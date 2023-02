Der grosse St.Galler Soziologe Peter Gross ist verstorben

Nachruf Soziologe Peter Gross verstorben: Ein anregender Beobachter und Erklärer unserer getriebenen Gesellschaft Der langjährige HSG-Soziologieprofessor Peter Gross trug mit seinen erfrischenden Gedankengängen zum besseren Verständnis der Gegenwart bei. International bekannt wurde er mit seinem Hauptwerk zur «Multioptionsgesellschaft», 2016 ehrte ihn der Kanton St.Gallen mit dem Grossen Kulturpreis. Rolf App Jetzt kommentieren 01.02.2023, 17.24 Uhr

Er konnte auch im Negativen stets das Positive sehen: Peter Gross. Urs Bucher

Der jetzt im 82. Altersjahr verstorbene St.Galler Soziologe Peter Gross erzählt in seinen Erinnerungen an Kindheit und Jugend, seine Mutter habe sich einmal darüber beschwert, «dass die Züge heutzutage so schnell fahren würden, dass sie die Stationstafeln nicht mehr lesen könne». Für ihn war dies ein Sinnbild für unsere Zeit. Denn, glaubte er, wie seiner Mutter ergehe es in unserer hyperaktiven Hochgeschwindigkeitsgesellschaft allen: «Man nimmt alles wahr, kann es aber nicht verstehen.»

Zu verstehen: Das war das Anliegen dieses anregenden Beobachters unserer Gesellschaft. Geboren am 3. Oktober 1941 in St.Gallenkappel, wuchs Peter Gross in einem Lehrer- und Organistenhaushalt in Flawil auf und lehrte nach dem Studium in Zürich und Bern zunächst in Bamberg, bevor er 1989 an die HSG kam, wo er 2007 auch emeritiert wurde.

Die moderne Welt verstehen

Mit den Büchern «Die Multioptionsgesellschaft» (1994), «Ich-Jagd. Im Unabhängigkeitsjahrhundert» (1999) und «Jenseits der Erlösung – Die Wiederkehr der Religion und die Zukunft des Christentums» (2007) legte er den Grundstein zu seinem Bild einer Gesellschaft aus lauter Getriebenen. Als Vortragsredner, Diskussionsteilnehmer und in Interviews machte er es populär.

Er zeigte dabei, wie viel Freude es ihm bereitete, in prägnanten Formulierungen und ohne ein einziges Fremdwort seine Gedanken einem breiten Publikum zu präsentieren, es mit kühnen Querverbindungen herauszufordern – wie er auch, im Privaten, seinen beiden Kindern und später dann den drei Enkeln unablässig Anregungen zu vermitteln suchte. «Ich habe unglaublich viel dabei gelernt», erinnert sich Myriam Gross Mall, die aber mit Blick auf den Vater noch anderes hervorhebt: seinen Humor. Seine Fähigkeit, «das Positive im Negativen zu sehen». Offen zu sein für die Welt und die Menschen.

Dass sowohl sie wie ihr Bruder Künstler geworden sind, dürfte kein Zufall sein: Denn Kunst und Kultur haben Peter Gross zeitlebens stark beschäftigt. «Ich habe auf dem Weg nach Süden, in die Ferien, fast jede Kirche und fast jedes Museum kennen gelernt», sagt Myriam Gross Mall schmunzelnd.

«Irgendwie stets erfrischend»

Dass wir Getriebene sind, unablässig oszillierend zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte, das hat seinen Betrachter erstaunlicherweise keineswegs verzweifelt oder gar bitter gestimmt. Peter Gross habe sich nie «mit der akademischen Bewirtschaftung des Lehrbuchwissens begnügt», hat bei seiner Emeritierung Peter Ulrich als Vorstand der Kulturwissenschaftlichen Abteilung betont. «Stets suchte er den innovativen, herkömmliche Disziplingrenzen oft sprengenden Gedanken». Diese Unabhängigkeit habe ihm eine Souveränität und Gelassenheit verliehen, «die nicht zuletzt den persönlichen Kontakt mit ihm, für Studierende ebenso wie für die Kollegenschaft, menschlich so schön und irgendwie stets erfrischend machte».

Thomas Eberle, der zusammen mit Peter Gross das Soziologische Seminar geleitet hat, bestätigt das. Es war, sagt er, «eine völlig angenehme Zusammenarbeit, auch wenn wir grundverschieden waren». Immer wieder habe Peter Gross sich mit grösster Leidenschaft in neue Themen eingearbeitet und habe seine Kollegen an seinen Erkenntnissen teilhaben lassen – wie auch, mit viel Humor, an seinen zahlreichen Missgeschicken. Denn sehr zerstreut war dieser Professor auch.

Das allerletzte Kapitel

Dann, mit der Emeritierung, veränderte sich seine Situation. Um es wieder mit einem Bild von Peter Gross selber zu illustrieren: Im Zug des Lebens wechselte er die Position. Hatte er bisher in Fahrtrichtung gesessen und all die Phänomene betrachtet, die ihm da in rascher Folge entgegensausten, so schaute er nun zurück. Erinnerte sich an Kindheit und Jugend, an die geheimnisvollen Wälder rund um Flawil, an dieses Wilde, Wuchernde, Mysteriöse.

Er wandte sich dem Alter zu, empfahl in «Glücksfall Alter – Alte Menschen sind gefährlich, weil sie keine Angst vor der Zukunft haben» (2008, zusammen mit Karin Fagetti) und «Wir werden älter. Vielen Dank. Aber wozu?» (2013), die Alten als Ressource unserer Gesellschaft zu sehen, nicht als Last. Und näherte sich in «Ich muss sterben» (2015), dem Bericht über das Sterben seiner geliebten und von ihm hingebungsvoll gepflegten Frau Ursula, die Ehefrau, Mutter und wichtigste Mitarbeiterin in einem gewesen war, jenem allerletzten Kapitel im Leben jedes Menschen an, das er nun selbst abgeschlossen hat.

