpartei misst der Abfolge keine Bedeutung bei, zumal die St.Galler Listen aufgrund der zwölf Plätze überschaubar seien – überschaubarer beispielsweise als im Kanton Zürich, der 35 Nationalratssitze beansprucht. Wer dort auf den hinteren Plätzen landet, bleibt als Lückenfüller praktisch chancenlos. Anders im Kanton St.Gallen, wo immer wieder Kandidierende aus dem hinteren Drittel einer Liste in den Nationalrat gewählt werden.

Hauptliste der FDP Kanton St.Gallen Marcel Dobler, Rapperswil-Jona, Wirtschaftsinformatiker, Unternehmer und Nationalrat (bisher)

Susanne Vincenz-Stauffacher, Abtwil, selbstständige Rechtsanwältin, Ombudsfrau, Nationalrätin (bisher)

Andrea Abderhalden, Nesslau, Unternehmerin, Kantonsrätin Brigitte Bailer, Rapperswil-Jona, Unternehmerin, St.Galler Handelsrichterin, Pensionskassenpräsidentin

Caroline Bartholet-Schwarzmann, Niederbüren, Drogistin, Gemeindepräsidentin, Kantonsrätin

Marc Flückiger, Wil, Unternehmer, Käser, ehemaliger Stadtparlamentspräsident

Jens Jäger, Vilters, Primarlehrer, Kantonsratspräsident 2022/2023

Katrin Meier, St.Gallen, Psychologin, Bürgerratspräsidentin St.Gallen

Peter Nüesch, Widnau, Landwirt, Präsident St.Galler Bauernverband, Kantonsrat

Oskar Seger, St.Gallen, Bauingenieur, Unternehmer, Kantonsrat

Thomas Toldo, Sevelen, Betriebsökonom, Bauunternehmer, Präsident Baumeisterverband Kanton St.Gallen, Kantonsrat

Christof Züger, Niederbüren Käser, Lebensmittel-Ingenieur, Unternehmer

Die Kandidierenden der FDP-Hauptliste, von links: Thomas Toldo, Andrea Abderhalden, Peter Nüesch, Caroline Bartholet-Schwarzmann, Jens Jäger, Marcel Dobler, Susanne Vincenz-Stauffacher, Brigitte Bailer, Katrin Meier, Christof Züger, Marc Flückiger und Oskar Seger. Bild: PD

Karin Weigelt: Wird sie nachrücken?

Die FDP-Delegierten haben nicht nur die Liste und ihre Reihenfolge gutgeheissen, sie ermächtigen die Parteileitung auch dazu, kurzfristig eine Nachnomination vorzunehmen. Diese Kompetenz benötigt sie, falls die bevorstehenden Ständeratswahlen zu Gunsten der FDP ausfallen und Susanne Vincenz-Stauffacher ins Stöckli zieht. Ihr Platz auf der Nationalratsliste würde gesetzten Falles neu vergeben, zumal die Einreichefrist der Listen erst kurz vor den Schulsommerferien endet.

Karin Weigelt erreichte den ersten Ersatzplatz bei den Nationalratswahlen 2019. Bild: Ralph Ribi

Wer Vincenz-Stauffachers Platz einnehmen würde, ist noch nicht bekannt; naheliegend wäre Karin Weigelt. Die ehemalige Profihandballerin und Unternehmerin hat sich zwar aufgrund ihrer neuen Lebenssituation – sie ist 2020 Mutter geworden und wohnt jetzt in Walzenhausen AR – für die Wahlen im Herbst 2023 nicht aufstellen lassen, obschon sie bei den Nationalratswahlen 2019 als Senkrechtstarterin den ersten Ersatzplatz erreicht hat. Sollte Vincenz-Stauffacher aber in den Ständerat gewählt werden, würde Weigelt schon im Frühling nachrücken. Ob sie die Herausforderung annehmen würde, lässt Wahlkampfleiter Sven Bradke weiter offen: «Karin Weigelt wird diese Entscheidung treffen, wenn es so weit ist. Doch als politische Frau wird sie es sich bestimmt gut überlegen, die Chance wahrzunehmen, davon bin ich überzeugt.»

Ständeratskandidatin und zugleich Nationalratskandidatin: Susanne Vincenz-Stauffacher. Bild: Arthur Gamsa

«Experiment Frauenliste» war erfolgreich

Auch den Listenverbindungen stimmten die Delegierten zu, obschon die insgesamt vier Unterlisten teils noch in der Entstehung sind respektive erst noch nominiert werden müssen.

Wie schon 2019 setzt die Kantonalpartei auf die Liste der FDP Frauen: Gemäss Bradke sei sie einerseits eine Plattform, um Bekanntheit für die Kantonsratswahlen 2024 zu generieren, andererseits sei das «Experiment Frauenliste» 2019 geglückt: Die Liste erreichte Platz 10 von 25 und generierte der FDP rund 23'000 Stimmen, die letztlich der Sicherung des Restmandats dienten.

Die FDP-Delegierten stimmten der Listenreihenfolge und den Unterlistenverbindungen zu. Bild: Arthur Gamsa

Angeführt wird die Frauenliste von Kantonsrätin Isabel Schorer, gefolgt von der Pfäferser Unternehmerin Edith Kohler-Kobler. Die jüngsten Kandidatinnen sind die Kriessener Agronomin Vivienne Oggier und die Abtwiler Anwältin Lisa Vincenz, Tochter der Ständeratskandidatin.

