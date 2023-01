Wärme für Weisstannen: Knatsch ums nachhaltige Heizen

Nachhaltigkeit Knatsch im Weisstannental: Gemeinde Mels stellt sich gegen einen nachhaltigen Wärmeverbund In Weisstannen wollte eine Gruppe einen Wärmeverbund gründen und mit einer Schnitzelheizung umweltfreundlich ihre Häuser wärmen. Auch die Energiestadt Mels unterstützte das Projekt anfangs. Jetzt erteilt sie aber doch eine Absage. Malena Widmer Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Weisstannental gibt es reichlich Holz. Einige Einwohner wollen dieses nutzen, um nachhaltig zu heizen. Bild: Franz Häusler

Zwischen den Bergflanken plätschern Wasserfälle. Wer Glück hat, sieht einen Adler über den Wäldern kreisen oder Steinböcke von Fels zu Fels springen. Mitten in dieser Idylle liegt Weisstannen: Ein kleines Dorf im Wahlkreis Sargans, gerade einmal 118 Einwohnerinnen und Einwohner leben da. Weisstannen gehört zur politischen Gemeinde Mels. In letzter Zeit wurde das Verhältnis zwischen einigen Dorfbewohnenden und der Gemeinde aber getrübt. Grund dafür ist ein Streit um Nachhaltigkeit, Heizungen und Geld.

«Ich bin sehr enttäuscht», sagt Agnes Schneider, Präsidentin der Genossenschaft «Wärme für Weisstannen». Andreas Scherrer, Bauleiter der Gemeinde Mels, hingegen findet, dass die Gruppe von der Gemeinde zu viel verlangt habe und die Forderung schlichtweg nicht verhältnismässig sei.

Mit eigenem Holz heizen

Grundlage für die Streitigkeiten sind die vielen alten Ölheizungen in Weisstannen, die ersetzt werden müssen. Etwa im Schulhaus, aber auch in einem Mehrzweckgebäude und diversen Privathaushalten. Immer mehr Einwohnerinnen und Einwohner fassten deshalb ein gemeinsames Projekt ins Auge: Sie wollen eine Schnitzelheizung mit Wärmeverbund in ihrem Dorf errichten.

Der Gruppe liegt die Nachhaltigkeit am Herzen. Sie will eine umweltfreundliche Heizmöglichkeit finden und dabei möglichst Ressourcen direkt aus dem Weisstannental nutzen. Mit einer Schnitzelheizung könnten die Beteiligten das Holz, das reichlich in ihrem Tal wächst, als Brennstoff nutzen und so umweltfreundlich ihre Häuser wärmen.

In einem Wärmeverbund beliefert eine Energiezentrale verschiedene Liegenschaften mit Wärme. In Weisstannen wären 16 bis 18 Haushalte bereit gewesen, sich zusammen mit dem Schulhaus sowie einem Mehrzweckgebäude der Gemeinde an die Energiezentrale anzuschliessen. Allerdings gab es beim Vorhaben ein grosses Problem: die Finanzierung. Schnitzelheizungen sind zwar sehr umweltfreundlich und lohnen sich längerfristig, die Anschaffung fordert aber einen tiefen Griff ins Portemonnaie.

Berghilfe unterstützt das Projekt

Rund zwei Millionen Franken sind für das Vorhaben nötig. An diesem Punkt hätte die Gruppe von Weisstannerinnen und Weisstannern aufgeben und entscheiden können, dass das zu teuer wird. Doch stattdessen machten sie sich an die Arbeit.

Die Gruppe konnte die Schweizer Berghilfe für ihr Projekt gewinnen. Die Stiftung unterstützt nachhaltige und innovative Projekte und setzt sich zum Ziel, die Lebensqualität in Schweizer Berggebieten zu verbessern. Sie hätte das Vorhaben in Weisstannen voraussichtlich mit mindestens 350'000 Franken unterstützt, sagt Agnes Schneider. Unter der Bedingung, dass genügend Eigenkapital aufgebracht werde und auch die Standortgemeinde sich beteilige. Die Gemeinde Mels sagte der Spurgruppe eine Unterstützung in der Höhe von 100'000 Franken zu.

Wasserzins als Hoffnung

Trotz des Zustupfs fehlten noch immer rund 900'000 Franken. Dann kam der Wasserzins ins Spiel. Denn neben Unmengen an Holz gibt es im Weisstannental auch viel Wasser. Dieses bleibt jedoch nicht zur Nutzung im Weisstannental, sondern fliesst in den Stausee Gigerwald. Als Entschädigung bekommen die betroffenen Gemeinden einen Wasserzins. Weisstannen erhält dadurch jährlich 30'000 Franken für die Ortsgemeinde und 20'000 für die Talgemeinschaft. «Gemessen an den etwa 1,4 Millionen, die an die Gemeinde Mels gehen, ist das deutlich zu wenig», findet Agnes Schneider.

Würde die Gemeinde Mels mehr von ihrem Wasserzins an Weisstannen abgeben, könnte dort der Wärmeverbund finanziert werden. Die Spurgruppe hat deshalb Statuten und einen genauen Vorschlag verfasst. «Wir haben den ganzen Sommer daran gearbeitet», sagt Schneider. Von der Gemeinde Mels haben sie schliesslich jährlich weitere 30'000 Franken gewünscht.

Andreas Scherrer, Bauleiter der Gemeinde Mels, sagt aber: «Werden Anteile der Wasserzinsen weitergegeben, haben die Ortsgemeinden damit wesentliche öffentliche Aufgaben zu erfüllen.» Es gehe dabei um die Erfüllung von Interessen, die der Allgemeinheit zugutekommen und nicht einem eng oder gar abschliessend begrenzten Personenkreis. Es sei fraglich, ob das beim Wärmeverbund in Weisstannen zugetroffen wäre. So entschied der Gemeinderat Mels, das Projekt nicht weiter zu verfolgen und das Unterstützungsgesuch abzulehnen.

Die grosse Enttäuschung

«Eigentlich ist die Sache jetzt gestorben», sagt Agnes Schneider mit Enttäuschung in der Stimme. Sie kann die Begründung der Gemeinde nicht verstehen. «Es war doch schon im Frühjahr bekannt, dass nicht alle vom Wärmeverbund werden profitieren können», erklärt sie. Hätte die Gemeinde das von Anfang an als Argument ins Feld geführt, hätten die Beteiligten all die Arbeit nicht auf sich genommen und die Finger wohl oder übel vom Projekt gelassen. «Das nach monatelangem Krampfen zu erfahren, tut einfach weh», sagt sie. Schneider hat den Eindruck, die Gemeinde habe die Gruppe aus dem Weisstannental auflaufen lassen.

«Es war absolut nicht im Interesse der Gemeinde, die Spurgruppe oder sonst jemanden auflaufen zu lassen», kontert Scherrer den Vorwurf. Er verstehe die Enttäuschung. Ausserdem hätte das nachhaltige Projekt Mels als Energiestadt sehr entsprochen. Jedoch habe sich erst im November die fehlende Verhältnismässigkeit zwischen der Höhe des verlangten Beitrages und den davon Profitierenden gezeigt, erklärt er.

Aufgegeben hat Agnes Schneider aber trotzdem noch nicht ganz. «Ich habe die Berghilfe gebeten, unsere Akte noch nicht zu schliessen», sagt sie. Sie habe schon so viel investiert, dass es ihr schwerfalle, den Entscheid jetzt zu akzeptieren. Sie hofft, dass es doch noch einen Weg zu einem nachhaltigen Wärmeverbund im Weisstannental geben wird. Wie das gehen soll, weiss sie noch nicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen