St.Georgen: Zweiter Unverpackt-Laden von St.Gallen eröffnet

Nachhaltigkeit St.Galler Unverpacktladen «Ganzohni» eröffnet in St.Georgen zweite Filiale Marion Schiess hat den Plastikverpackungen den Kampf angesagt. Zwei Jahre nach der Eröffnung ihres ersten Unverpacktladens an der Engelgasse eröffnet sie an der Ecke zum Tal der Demut eine zweite Filiale. Ihr Team hatte sie im Nu beisammen. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der zweite Unverpacktladen hat an der Ecke St.-Georgen-Strasse und Demutstrasse eröffnet, mit einigen Sitzplätzen draussen und drinnen. Bild: Sandro Büchler

(21. Oktober 2021)

Eine Frau öffnet einen Glasbehälter, riecht am Gewürz darin. Aus einem Lebensmittelsilo füllt sie Haferflöckli in ein mitgebrachtes Einmachglas ab. Ein Mann kauft Bioranden ein, legt die Knollen auf die Theke, bezahlt und verstaut sie in einem Stoffbeutel.

Im neuen Unverpacktladen an der St.-Georgen-Strasse, an der Ecke, wo die Demutstrasse abzweigt, gibt es vielerlei: Hirse und Erbsen zum Abfüllen, St.Galler Rapsöl und Balsamessig, biologisch hergestellten Himbeeressig aus Herisau, Gläser voll verschiedener Nusssorten, Biomilchprodukte, Kartoffeln, Tomaten und Kürbisse. Neben Äpfeln und Birnen liegen Kaki-Früchte in einem grünen Korb. In einer anderen Ecke werden Bruchschokolade neben Sesam-Cracker und Kaugummi feilgeboten. Vieles ist bio, vieles vegan, vieles handgemacht – und nichts ist in Plastik eingeschweisst.

Marion Schiess hat den Unverpacktladen «Ganzohni» vor knapp zwei Jahren gegründet. Bild: Sandro Büchler

(21. Oktober 2021)

Mitte Oktober hat Marion Schiess den zweiten «Ganzohni»-Laden eröffnet. Vor zwei Jahren hatte sie bereits an der Engelgasse einen Unverpacktladen aufgemacht. Die Läden sind Schiess’ Antwort auf den überbordenden Verpackungswahn. «Der Abfall zu Hause nervt mich», sagte die 30-Jährige im November 2019. Nach jahrelangen Gedankenspielen hatte sie damals den ersten Laden in St.Gallen eröffnet, der ausschliesslich unverpackte Lebensmittel anbietet – und damit einen Nerv getroffen. Schiess befriedigt das Bedürfnis vieler, denen die Umwelt am Herzen liegt.

Über hundert Bewerbungen erhalten

Die Eröffnung der zweiten Filiale sei nun aber eher ein Zufall, sagt Schiess. «Eigentlich wollte ich keinen zweiten Laden eröffnen.» Zwar läuft der Stammladen an der Engelgasse gut. Doch auch bei der gelernten Arbeitsagogin hat Corona einen zünftigen Strich durch die Geschäfte gemacht. «Aber ich habe während der Pandemie immer mehr Bewerbungen bekommen, am Schluss über hundert.» Von Personen, die angaben, endlich einen sinnvollen Job machen zu wollen.

«Die in erster Linie für das Produkt arbeiten wollen, nicht für den Lohn.»

Per Zufall erfährt die St.Gallerin von der freiwerdenden Verkaufsfläche in St.Georgen. Sie überlegt und ehe sie sich versieht, bezieht sie das Lokal mit viel Platz. Bereits zuvor hatte sich Schiess Gedanken dazu gemacht, wen sie aus den zahlreichen Bewerbungen anstellen wolle. «Ich hatte schnell ein passendes Team zusammengestellt – noch bevor die Finanzierung und der zweite Standort überhaupt feststanden.» Eigentlich solle man es genau andersrum machen. Jetzt hat sie ein siebenköpfiges, «glückliches» Verkaufsteam um sich.

Eine Frau füllt Gewürze in ein mitgebrachtes Glas ab. Bild: Sandro Büchler

(21. Oktober 2021) Gummibärchen neben Sesam-Cracker und Schokobrownies: Vieles ist selbstgemacht im Unverpackt-Laden. Bild: Sandro Büchler

(21. Oktober 2021) Bananen, Kaki, Birnen, Äpfel, Kürbisse. Bild: Sandro Büchler

(21. Oktober 2021) Im Angebot: St.Galler Rapsöl und Balsamessig, biologisch hergestellten Himbeeressig aus Herisau. Bild: Sandro Büchler

(21. Oktober 2021) Milchprodukte links im Kühlschrank, rechts Kartoffeln, Tomaten und Rotkabis. Bild: Sandro Büchler

(21. Oktober 2021) Töpfe voller Überraschungen. Bild: Sandro Büchler

(21. Oktober 2021)

Für Schiess ein zweischneidiges Schwert. «Einerseits viel administrativer Mehraufwand, aber andererseits kann ich jetzt auch einmal krank sein.» In den zwei Jahren zuvor, als sie den Laden im Stadtzentrum allein schmiss, musste sie einmal einen Tag zumachen, weil sie stark erkältet war.

Die Konkurrenz wächst

Die Eröffnung eines zweiten Unverpacktladens sei aber sehr wohl ein Wagnis. Im aktuellen Jahr hätten schweizweit alle Unverpacktläden Einbussen hinnehmen müssen, weiss Schiess. Bei ihr sei das Minus zwar nicht allzu gravierend. «Aber wir spüren die wachsende Konkurrenz durch Grossverteiler und Biosupermärkte wie Alnatura, die in grossen Filialen biologische und teils auch unverpackte Lebensmittel anbieten.»

Seit sie ihren eigenen Laden hat, hinterfragt Schiess die Nachhaltigkeitsversprechen der Lebensmittelbranche noch mehr als zuvor. Die Intransparenz von Labels etwa über Foodwaste. Sie spricht aber auch blinde Flecken von Konsumentinnen und Konsumenten an.

«Niemand fragt, ob der Kaffee im Restaurant bio ist oder wo und wie Kaffeebohnen geröstet werden.»

Tue Schiess es dennoch, ernte sie oft fragende Blicke.

Laden soll mit Bistro zu Begegnungsort werden

Der neue Unverpacktladen wird laut der Gründerin unterschiedlich im Quartier aufgenommen. Die einen würden ihr gratulieren: «Endlich kommt was nach St.Georgen». Andere hätten Zweifel, ob der Laden genügend Kundschaft anziehen werde. «Aber alle sagen, der Schritt sei mutig», so Schiess.

Auch eine kleine Mittagskarte gibt es im Unverpacktladen in St.Georgen. Bild: Sandro Büchler

(21. Oktober 2021)

Nebst unverpackten Lebensmitteln bietet der Laden aber auch Sitzplätze drinnen und draussen an. Im angegliederten Café und Bistro servieren Schiess und ihr Team süsse Naschereien, Getränke und eine kleine Mittagskarte. Zum Beispiel Suppe mit Lauch, Rüebli und schwarzem Reis oder verschiedene Salatvariationen.

«Es soll nicht einfach ein Laden sein, sondern ein Begegnungsort werden.»