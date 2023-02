Der Circus Knie fährt nicht mehr Bahn

Nationalcircus Früher fuhren auch Elefanten mit: Der Circus Knie und die SBB haben ihre 100-jährige Zusammenarbeit beendet Beim Circus Knie aus Rapperswil endet eine Ära. Ab diesem Jahr verschiebt der National-Circus kein Material mehr auf der Bahn. Ein Branchenkenner ordnet die historische Zäsur ein. Pascal Büsser/Linth-Zeitung Jetzt kommentieren 06.02.2023, 17.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Den Rüssel im Wind: Ein Elefant schnuppert frische Luft beim Transport auf der Zirkus-Tournee 1960. Bild: Hans-Ueli Bloechliger/KEYSTONE Ferne Erinnerungen: In den Siebziger- und Achtzigerjahren sorgen Knies Tiertransporte per Bahn nicht nur in Zürich-Tiefenbrunnen für grosses Publikumsinteresse. Bild: KEYSTONE Bild: KEYSTONE Bild: Keystone

Seit 1919 tourt der Circus Knie von Rapperswil aus mit einem Zelt statt einer offenen Arena durch die Schweiz. Es gilt als eigentliches Gründungsjahr des National-Circus. Und gleich lang wurde das Zirkusmaterial via Bahn transportiert. Dies geht aus einem Blogeintrag von SBB-Cargo aus dem Jahr 2019 hervor. Damals wurde die Zusammenarbeit grossgefeiert.

Mit der Tournee 2022 nahm diese über 100 Jahre dauernde Ära ein Ende. Anfang Januar traf zum letzten Mal ein Zug der SBB mit Material des Knie in Rapperswil ein. Offiziell kommuniziert wurde das bisher nicht. «Der Circus Knie und SBB Cargo beendeten die langjährige Zusammenarbeit per Ende 2022», bestätigt nun SBB-Sprecher Daniele Pallecchi auf Anfrage der «Linth-Zeitung».

Bild der Vergangenheit: Der Circus Knie ist ab der Tournee 2023 nicht mehr auf der Schiene unterwegs. Bild: Dario Häusermann

Als Grund nennen die SBB anstehende hohe Investitionen «unter anderem in neues Rollmaterial». Ebenso habe es seitens Knie «veränderte Ansprüche an die Transportleistungen» gegeben. Das habe «dazu geführt, dass trotz intensiver Bemühungen aller beteiligten Partner keine langfristige Lösung gefunden werden konnte», wie die SBB schreiben. «Die beiden Unternehmen blicken auf eine erfolgreiche und gute Zusammenarbeit zurück.»

Mehr ist seitens SBB selbst auf Nachfrage nicht zu erfahren. Auch der Circus Knie schickt auf Anfrage der «Linth-Zeitung» lediglich das mit den SBB abgestimmte Statement.

Spekulationen im Netz

Die ausgebliebene offizielle Kommunikation zum Ende des Jahrhundertdeals hat unter Bahnfans in den sozialen Medien zu Spekulationen geführt. Diskutiert wird von einigen der Umweltaspekt. «Noch so ein schönes Beispiel, wie man von Umweltschutz, für Güter die Bahn etc. predigt, aber das Gegenteil, warum auch immer, umsetzt», schreibt ein Facebook-User.

Gross ist allenthalben das Bedauern. «Eine weitere Kindheitserinnerung ist entschwunden», schreibt derselbe. «Schade, dass es dieses Lehrstück für Prozessmanager nicht mehr geben wird», ein anderer. «Danke – leider mit einem weinenden Auge. Wie viele Nächte bin ich aufgestanden, um den Ablad im kleinen Bahnhof Olten Hammer mitzuerleben», schreibt eine weitere Facebook-Nutzerin.

Die Dernière: In Luzern wird zum letzten Mal ein Transportzug mit Wagen des National-Circus Knie beladen. Bild: Dario Häusermann

Mehr Licht ins Halbdunkel bringt Hans Roth, Journalist, Fachbuchautor und ehemaliger Lokführer. Der 40-Jährige kennt sich im Bahnmilieu aus und verfolgt den Circus Knie seit Kindesbeinen, wie er sagt. Aus seiner Wahrnehmung «kann man nicht sagen, die SBB oder der Circus ist schuld» am Ende der gemeinsamen Geschichte, wie er gegenüber der «Linth-Zeitung» sagt.

Es sei die Konsequenz aus einer sich bereits länger abzeichnenden Entwicklung auf beiden Seiten. «Es war eigentlich ein fliessender Wandel», sagt Roth. Allenfalls habe die Coronazeit, in welcher der übliche Tourneeplan durcheinandergewirbelt wurde und der vom Zirkusunternehmen viel Flexibilität abverlangte, diesen Prozess noch etwas beschleunigt.

