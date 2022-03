Ein Nachruf auf den St.Galler Rabbiner Tovia Ben-Chorin

Nachruf Rabbiner, Brückenbauer, Weltbürger: Mit Tovia Ben-Chorin verliert St.Gallen einen «Meister des Dialogs» Mit 86 Jahren ist Tovia Ben-Chorin in St.Gallen verstorben, wo der Rabbiner die letzten sechs Jahre seines Lebens verbrachte. Die interreligiöse Gemeinschaft trauert um ihre «gute Seele». Noemi Heule 28.03.2022, 19.00 Uhr

«Ich gelte als Ketzer, weil ich alles hinterfrage», sagte Rabbiner Tovia Ben-Chorin 2016 in einem Interview mit dieser Zeitung. Bild: Benjamin Manser

Die Liste der Kondolierenden ist lang und wird auch Tage nach der traurigen Nachricht länger und länger. Am Dienstag ist der Rabbiner Tovia Ben-Chorin in St.Gallen verstorben. Die letzten sechs Jahre seines Lebens verbrachte er in St.Gallen, dem «Foyer zum Paradies», wie er die Schweiz in einem Interview mit dieser Zeitung nannte – weil es wohl kein zweites Land mit diesem Frieden, dieser Ruhe gebe.

Er selbst war bis kurz vor seinem Tod alles andere als ruhig, sondern setzte sich umtriebig für die jüdische Gemeinde in St.Gallen ein, suchte und pflegte den Kontakt über die Religionsgrenzen hinaus. Er sei zweifellos die «gute Seele» im interreligiösen Dialog, schreibt der Runde Tisch der Religionen St.Gallen in einem Nachruf über das Vorstandsmitglied.

Mit «Charme, Witz, Temperament, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit, Gastfreundschaft, einem ungeheuren Wissen und grosser Sensibilität» habe der liberale Rabbiner die Menschen inspiriert. Die jüdische Wochenzeitung «Tachles» nennt ihn einen «Meister des Dialogs» und das von ihm initiierte House of One in Berlin – ein gemeinsames Gotteshaus für Juden, Christen und Moslems – schreibt:

«Er wird uns mit seinem Humor, seiner Klugheit und Menschenliebe immer in Erinnerung bleiben.»

Er sei bereit, mit jedem zu sprechen, der bereit sei, an allem zu rütteln, sagte er einst in dieser Zeitung – und ging selbst als Vorbild voran. Er scheute sich nicht, die Grundfeste seiner Religion zu hinterfragen und nahm dafür auch den Stempel «Ketzer» in Kauf, den ihm Fundamentalisten aufdrückten. Nur am Glauben daran, dass es einen Gott gibt, rüttelte er nicht. Glauben heisse auf Hebräisch auch «Vertrauen», sagte er. Und er vertraute auf Gott.

Jerusalem, Cincinnati, Manchester, Berlin, Zürich

1936 in Jerusalem geboren, sprach Tovia Ben-Chorin Hebräisch, Englisch und Deutsch mit bayrischem Akzent. Letzteres lehrte ihn sein Vater, der Dichter und Religionswissenschaftler Schalom Ben-Chorin, der in München als Fritz Rosenthal aufwuchs und 1935 vor dem Nationalsozialismus flüchtete. Gemeinsam gründeten Vater und Sohn später in der israelischen Hauptstadt die erste jüdische Reformgemeinde des Landes.

Nachdem er jahrelang als Rabbiner in Jerusalem tätig war, führten ihn seine weiteren Stationen unter anderem nach Cincinnati, Manchester, Berlin und Zürich, wo er die junge liberale Gemeinde «Or Chadasch» mitprägte. Immer an seiner Seite war seine Frau Adina, die er als amerikanische Austauschstudentin in Jerusalem kennen lernte und mit der er zwei Söhne hat. In St. Gallen habe er schliesslich der kleinen Gemeinde neuen Lebensmut gebracht, schreibt das SRF in einem Nachruf.

Nie für einen Schwatz zu schade

«Wir werden erst im Nachhinein realisieren, was wir verloren haben», sagt Batja Guggenheim, Co-Präsidentin der Jüdischen Gemeinde St.Gallen. Der Rabbiner habe sein weltweites Wirken nie an die grosse Glocke gehängt; es zeige sich nun an der riesigen Anteilnahme aus aller Welt. Er habe aber nicht nur im Grossen viel bewirkt, sondern auch im Kleinen. «Er konnte jede alltägliche Begegnung zu etwas Besonderem machen», sagt sie. In St.Gallen, dem «Städtchen», wie er sein letztes Zuhause nannte, war Ben-Chorin denn auch innert Kürze eine bekannte Figur.

Ein nachbarlicher Schwatz im Treppenhaus, ein Witz beim Bäcker oder eine Plauderei beim Blumenhändler, der klein gewachsene Mann begegnete jedem auf Augenhöhe und fand immer ein passendes Gesprächsthema. Der Münchner Rabbiner Tom Kucera erinnert sich in der «Jüdischen Allgemeinen»:

«Wenn ich mit ihm spazieren ging, verwickelte er sich spontan in ein nettes Schmoozing mit einem Polizisten, Jugendlichen oder Strassenkehrer, mit jedem, der ihm begegnete.»

Gottesdienste per Zoom und eine Liveübertragung der Beerdigung

Als persönliche Begegnungen während der Pandemie pausieren mussten, nutzte er den technischen Fortschritt, um Gottesdienste und Gespräche per Zoom-Übertragung fortzuführen. Bis kurz vor seinem Tod habe er so digital an Sitzungen teilgenommen, sagt Ann-Katrin Gässlein, Präsidentin Runder Tisch der Religion St.Gallen.

Auch seine Beerdigung, die am Sonntag in Jerusalem stattfand, wurde per Livestream in die Welt übertragen. Der Rabbiner fühlte sich in St.Gallen, seinem Foyer zum Paradies, wohl, wie er immer betonte. So wohl, dass er seine Arbeit bei der jüdischen Gemeinde Jahr für Jahr verlängerte. Als seine Heimat bezeichnete er aber immer Israel – nicht den Staat, dessen Politik er kritisierte –, sondern das mystische Land des Propheten.