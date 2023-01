St.Galler Krebsexperte Hans-Jörg Senn verstorben

Nachruf Hans-Jörg Senn nahm den Menschen die Angst vor Krebs und machte St.Gallen als Brustkrebs-Kongressstadt weltbekannt Der St.Galler Onkologieprofessor Hans-Jörg Senn (1934–2023) gehörte zu den ersten Medizinern, die in Europa Stationen für Krebserkrankungen aufbauten. Berühmt geworden ist er vor allem auch als Gründer des internationalen Brustkrebskongresses. Florian Otto, Friedemann Honecker Jetzt kommentieren 31.01.2023, 18.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hans-Jörg Senn im Jahr 2013 vor dem internationalen Brustkrebskongress St.Gallen, der damals zum letzten Mal in der Gallusstadt stattfand. Bild: Luca Linder

«St.Gallen in die Welt tragen und die Welt nach St.Gallen tragen» hätte ein Leitsatz von Hans-Jörg Senn sein können, der am 13. Januar im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Hans-Jörg Senn, seit 1970 Privatdozent, später Professor für Innere Medizin und Onkologie, war 1972 als Chefarzt an die neu gegründete Klinik C für Innere Medizin (Onkologie und Gastroenterologie) des Kantonsspitals St.Gallen berufen worden, um eine medizinische Fakultät aufzubauen.

Zuvor hatte der gebürtige Zürcher Oberländer nach dem Medizinstudium in Zürich und Wien seine Assistenzarztzeit in Schaffhausen und Bern verbracht. Schon damals trieb ihn seine Neugier und sein Forschergeist an, auch jenseits des Atlantiks Neues zu erfahren. Hatte Senn, für den sein christlicher Glaube zeitlebens eine zentrale Rolle spielte, nach der Schulzeit noch erwogen, Theologie zu studieren, so hatte er sich dann doch für die Medizin entschieden.

Prägende Jahre in den USA

Die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Krebs, also die Onkologie, hatte ihn als ein patientenorientiertes Fach, in dem die Verbindung von Leib und Seele im Zentrum steht, in den Bann gezogen. Senn verbrachte in den 1960er-Jahren prägende Jahre in Jacksonville (Florida) und Buffalo (New York), wo er mit den führenden Köpfen in der Onkologie zusammenarbeiten konnte und eine fundierte Ausbildung in der medikamentösen Therapie von Krebserkrankungen erhielt.

Das neue Wissen brachte Hans-Jörg Senn an die Universitätspoliklinik in Basel mit, wo er die erste onkologische Station aufbaute. Als einer der ersten medizinischen Onkologen in Europa verbreitete er in den Folgejahren dieses Wissen, vor allem auch in Deutschland.

St.Galler Projekt von der Politik gebodigt

Nach dem Wechsel nach St.Gallen kam es für Hans-Jörg Senn trotz grosser Erfolge in seinem Fach zu seiner «grössten beruflichen Niederlage», wie er es später bezeichnete. Nachdem er 10 Jahre Arbeit in den Aufbau einer Medizinischen Fakultät investiert hatte, wurde das Projekt von der Politik gebodigt. Wie wir heute wissen, sollte es 50 Jahre dauern, bis – nach Neuauflage des Projektes – das Medizinstudium in St.Gallen möglich ist.

Wer aber erwartet hätte, dass sich Senn von diesem Rückschlag entmutigen liess, der hätte ihn schlecht gekannt. Mit unermüdlichem Eifer und Fleiss, kombiniert mit Weitsicht und gelenkt von strategischem Denken, entfaltete er in den Jahren am Kantonsspital vielfältige Aktivitäten, so die Gründung eines interdisziplinären Tumorzentrums und den Aufbau einer Palliativstation, die erste in der Schweiz.

Wesentlich zur Heilung von Brustkrebs beigetragen

Von besonderer Bedeutung war für Hans-Jörg Senn die häufigste Krebserkrankung der Frau: der Brustkrebs. Er war wesentlich daran beteiligt, dass der Brustkrebs durch Erweiterung des Behandlungskonzepts um eine medikamentöse Therapie zusätzlich zur Operation und einer Bestrahlung in den allermeisten Fällen zu einer heilbaren Erkrankung geworden ist. Als Krebsforscher war er 1965 an der Gründung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) beteiligt. Neues Wissen über Brustkrebs sollte nicht nur generiert, sondern weltweit verbreitet werden, so Senns Überzeugung. Daher liess er 1978 die führenden Brustkrebs-Experten in St.Gallen zusammenkommen. 79 Experten kamen zu diesem Treffen, wenig später waren es schon Hunderte, dann Tausende, bis St.Gallen für die logistische Herausforderung eines solchen Kongresses zu klein wurde und die «St.Gallen Breast Cancer Conference» zwar den eingeführten Namen behielt, aber nach Wien ausgelagert werden musste.

Heute sind die Namen Hans-Jörg Senn und St.Gallen jedem Brustkrebsspezialisten der Welt bekannt, und die alle zwei Jahre im Rahmen des Kongresses in einem Konsensusverfahren revidierten St.Galler Therapie-Richtlinien gelten weltweit als Standard.

Tumorzentrum gegründet

Die grosse Fähigkeit von Hans-Jörg Senn, ein gedeihliches Umfeld zu schaffen, beschränkte sich aber nicht auf das Kongresswesen. Kurz vor seiner Pensionierung als Chefarzt am KSSG gründete er das neue Zentrum für Tumordiagnostik und Prävention (ZeTuP), welches sich über 25 Jahre in der Patientenversorgung in der Region einen festen Platz erarbeitet hat und heute im Tumor- und Brustzentrum Ostschweiz aufgegangen ist.

Wichtig war es Hans-Jörg Senn, den Patientinnen und Patienten nicht nur in ihren körperlichen Beschwerden, sondern auch als Lebensberater und zuweilen Seelsorger beizustehen. «Den Menschen die Angst vor Krebs nehmen» war sein Ziel, und das hat er in vielen Fällen erreicht.

Die Autoren sind langjährige Weggefährten des Verstorbenen und am Tumor- und Brustzentrum Ostschweiz tätig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen