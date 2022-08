«Nachspielzeit» – die FCSG-Kolumne Der FC St.Gallen ist viel weiter als der FC Luzern – auf und neben dem Platz Trifft der FC St.Gallen auf den FC Luzern, so ist vielfach von einer «besonderen Rivalität» die Rede. Obschon die Duelle oft hart umkämpft sind, besteht die Rivalität wohl mehr bei den beiden Fanlagern als bei den Spielern. Und nun versuchen die Innerschweizer, das St.Galler Geschäftsmodell zu kopieren. Urs Spielmann Jetzt kommentieren 16.08.2022, 10.54 Uhr

Ein hart umkämpftes Duell? Trifft vielleicht auf diesen Zweikampf zwischen Mohamed Dräger und Daouda Guindo zu, aber nicht auf die Partie zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Luzern zu. Endstand: 4:1. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Am vergangenen Samstag schaffte es der FC Luzern nicht, das Spiel gegen den FC St.Gallen zu einem hart umkämpften Duell werden zu lassen. Aufgrund der Qualität der Luzerner Mannschaft und ihrer bisherigen Ungeschlagenheit hatte ich das eigentlich erwartet.

Doch das Team von Mario Frick bescherte seinen mitgereisten Fans einen Abend zum Vergessen. Die ohne den erkrankten, kopfballstarken Innenverteidiger Burch angetretenen Luzerner lagen zwei Minuten nach Spielbeginn bereits im Rückstand. Ein paar weitere Minuten später verletzte sich mit Nicky Beloko ihr talentierter Neuzugang von Neuchâtel Xamax. Nach 45 Minuten hatten sie keinen Schuss auf das St.Galler Tor abgegeben. Und nach 90 Minuten konnten sie froh sein, nicht noch viel höher verloren zu haben.

Was ist für den FC St.Gallen in dieser Saison möglich, wenn er die Balance findet?

Die Luzerner waren an diesem Abend auf einen starken FC St.Gallen getroffen. Der zeigte, dass sein dynamischer Offensivfussball nicht zwingend mit einer anfälligen Defensive einhergehen muss. Vor Wochenfrist gegen GC war dies noch der Fall gewesen. Weshalb in einigen Medien die Folgerung zu lesen war, die St.Galler seien vermutlich in dieser Saison kein Spitzenteam. Nach dem überzeugenden Auftritt gegen Luzern muss diese Folgerung modifiziert werden: Sollte der FC St.Gallen in dieser Saison noch öfter die Balance zwischen Offensive und defensiver Stabilität finden, dann kann er ein Spitzenteam werden.

Und noch etwas offenbarte das Spiel am Samstag: Welchen enormen Mehrwert ein gutes Leihgeschäft für einen Verein haben kann. Mit der Bergamo-Leihgabe Emmanuel Latte Lath hat sich der FC St.Gallen auf Zeit einen Stürmer von ansonsten unerschwinglicher Klasse gesichert.

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf «tagblatt.ch».

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist, Urs Spielmann, ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschafter arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den

FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Clubs 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als neuer FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf tagblatt.ch regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. (dwa)

Für viele Grünweisse sind die Blauweissen ein rotes Tuch

Eine besondere Rivalität zwischen den beiden Mannschaften suchte man am vergangenen Samstag auf dem Platz vergebens. Eine solche existiert schon eher neben dem Platz. So mögen sich die Fans des FC Luzern und des FC St.Gallen nicht besonders gut. Man gönnt dem anderen keine Siege. Und lässt auch mal der Schadenfreude freien Lauf, wenn die anderen ordentlich verlieren. Für die meisten hat es sich damit dann aber auch. Leider nicht immer für alle.

Man mag sich nicht besonders: die Ostschweizer und die Innerschweizer Fan-Lager. (Bild: Martin Meienberger, Freshfocus)

Ein zusätzliches Feld für eine Rivalität unter den beiden Vereinen zeichnet sich hinsichtlich ihrer strategischen Ausrichtung ab. Denn die Klubs werden sich diesbezüglich immer ähnlicher. Da die Ostschweizer in der Umsetzung allerdings weiter sind, kann man etwas plakativ behaupten:

Der FC St.Gallen ist das Original, das die Innerschweizer zu kopieren versuchen.

Die sportliche Neuzeit beginnt in Luzern wie in St.Gallen mit dem Bau eines neuen Stadions

Der ehemalige FCSG-Präsident Dölf Früh. Bild: Steffen Schmidt, Freshfocus

(4. Dezember 2016)

Der FC St.Gallen zieht im Jahr 2008 in die damalige AFG Arena ein. Der FC Luzern drei Jahre später in die neue Swissporarena. Beide Klubs verknüpften mit dem Einzug in ein neues Fussballstadion grosse finanzielle Erwartungen. In beiden Fällen täuscht man sich. In St.Gallen gehen beim Verein wegen hoher Baukosten beinahe die Lichter aus. Im Herbst 2010 braucht es Millioneneinschüsse von Geldgebern um den nachmaligen Präsidenten und Hauptaktionär Dölf Früh, damit der Verein nicht in Konkurs geht.

Der St.Galler Beinahe-Kollaps findet auch in Luzern Beachtung. Weil er aufzeigt, dass die besseren Vermarktungsmöglichkeiten in einem neuen Stadion einen Profi-Fussballklub nicht einfach von allen Geldnöten erlösen.

In St.Gallen wie in Luzern regiert ein starker Mann – aber gänzlich unterschiedlich

Nach dem Einzug in ein neues Stadion ähneln sich die Eigentumsstrukturen der beiden Vereine. In St.Gallen gibt Dölf Früh die Richtung vor. In Luzern befiehlt der Inhaber der Swisspor-Gruppe, Bernhard Alpstaeg. Damit hat es sich aber mit den Ähnlichkeiten. In St.Gallen übernimmt Früh als Präsident selbst Führungsverantwortung. Mit einem im Schweizer Fussball selten anzutreffenden, unprätentiösen Führungsstil läutet er eine stabile Ära ein. Mit begeisternden Spielen in der UEFA Europa League im Herbst 2013 als sportlichen Höhepunkt.

Die FCL-Investoren Sieber, Sawiris und Stierli. Bild: Philipp Schmidli (12. April 2013)

In Luzern übernimmt Alpstaeg nach dem Rücktritt von Ehrenpräsident Walter Stierli im Jahr 2015 hingegen keine direkte Führungsverantwortung. Den Verein führen ihm genehme Präsidenten mit beschränktem Handlungsspielraum. Im Aktionariat gibt es Spannungen zwischen Alpstaeg und der Investorengruppe um den ägyptischen Andermatt-Investor Samih Sawiris. Diese Konstellation begünstigt Machtkämpfe, die auch an die Öffentlichkeit dringen.

In finanzieller Hinsicht ist der Kontrast zwischen den beiden Vereinen gross. Der FC St.Gallen wirtschaftet selbsttragend. Beim FC Luzern schiessen die Investoren bis Ende 2020 schätzungsweise 30 Millionen Franken ein.

2018: Der FC St.Gallen legt zukunftsweisende Strukturen

In St.Gallen beginnt zu Beginn des Jahres 2018 die heutige Ära mit einem in der Ostschweiz abgestützten Aktionariat, einem neuen Verwaltungsrat und Matthias Hüppi als Präsident. Obwohl beim Verein gespart werden muss, nimmt das St.Galler Schiff in dieser Konstellation rasch erfolgreich Fahrt auf. Ein Jahr nach dem Rücktritt von Früh herrscht in St.Gallen Aufbruchstimmung. Ein verlustreiches Übergangsjahr unter einem glücklosen Präsidenten gehört der Vergangenheit an. Genauso wie die Machtkämpfe zwischen verschiedenen Gruppen und Spielerberatern. Bei den Geldgebern ist der Klub nun breiter abgestützt, weil Früh seine Aktien im Herbst 2017 an mehrere Ostschweizer Investoren weitergibt.