Nur noch ein Teil auf der Schiene

Generell habe der Circus Knie schon länger nur noch einen Teil seines Materials mit der Bahn transportiert. Vornehmlich Wohn- und Büroanhänger, Kassenhäuschen, WC und Ähnliches. Statt zweier Züge war es zuletzt noch einer – indes noch immer mit einer stattlichen Länge von 500 Metern und rund 900 Tonnen Gewicht.

Die Tiertransporte per Bahn seien bereits Mitte Nullerjahre eingestellt worden. «Die Wagen waren sehr alt und der Tierschutz stellte zunehmend Forderungen», sagt Roth.

Auch Zelt und Technik seien zuletzt nicht mehr per Bahn transportiert worden. Dies im Zusammenhang mit einem allgemeinen Wandel in der Logistik. Anders als früher startet laut Roth der Aufbau des Zeltgerüstes am neuen Spielort inzwischen, noch während die letzte Vorstellung am alten Ort laufe. Sprich: Es gibt bereits eine Art rollende Verschiebung. Was dem Bahntransport nicht entgegenkomme. Zudem habe neueres Material von der Grösse her teilweise nicht mehr genau auf die Wagen gepasst wie früher, sodass auch zunehmend «tote Luft» transportiert worden sei.

Noch 2019 feierten SBB und Knie ihre Partnerschaft 2019, zum gemeinsamen 100-Jahr-Jubiläum, feierten die SBB und der Circus Knie ihre Zusammenarbeit. Zwei SBB-Loks wurden mit dem Logo von Knie verziert. Am Bahnhof Rapperswil fand bereits im November 2018 eine feierliche Taufe statt – mit dem damaligen SBB-CEO Andreas Meyer, Circus-Direktor Fredy Knie junior und Kinderzoo-Chef Franco Knie senior, Regierungsrat Stefan Kölliker und Stadtpräsident Martin Stöckling. SBB Cargo würdigte die Zusammenarbeit in einem langen, bebilderten Blogeintrag.



«Eine Geschäftsbeziehung, die mehr als hundert Jahre hält? Doch, so etwas gibt es», hiess es dort. «1919 wurde der Circus Knie gegründet – und seither reist er mit der Bahn.» 2433 Bahnkilometer legten die damals 45 Waggons in zwei Zügen laut Blogeintrag im Jubiläumsjahr 2019 zurück. «Ein Unternehmen mit fast 250 Mitarbeitenden mehr als dreissigmal zu zügeln, verlangt der Planung einiges ab», schrieben die SBB. Trotz eingespielter Teams komme nie Routine auf.



Noch 2019 schien, mindestens in der Aussendarstellung der Bahn, nichts auf ein Ende der Zusammenarbeit hinzudeuten. Der dichter werdende Fahrplan stelle die Verantwortlichen von SBB Cargo immer wieder vor neue Herausforderungen, hiess es zwar. Trotzdem könne sich Planer Stefan Bühler nicht vorstellen, an die Grenzen zu stossen: «Wir könnten noch einen Zug hinstellen: Die Kapazität ist da, und die Logistik stimmt», wurde dieser zitiert. Der reibungslose Transport des National-Circus habe beim Bahnunternehmen «höchste Priorität». Deshalb würden feste Rangierteams eingesetzt, die den Zirkus teilweise schon seit Jahren begleiteten.



Die Familie Knie stehe traditionell zur Bahn als Transportmittel – «das passt perfekt zum Bahnland Schweiz», hiess es im Blogeintrag weiter. Anstelle des Zugs mit dem Auto von einem Gastspielort zum nächsten zu reisen, sei in der Familie kein Thema: «Nein, diese Frage stellt sich für uns gar nicht», liess sich Franco Knie junior damals zitieren. «Aus logistischen Gründen wickeln wir den Transport teils über die Strasse und teils über das Schienennetz ab.» Weiter schwärmte er: «Die Zusammenarbeit mit SBB Cargo war und ist immer supertoll.» (pb)

Feierlich: Im November 2018 taufen der damalige SBB-CEO Andreas Meyer, Circus-Direktor Fredy Knie junior und Kinderzoo-Chef Franco Knie senior, Regierungsrat Stefan Kölliker und Stadtpräsident Martin Stöckling (v.l.) zwei Jubiläumsloks. Bild: KEYSTONE

Dazu komme, dass Bahnhofareale zunehmend überbaut würden und der Platz knapper werde. Zwischenzeitlich hat man das mit einer mobilen Rampe abgefedert, wie aus dem SBB-Blog hervorgeht. «Der Umstand, dass Zirkuswagen nicht rückwärts manövriert werden können, erschwert das Unterfangen zusätzlich», heisst es dort. Dazu kommt laut Roth, dass der Personenverkehr auf der Schiene heute früher am Morgen starte und bis länger in die Nacht dauere, was die Gleis- und Rangierkapazitäten an den Bahnhöfen einschränke.

«Der Circus Knie hat in den letzten Jahren den Fuhrpark systematisch modernisiert», sagt Roth. Dank moderner Wechselaufbauten auf Lastwagen seien diese auch flexibler einsetzbar als früher, als es für alles genau einen Wagen oder Lastwagen gebraucht habe. Zudem seien mit den heutigen Fahrzeugen Verschiebungen mit 80 km/h auf der Strasse möglich, identisch zur Geschwindigkeit der Güterzüge. Während man früher das Zirkusmaterial maximal mit Tempo 40 auf der Strasse habe transportieren können.

Es sei mit der Zeit auch mehr Material geworden. «Früher hatte man viel weniger Technik dabei.» Inzwischen seien die Ansprüche des Publikums stark gestiegen, was Licht- und Tontechnik betreffe, aber auch betreffend Komfort und Einrichtung im Vorzelt.

Kleiner Fisch mit Ausstrahlung

Ganz zu Beginn wurde das Zirkusmaterial laut Roth auf herkömmlichen Güterwaggons transportiert. «Das war sehr umständlich und mit sehr viel Handarbeit verbunden.» Mitte des letzten Jahrhunderts seien dann das erste Mal spezialisierte Transportwaggons zum Einsatz gekommen.

Die bis Anfang Jahr eingesetzten Waggons waren laut Roth umgebaute Autotransportwagen aus den Sechzigerjahren. «Die Grundtechnologie ist also sechzig Jahre alt», erklärt der Kenner. «Natürlich ist es rudimentäre Technik, aber Stahl und Schweissnähte arbeiten und ermüden mit der Zeit.»

Bei den nötigen Investitionen wäre es wohl um Millionenbeträge gegangen, wie Roth und ein weiterer Bahnkenner vermuten. Offensichtlich jedenfalls um eine Summe, die sich aus Sicht der beiden Unternehmen nicht gerechnet hätte. Zumal die Wagen laut Roth praktisch exklusiv für den Circus Knie benutzbar waren. All dies im Kontext, dass SBB Cargo seit Jahren hohe Verluste schreibt, wie verschiedenen Medienberichten zu entnehmen ist.

Auf das gesamte von SBB Cargo transportierte Volumen betrachtet sei der Zirkustransport ein kleiner Posten, sagt Roth. Und angesichts des grossen Aufwands wahrscheinlich auch kein besonders einträgliches Geschäft für das Zugunternehmen gewesen – im Vergleich zum standardisierten Transport von Industriegütern oder Rohstoffen.

Gleichwohl glaubt Roth, dass die SBB den Circus Knie wohl grundsätzlich gerne als Kunde behalten hätten, aufgrund von Faktoren wie «Prestige» und «Nationalstolz». Entsprechend habe SBB Cargo in mehreren Blogeinträgen über den Transport des Knie berichtet. «Anders als ein Getreidetransport ist der Zirkus eine spezielle Sache mit einer Prise Exotik, die man gut nach aussen verkaufen kann», sagt der Bahnkenner.

Was den Umweltaspekt betrifft, vermutet Roth, dass die Bilanz auf der Strasse im Fall Knie nicht massiv schlechter ausfällt. Zumal viele Rangierloks thermisch betrieben würden und der Aufwand vom Transport zwischen Bahnhof und Spielstätte entfalle. Fragen der «Linth-Zeitung» zu Zahlen zur aktuellen und künftigen Flotte und den allfälligen Einsatz von E-Fahrzeugen liess der Circus Knie offen.

Letzter Zirkus auf Gleisen

Gemäss Roth geht mit dem Wechsel von Knie auf die Strasse für den Schweizer Bahnverkehr insgesamt eine Ära zu Ende. Der National-Circus sei der letzte und gleichzeitig älteste Zirkus gewesen, der sich in der Schweiz noch per Bahn bewegt habe. Kleinere Zirkusse hätten sich schon länger von der Schiene verabschiedet, weil die Strasse mehr Flexibilität biete, was die Spielorte betreffe. In Deutschland gebe es den auf Nostalgie getrimmten Circus Roncalli, der teils noch per Bahn verschiebe. Dieser wurde aber erst in den 1970er-Jahren gegründet.

Das Ende des Circus Knie auf Schienen sei für Bahnfans mit Emotionen verbunden, sagt Roth, auch wenn es schon länger nicht mehr das Gleiche gewesen sei wie früher, als noch der gesamte Zirkus per Bahn transportiert worden sei. Was das definitive Ende betrifft, meint Roth nüchtern: «Wenn man realistisch gedacht hat, war klar, dass dieser Schritt irgendwann kommen würde.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen