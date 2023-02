Zivilcourage: Videos und Fotos können der Kantonspolizei helfen

Nachgefragt Zivilcourage statt Lust am Leid: Wie das Filmen und Fotografieren von Straftaten der St.Galler Kantonspolizei hilft Ein Verkehrsunfall, ein Übergriff oder – wie es der Sohn des Frauenfelder Stadtpräsidenten voriges Wochenende in St.Gallen erlebte – eine üble Schlägerei: Die meisten haben derartige Vorfälle schon gesehen, den wenigsten fällt das Wegschauen leicht. Sollte man auch nicht unbedingt, sagt ein Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei. Es kann sogar sinnvoll sein, mit dem Handy draufzuhalten. Saskia Ellinger Jetzt kommentieren 03.02.2023, 12.00 Uhr

Ein Zeuge eines Unfalls hält die Situation auf seinem Smartphone fest. Das kann der Polizei bei Ermittlungen helfen – jedoch nur unter bestimmten Umständen. Bild: Marc Gruber / Imago Images

Täter attackierten ihn und prügelten auf ihn ein: Das ist dem Sohn des Frauenfelder Stadtpräsidenten Anders Stokholm sowie seinen zwei Kollegen am vergangenen Wochenende in St.Gallen passiert. Mit üblen Schürfwunden im Gesicht endete sein Ausgang im Kantonsspital. Und all das, weil er eigentlich helfen wollte, wie diese Zeitung berichtete.