In Luzern präsentiert im Februar 2021 der neue Präsident Stefan Wolf die strategische Neuausrichtung mit ähnlichen Worten wie Matthias Hüppi drei Jahre zuvor in St.Gallen: «Wir brauchen Zusammenhalt. Wir brauchen Identifikation und Nähe zum Publikum». Hüppi kommentiert die Wahl des vormaligen St.Galler Verwaltungsrates zum neuen Luzern-Präsidenten mit Stil und Humor:

«Wir sind nicht nur ein Ausbildungsverein für junge Spieler, sondern offenbar auch für Vereinspräsidenten.»

Ein Vorbild für den FC Luzern? FCSG-Präsident Matthias Hüppi. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Zur Luzerner Neuausrichtung gehört ein unabhängiger Verwaltungsrat mit einem vollamtlichen Präsidenten an der Spitze. So hat sich der FC St.Gallen 2018 aufgestellt. Nach dem Abgang der Investorengruppe um Samih Sawiris verbleiben in der FCL Holding AG die beiden Unternehmer Bernhard Alpstaeg (52%) und Josef Bieri (48%). Doch soll zur Luzerner Neuausrichtung auch gehören, dass die beiden Hauptaktionäre einen Teil ihrer Aktien an Investoren aus der Region abgeben. So wie dies beim

FC St.Gallen im Jahr 2017 geschehen ist.

Aus Innerschweizer Kreisen ist zu vernehmen, dass dieser Schritt erfolgen werde, sobald mögliche Investoren noch weiter Vertrauen in den neuen

FC Luzern gefasst hätten. Und sobald dessen Image wieder tadellos sei. Anders als der FC St.Gallen produzierte der FC Luzern in den letzten Jahren des öfteren Schlagzeilen, die seinem Ansehen nicht zuträglich waren.

Der steinige Weg bis zur Eliminierung eines strukturellen Defizits

Schliesslich möchte der FC Luzern vom bisherigen strukturellen Defizit wegkommen. Wie das der FC St.Gallen vorderhand schafft. Doch der Weg dahin ist weit. Die letzte Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG (diese Gesellschaft ist für den Sport zuständig) fand im Restaurant Schützenhaus statt. Rund 90 Personen inklusive Trainer und Spieler bekamen dort zu hören, dass der konsolidierte Verlust 2020/2021 rund 3.3 Millionen Franken betrage. Und noch viel höher ausgefallen wäre, wenn die beiden Hauptaktionäre den Klub nicht mit 6.5 Millionen Franken gestützt hätten.

An die letzte Generalversammlung des FC St.Gallen in der Olma-Halle kamen über 600 Aktionärinnen und Aktionäre. Sie bekamen dort zu hören, dass der konsolidierte Jahresgewinn 900’000 Franken betrage. Der Verwaltungsrat hatte das St.Galler Schiff erfolgreich um die vielen Coronaklippen gesteuert. Dank Transfererlösen, die dann möglich werden, wenn junge Spieler erfolgreich in eine Mannschaft eingebaut werden können. Dank der Solidarität von Fans und Wirtschaftspartnern, die auch aufgrund kompetenter Vereinsführung in grossem Stil auf die Rückerstattung ihrer Saisonabos verzichtet hatten.

600 Aktionäre in der Olma-Halle 2.1: Volles Haus bei der Generalversammlung des FC St.Gallen. Bild: Michel Canonica (18. November 2021)

In St.Gallen auch in Zukunft gefragt: Bodenhaftung

In der Innerschweiz hat der Verein seit dem Amtsantritt von Stefan Wolf an Rückhalt gewonnen. Doch die Umsetzung der angestrebten Neuausrichtung nach St.Galler Muster wird Zeit benötigen. Wer in der Innerschweiz nicht so lange warten möchte, könnte alternativ ein Saisonabo beim FC St.Gallen erwerben.

Dieser Tipp sei mit einem Augenzwinkern gegeben. Und keinesfalls mit Überheblichkeit. Denn auch in St.Gallen wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Die heutige St.Galler Vereinsleitung weiss das. Und sie weiss auch, dass ein erreichter Vorsprung jeden Tag neu verteidigt werden muss. Getreu einem Bonmot aus der Leichtathletik: «Gring abe und seckle». Hopp Sanggalle.