Liste der FDP Frauen (Nomination am 25. Januar) Isabel Schorer, St.Gallen, Leiterin Farner St.Gallen und Mitglied Senior Management, Kantonsrätin, 1978

Edith Kohler-Kobler, Pfäfers, selbstständige Unternehmerin im Bereich Team- und Organisationsentwicklung, 1976

Karen Peier-Ruser, St.Gallenkappel, Regionenleiterin Medical Center Deutschschweiz und selbstständige Unternehmerin, Gemeinderätin, 1975

Sabine Plank, Zuzwil, Leiterin Tagesstrukturen Zuzwil «TAGIZ», 1979

Stephanie Fassbind, Grabs, Betriebsökonomin, Trust Officer, 1994

Vivienne Oggier, Kriessern, Agronomin, Beraterin und Lehrerin Fachstellen Gemüsebau und Bienenhaltung am Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen, 1998

Karin Bernhardsgrütter, Goldach, Berufsschullehrperson für Berufskunde, Auditorin, nichtärztliche Fachrichterin, 1979

Cornelia Kunz, Bronschhofen, Betriebsökonomin FH, Firmenkundenberaterin und selbstständige Unternehmerin, Stadtparlamentarierin, 1982

Liliane Kobler, St.Gallen, selbstständige Rechtsanwältin, FA SAV Bau- und Immobilienrecht, Stadtparlamentarierin, 1977

Flavia Sutter, St.Gallen, Berufsfachschullehrerin für Allgemeinbildung, Praxisberaterin, 1979

Jehan Mukawel, Wittenbach, politische Beraterin und Digitalisierungsexpertin, 1992

Lisa Vincenz, Abtwil, selbstständige Rechtsanwältin, 1995

Ein Nachwuchsproblem scheint es in der FDP offenbar nicht zu geben: Die Jungfreisinnigen treten im Herbst gleich mit zwei Listen an, eine für den nördlichen Kantonsteil (Liste I) und eine für den südlichen (Liste II). Vertreten ist unter anderem Ruben Schuler, der jüngste St.Galler Kantonsrat.

Liste I der Jungfreisinnigen (Nomination am 11. Februar) Oliver Wick, St.Gallen, Studentischer Mitarbeiter IHK, Student HSG, Vizekantonalpräsident

Salome Zeintl, Wil, Verkauf und Marketing Zeintra AG, Stadtparlamentarierin

Konstantin Hälg, St.Gallen, Junior Business Development Manager, Student HSG, Stadtparlamentarier

Noel Dolder, Au, Geschäftsführer Dolder Wärmetechnik

Marvin Flückiger, Uzwil, Verwaltungsleiter und Gemeindeschreiber Gemeinde Ermatingen

Lorenzo Friedli, Mörschwil, Praktikant Standortförderung

Kerim Katrici, Wil, Student HSG

Ladina Locher, St.Gallen, Studentin BWL & Data Science Fundamentals HSG

Tim Malzacher, Goldach, Privatkundenberater UBS

Cedric Schnyder, Wil, Student HSG

Andreas Schmid, Rorschach, Student Betriebsökonomie FH

Alessio Vaninetti, Gaiserwald, Student HSG

Liste II der Jungfreisinnigen (Nomination am 11. Februar) Ruben Schuler, Mosnang, Jurist, Kantonsrat, Präsident FDP Toggenburg (zweimal auf der Liste)

Nirosh Manoranjitan, Vilters-Wangs, Inhaber Baumanagementbüro, Gemeinderat (zweimal auf der Liste)

Yannik Bless, Flums, Leiter Schulleitungskonferenz, Verwaltungsrat Tumo Zürich und strategischer Berater Swiss Online School

Thierry Gasser, Rapperswil-Jona, Fachmann Finanz- und Rechnungswesen, Vizepräsident FDP Rapperswil-Jona

Amer Hodzic, Wattwil, Geschäftsführer, Student HSG

Mario Hermann, Flums, Kantonsschullehrer Wirtschaft und Recht

Mika John, Sargans, Student Architektur ETH

Tabea Kirchhofer, Oberriet, Studentin HSG

Silvan Künzle, Kirchberg, Teamleiter Wirtschaftspolitik IHK St.Gallen-Appenzell

Nicolas Stillhard, Mosnang, Student ETH, Präsident Jungfreisinnige Toggenburg

Noch nicht komplett ist die Liste der Umweltfreisinnigen. Noch würden Kandidierende gesucht, um die restlichen drei Listenplätze zu besetzen.

Liste der Umweltfreisinnigen (noch in Entstehung, Nomination am 14. Februar) Michael Eberli, Buchs, Ingenieur, Geschäftsführer, Mitglied Umwelt und Energiekommission

Ronnie Ambauen, Rorschach, Architekt, Bereichsleiter Bau und Stadtentwicklung

Raphael Lüchinger, St.Gallen, Forstingenieur, Regionalförster, Präsident Umweltfreisinnige St.Gallen

Thomas Percy, St.Gallen, Unternehmer, Mitglied der Jungfreisinnigen

Aurelio Zaccari, Waldkirch, Gemeindepräsident, Präsident Trägerverein Jung Unternehmer Zentren

Claudia Kretz, Gossau, Baufachfrau, ehemalige Stadtparlamentarierin

Andreas Kunz, Flawil, Ingenieur, Produktmanager

Regula Kündig, Lichtensteig, selbstständige Unternehmerin, Coach

Kilian Looser, Stein, Gemeindepräsident Nesslau, Wirtschaftsinformatiker

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen